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В Госдуме предложили экстрадировать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию

Спикер ГД Володин предложил экстрадировать экс-главу «Роснано» Чубайса в Россию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, под руководством Чубайса прошла реформа российской энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, генерирующие мощности были приватизированы.

Изучив и проанализировав заявления Чубайса, сделанные в прошлые годы, в частности о необходимости отдать электроэнергетику частникам, чтобы наращивать мощности, можно увидеть, что никакие мощности не были увеличены, заявил Володин.

«А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — высказал мнение спикер Госдумы.

Он призвал называть вещи своими именами и экстрадировать Чубайса в Россию.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 годы.

5 мая депутат Госдумы Хамзаев потребовал признать Чубайса иноагентом, потому что тот вывел деньги из России и спонсирует «сомнительные центры» в Израиле.

Чубайс уехал из РФ после начала военных действий на Украине — по словам Путина, он «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем». В Израиле он открыл научный центр, который будет анализировать будущее России. В Госдуме его уже назвали антироссийским.

Ранее Чубайс получил новую должность в Израиле.

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