В Израиле пройдет спектакль жены Чубайса

Супруга Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова поставит спектакль в Израиле. Об этом сообщает издание «Страсти».

Постановка «Не тот свет» состоится на сцене театра Гешер в Тель-Авиве. Она будет проходить с 17 по 19 мая на русском языке с субтитрами на иврите. Спектакль расскажет о «незапланированной встрече двух своеобразных героев, каждый из которых о своей необычности до поры до времени ничего не знает». Стоимость самого дорогого билета составляет 450 шекелей (около 12,6 тысяч рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). В постановке сыграет Ксения Раппопорт.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 годы.

В 2022-м Чубайс вместе с женой уехал из России. По словам президента России Владимира Путина, он «удрал» и стал «Моше Израилевичем». В Израиле Чубайс открыл научный центр, который будет анализировать будущее России. В Госдуме его уже назвали антироссийским. К примеру, депутат Госдумы Хамзаев потребовал признать Чубайса иноагентом.

В октябре 2024-го председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию.

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