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Артиста ансамбля песни и пляски обманули при покупке кларнета

Кларнетиста ансамбля песни и пляски «Красная Звезда» обманули при покупке инструмента

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Shutterstock

Артиста ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» Михаила С. обманули при покупке кларнета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, для покупки кларнета Михали списался с неким Александром, который попросил перевести ему 60 тысяч рублей, чтобы он отправил инструмент посылкой.

Музыкант перевел названную сумму, однако кларнета так и не получил. Продавец перестал выходить на связь, после чего Михаилу пришлось написать заявление в полицию.

Накануне в Ростове-на-Дону телефонные мошенники потребовали у семьи пропавшего художника Юрия Ч. 1 млн рублей. Они утверждают, что он находится в заложниках. По данным источника, с родственниками художника связались с украинских номеров. Предположительно, мужчину вынудили взять в долг деньги и спрятаться от близких.

Ранее певец Филипп Киркоров назвал сумму, за которую готов выступить перед йоркширским терьером.

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