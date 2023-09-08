Поперечный и Чистякова планируют купить квартиру в Лос-Анджелесе

Жена стендап-комика Данилы Поперечного Полина Чистякова сообщила на своем YouTube-канале, что она и муж планируют приобрести квартиру в США.

Чистякова объяснила, что аренда в Лос-Анджелесе обходится дорого, поэтому супруги решили приобрести собственное жилье. Для этого они планируют взять ипотеку. Блогерша показала, как они с комиком выбирают себе недвижимость.

Чистякова отметила, что при выборе квартиры обращает внимание на несколько критериев. Среди них — расположение квартиры в хорошем районе и жилом комплексе с бассейном, наличие в ней большого количества естественного света, двух-трех комнат и как минимум двух ванных, одна из которых подходит для мытья собак. Блогерша также хочет, чтобы в новом доме у нее была гардеробная.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и Чистякова эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 миллионов рублей.

В августе Поперечный заявил, что у него «вообще нет проблем» с эмиграцией. Он предположил, что это связано с его предыдущим опытом. Артисту уже доводилось жить в других странах — на Украине и в Польше. Поперечный отметил, что его жене было намного сложнее адаптироваться в новом для нее государстве. По словам блогера, супруга тяжело перенесла переезд.

Ранее Незлобин объяснил свой переезд в США.