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Уилл Смит устроил разборки партнеру жены по фильму из-за поцелуя на экране

Актер Дэвидсон рассказал, как Уилл Смит устроил ему сцену ревности из-за жены

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Gotham Entertainment Group

Актер Уилл Смит однажды устроил разборки партнеру своей жены Джады Пинкетт-Смит из-за поцелуя на экране. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на интервью актера Томми Дэвидсона.

Дэвидсон снимался с Пинкетт-Смит в фильме «Ву» (1998) и в финальной сцене поцеловал актрису, не предупредив ее об этом заранее.

Узнав об этом, Смит пришел в трейлер к актеру и устроил ему сцену ревности.

«Стоял надо мной, говорил: «Парень, я этого не одобряю, не одобряю». Я отвечал, что не понимаю, о чем он — я знаю, как выходить из таких ситуаций», — поделился 59-летний актер.

По словам Дэвидсона, присутствовавшая там же Пинкетт-Смит пыталась успокоить мужа.

«Он говорил мне: «Объясни, что происходит? А? А?» И кусал губу, будто собирается что-то сделать», — вспомнил актер.

После, рассказал Дэвидсон, он поднялся и встал перед актером, предложив поговорить где-нибудь вдали от посторонних глаз. В эту инициативу вмешалась Пинкетт-Смит, и инцидент был исчерпан.

В 2022 году Уилл Смит ударил шоумена Криса Рока во время церемонии вручения премии «Оскар» за шутку об алопеции Пинкетт-Смит. В октябре 2023 года актриса призналась, что уже семь лет не живет с мужем.

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