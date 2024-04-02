В России оценили, с чем связаны аншлаги Кристины Орбакайте в Израиле

Аншлаги певицы Кристины Орбакайте в Израиле связаны с ее матерью Аллой Пугачевой, переехавшей туда после начала спецоперации. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

В 2024 году у Орбакайте отменился почти весь тур в России, однако, все билеты на концерты в четырех городах Израиля, запланированные на конец июня, уже оказались проданы. Эксперт отметил, что не удивлен этому.

«Пугачева не заставляет израильтян покупать билеты, но, безусловно, оказывает влияние на восприятие Орбакайте. Конечно, мама помогает дочери. В Израиле огромная русскоязычная диаспора, пополнившаяся за счет уехавших из России после начала СВО. В нашей стране Кристине, наоборот, мешает эта близкая родственная связь. Отмена концертов в России — в том числе шлейф токсичности от Аллы Пугачевой», — сказал Полупанов.

25 марта концертный директор Ольга Оркина заявила, что Кристина Орбакайте требует полной секретности в случае выступления в России. По словам директора, сейчас Орбакайте выступает в основном за границей, но иногда соглашается на закрытые мероприятия обеспеченных заказчиков, которые готовы заплатить артистке от 5 млн рублей за выступление. При этом звезда настаивает на полной конфиденциальности, съемка допускается только для личного архива.

Ранее сообщалось, что Орбакайте покинула США после скандала.