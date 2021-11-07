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«Бывают просто выродки»: Маша Распутина рассказала об отношениях в семье

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская певица Маша Распутина отреагировала на повышенное внимание СМИ к скандалам в ее семье. Об этом певица рассказала в эфире НТВ.

«Семья у нас самая спокойная, бывают просто выродки, которые портят жизнь. Вроде все хорошо, а им плохо от этого. Эти выродки наркоманией занимаются. У них мозги свихнулись, и они начинают так себя вести. Вообще хочу сказать, что сколько я существую, постоянно, с 1989 года, мое имя обрастает какими-то скандалами, то я на организаторов бросила раков, на ушах у них они висели», — сказала Распутина.

В октябре вышел выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Передача была посвящена домогательствам, которым подверглась дочь Маши Распутиной. Девушка утверждала, что к ней приставал брат по отцу Роман. Сам молодой человек, сидя в студии, был агрессивен, обзывал дочь певицы и саму Распутину.

В ответ певица назвала пасынка «неадекватным» и заявила, что ни при каких обстоятельствах не хочет общаться с ним.

Ранее стало известно, что Маша Распутина недавно переболела коронавирусной инфекцией. Болезнь артистка перенесла в легкой форме, а вот супруг артистки, бизнесмен Виктор Захаров, провел в реанимации две недели.

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