Чубайс, КГБ и танки в Праге. О чем говорил Путин на ВЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Глава государства рассказал о ходе спецоперации, отношении к уехавшим из России, в том числе экс-главе «Роснано» Анатолии Чубайсе и сооснователе «Яндекса» Аркадии Воложе, своем участии в предстоящих выборах и ошибках СССР. Самые яркие и важные высказывания Путина – в подборке «Газеты.Ru».

По итогам пленарной сессии ВЭФ-2023 «Газета.Ru» собрала главные цитаты выступления российского президента.

Об СВО и мобилизации

- Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал. Потери есть, большие. Складывается впечатление, что они хотят, как их толкают западные кураторы, по максимуму отгрызть то, что они смогут сделать. А потом, когда все ресурсы будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий. И сказать: «ну вот мы давно говорим, что хотим переговоров».

С начала этого контрнаступления потери личного состава — 71,5 тыс. человек. По танкам — 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов — уже почти 18 тыс. и так далее.

- Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, [которые] хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление. Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем?» Мы же не троцкисты: «Движение — все, конечная цель – ничто». Это плохая теория.

- Если США считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным.

- Поменяет ли это (поставки вооружений на Украину. – «Газета.Ru») что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое — ограничений нет.

- Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тыс. человек мы призвали. Сейчас, за последние шесть-семь месяцев, добровольно подписывают, подписали уже контракт на службу в вооруженных силах, добровольческих подразделениях 270 тыс. человек.

- Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут, сознательно и добровольно, защищая интересы Родины.

Об уехавших из страны

- По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги (модераторы ВЭФ-2023. — «Газета.Ru») замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей родиной.

Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности.

- По разным подсчетам, за рубеж выехали примерно 160-170 деятелей культуры, не согласных с политикой российского государства. Но можно быть несогласным с политикой российского государства и быть здесь, и говорить об этом, никто же не запрещает. Но кто-то предпочел уехать. Связано это тоже и с материальными вещами. Ведь накупили там за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей, люди хотят это сохранить, боятся потерять.

- Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс (экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс. – «Газета.Ru»), а Моше Израилевич какой-то, живет где-то там. Зачем он это делает, я не понимаю. Может быть, это связано с тем, что идут сложные процессы в структуре, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю.

- Могу себе представить, что чтобы жить там (в Израиле. – «Газета.Ru») на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он (сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. – «Газета.Ru») и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал, теперь решил сделать заявления. Дай бог ему здоровья, и пусть ему хорошо живется, нас это, честно говоря, не задевает.

Об отношениях с другими странами

- В чем главное? В том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество (с миром. — «Газета.Ru») всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику.

Давно признали, что вот эта часть политики Советского Союза (подавление Венгерского восстания в 1956 году и ввод войск в Чехословакию в 1968 году. — «Газета.Ru») была ошибочной и вела только к напряжению. Нельзя ничего делать во внешней политике, что идет в явном противоречии с интересами других народов. Но именно на эти грабли сегодня наступают ведущие страны Запада.

- Мы же (с Китаем. — «Газета.Ru») не создаем военных союзов, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем работать дальше.

- Армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге (речь о четырехсторонних переговорах в Праге премьера Армении Никола Пашиняна, азербайджанского и французского президентов Ильхама Алиева и Эммануэля Макрона, а также главы Евросовета Шарля Мишеля в октябре 2022 года, на которых Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года об образовании СНГ. – «Газета.Ru»).

- А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана, ну чего нам?

- Я секретов не раскрываю, я же в КГБ работал.

Так ответил президент на вопрос модератора об итогах переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году.

О внутренней жизни РФ

- В соответствии с законом решение (о выборах президента. – «Газета.Ru») парламент должен принять в конце года. Вот когда это решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим.

Так Путин высказался о своем участии в президентских выборах.

- Резких движений (в сфере валютного контроля. – «Газета.Ru») никто делать не будет.

Я знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Да мы уже в два раза больше заработали. Но речь даже не об этих $300 млрд, речь о подрыве доверия к тем, кто это сделал.

- Нам нужно как-то с бизнесом договориться. Они (российские компании. — «Газета.Ru») должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь.

Отечественные машины могут выглядеть поскромнее иномарок, но надо их использовать чиновникам. Вы знаете, тогда (в 1990-е годы. – «Газета.Ru») машин-то не было, а сейчас есть. Они, может быть, поскромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, которые в 1990-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего.

- Мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, который годами, десятилетиями некоторые, готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения (в частности о выступлении под флагами других стран. – «Газета.Ru»).