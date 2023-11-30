Артиста ансамбля песни и пляски обманули при покупке кларнета

Артиста ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» Михаила С. обманули при покупке кларнета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, для покупки кларнета Михали списался с неким Александром, который попросил перевести ему 60 тысяч рублей, чтобы он отправил инструмент посылкой.

Музыкант перевел названную сумму, однако кларнета так и не получил. Продавец перестал выходить на связь, после чего Михаилу пришлось написать заявление в полицию.

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