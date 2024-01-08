Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Постучись в мою дверь» готовится к свадьбе с турецким миллиардером

Актриса Ханде Эрчел начала подготовку к свадьбе с миллиардером Хаканом Сабанджи

close
100%
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкая актриса Ханде Эрчел начала подготовку к свадьбе. Об этом сообщает Albawaba.

Согласно информации издания, артистка и ее жених Хакан Сабанджи поженятся летом.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В конце ноября 2023 года Эрчел показала редкое фото с возлюбленным.

В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с бойфрендом-миллиардером. В объятиях миллиардера Ханде артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

До звезды «Постучись в мою дверь» Сабанджи состоял в отношениях со знаменитостями Турции — с актрисами или популярными блогершами.

Ранее сообщалось, что Джейкоб Элорди сыграет Франкенштейна в адаптации Гильермо дель Торо.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами