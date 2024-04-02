Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили, с чем связаны аншлаги Кристины Орбакайте в Израиле

Обозреватель Полупанов: Пугачева поспособствовала аншлагам Орбакайте в Израиле

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Аншлаги певицы Кристины Орбакайте в Израиле связаны с ее матерью Аллой Пугачевой, переехавшей туда после начала спецоперации. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

В 2024 году у Орбакайте отменился почти весь тур в России, однако, все билеты на концерты в четырех городах Израиля, запланированные на конец июня, уже оказались проданы. Эксперт отметил, что не удивлен этому.

«Пугачева не заставляет израильтян покупать билеты, но, безусловно, оказывает влияние на восприятие Орбакайте. Конечно, мама помогает дочери. В Израиле огромная русскоязычная диаспора, пополнившаяся за счет уехавших из России после начала СВО. В нашей стране Кристине, наоборот, мешает эта близкая родственная связь. Отмена концертов в России — в том числе шлейф токсичности от Аллы Пугачевой», — сказал Полупанов.

25 марта концертный директор Ольга Оркина заявила, что Кристина Орбакайте требует полной секретности в случае выступления в России. По словам директора, сейчас Орбакайте выступает в основном за границей, но иногда соглашается на закрытые мероприятия обеспеченных заказчиков, которые готовы заплатить артистке от 5 млн рублей за выступление. При этом звезда настаивает на полной конфиденциальности, съемка допускается только для личного архива.

Ранее сообщалось, что Орбакайте покинула США после скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами