Звезда «Постучись в мою дверь» готовится к свадьбе с турецким миллиардером

Турецкая актриса Ханде Эрчел начала подготовку к свадьбе. Об этом сообщает Albawaba.

Согласно информации издания, артистка и ее жених Хакан Сабанджи поженятся летом.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В конце ноября 2023 года Эрчел показала редкое фото с возлюбленным.

В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с бойфрендом-миллиардером. В объятиях миллиардера Ханде артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

До звезды «Постучись в мою дверь» Сабанджи состоял в отношениях со знаменитостями Турции — с актрисами или популярными блогершами.

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