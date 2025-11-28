Ханде Эрчел обратилась к российским поклонникам на русском языке

Турецкая актриса Ханде Эрчел призналась в любви к россиянам на русском языке

Известная турецкая актриса Ханде Эрчел опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на русском языке, в котором выразила благодарность россиянам за теплый прием в Москве.

«Два мира, одно желание» уже в кинотеатрах России. Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю», — написала знаменитость в личном блоге.

Российская публика, в свою очередь, восприняла обращение артистки как знак особого уважения и признательности.

«Спасибо, Ханде, за то, что не побоялась приехать в Россию, зная, что будут писать всякую ересь»; «Боже, как приятно. Спасибо за текст на русском языке»; «Ну наша!» — написали интернет-пользователи в комментариях.

25 ноября стало известно, что звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел прилетела в Москву. В столице России знаменитость представила свой новый фильм — «Два мира, одно желание», а также отпраздновала свой 32-й день рождения.

Для выхода на светское мероприятие, сообщал корреспондент «Газеты.Ru», актриса предпочла коричневое мини-платье с отделкой из меха. Образ дополнили лодочки с острым мысом и на высоких каблуках. Волосы ей распустили и сделали легкий вечерний макияж.

