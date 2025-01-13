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Жорин объяснил, кто может стать опекуном прикованной к постели дочери Добровольской

Адвокат Жорин: опекуном больной дочери Добровольской может стать отец
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Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с NEWS.ru, что отец дочери Евгении Добровольской может стать ее опекуном.

Жорин объяснил, что по закону родитель обязан взять попечительство над ребенком в случае потери второго. Он добавил, что никаких юридических действий для этого совершать не нужно.

«Просто ребенок теперь будет жить с другим родителем», — отметил адвокат.

Жорин отметил, что другие родственники могут получить опеку в случае лишения родительских прав у отца.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью.

Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого, она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

11 января издание «7 дней» заявило, что у Евгении Добровольской осталась дочь Анастасия, страдающая болезнью Петерса и неспособная самостоятельно ходить.

Ранее сообщалось, что наследникам Евгении Добровольской достанется дом стоимостью 50 млн рублей.

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