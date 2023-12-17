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Наталья Штурм винит ведьму в череде своих жизненных неприятностей

Певица Наталья Штурм предположила, что на нее навела порчу ведьма

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Личный архив

Певица Наталья Штурм считает, что в ее жизни наступила черная полоса после того, как на артистку навела порчу ведьма во время совместных съемок. Слова исполнительницы передает «Пятый канал».

«Я недавно принимала участие в одном очень интересном проекте, и там была настоящая ведьма. Она вокруг меня все ходила и ходила, а затем специально обронила иголку с ниткой. Я думаю, это может быть как-то связано», — заявила Штурм.

12 декабря СМИ сообщили, что Штурм якобы сбила машина. Представители исполнительницы «Школьного романа» не стали комментировать информацию о случившемся.

Позднее Telegram-канал Mash опроверг эту информацию со ссылкой на источник. По данным канала, 57-летняя Штурм вечером 11 декабря сначала ударилась головой об открытый багажник машины соседа, после чего завязался конфликт. В ходе конфликта Штурм якобы залезла в автомобиль, откуда мужчина ее выгнал. В результате беседы певица сильно ударилась и вызвала скорую, однако от госпитализации отказалась.

9 декабря стало известно, что дочь Штурм Елену госпитализировали после пожара.

Ранее стали известны подробности избиения фанатки на концерте Гуфа.

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