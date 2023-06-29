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Пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако»

На съемках сериала «Плевако» устроили настоящий пожар, который пришлось тушить пожарным

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Premier

На съемочной площадке исторической судебной драмы «Плевако» авторы устроили настоящий пожар, который пришлось тушить пожарным. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Съемки сцены стачки проводились в Павловском Посаде на одном из предприятий. По сюжету рабочие фабрики Демидова устроили мятеж и подожгли телегу. Приглашенные заранее пожарные быстро потушили пылающую телегу. Всего в сцене участвовало шестьдесят актеров, смена закончилась без переработок.

По словам каскадера Андрея Григорьева, за безопасностью в толпе следили пешие и конные каскадеры. «Они выполняют и определенную роль страхующих, потому что кроме них в сцене участвует еще и большое количество массовки, которая не знает, что делать в этой ситуации. И если, не дай бог, произойдет что-либо экстремальное, каскадеры примут правильное решение», — заверил он.

Главный герой «Плевако» — легендарный российский адвокат Федор Плевако, его образ на экране воплотит Сергей Безруков.

До этого российский видеоблогер, певица, телеведущая Юлия Гаврилина сообщила о том, что на съемках ее шоу «Юля платит дважды» произошел взрыв.

Ранее певица Марина Хлебникова впервые после пожара, в котором серьезно пострадала, пришла на ТВ.

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