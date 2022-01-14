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«Мальчик» с обложки альбома Nevermind вновь подал в суд на Nirvana

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DGC Records

«Мальчик» с обложки альбома Nevermind вновь подал в суд на Nirvana, сообщает Reuters.

Спенсер Элден вновь обвинил группу в сексуальной эксплуатации. В декабре 2021 года адвокаты Nirvana, попросили суд отклонить иск к коллективу, указав на то, что в деле по иску «мальчика» с обложки истек срок давности. Они также называли претензии истца абсурдными.

Накануне 30-летия легендарного релиза Спенсер Элден потребовал у студии Universal Music отредактировать фотографию, на которой видны его гениталии. Его адвокат Мэгги Мэби указывала на то, ее подзащитный был в 1991 году сфотографирован в бассейне полностью обнаженным, что является нарушением конфиденциальности и детской эксплуатацией. По ее словам, каждый год во время очередной годовщины выхода Nevermind Спенсеру приходится нелегко из-за нежелательного внимания со стороны СМИ и поклонников группы.

Ранее суд отклонил иск «мальчика» со спорной обложки Nirvana.

Окружной суд в Центральной Калифорнии разрешил внести изменения в иск, отклонив его. Решение суда связано с тем, что ходатайство адвокатов группы должно было быть оспорено до 30 декабря. Новый иск можно успеть подать до 13 января, и другой попытки у адвокатов Элдена не будет. На новый иск представителям Nirvana нужно будет отреагировать до 27 января.

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