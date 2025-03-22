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Названы место и дата прощания с Голубкиной

Прощание с Голубкиной пройдет в театре Российской армии в Москве 25 марта
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Алексей Никольский/РИА Новости

Прощание с народной артисткой РСФСР актрисой Ларисой Голубкиной состоится во вторник, 25 марта, в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Милену Авимскую.

«Прощание, скорее всего, пройдет в родном театре во вторник», — сообщила она.

22 марта на 86-м году жизни скончалась российская и советская актриса Лариса Голубкина. Она сыграла в фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу» и многих других.

По данным СМИ, причиной смерти звезды «Гусарской баллады» стал рак крови третьей степени.

Народный артист России Борис Щербаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал огромной потерей для театра и кино смерть актрисы Ларисы Голубкиной. По его словам, она была очаровательной женщиной и великолепной артисткой.

Ранее умерла актриса Валерия Хугаева.

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