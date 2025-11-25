Звезда «Великолепного века» обратился к россиянам: «Я с вами сердцем»

Турецкий актер Метин Акдюльгер записал видеообращение россиянам для пресс-конференции по случаю выхода фильма «Два мира, одно желание». Его слова передает «Газета.Ru».

Акдюльгер поприветствовал и поблагодарил поклонников на русском языке. Он извинился, что не смог приехать в Россию лично. Актер пожелал фанатам хорошо провести вечер и поздравил с наступающим Новым годом.

«Простите, что сегодня не могу быть здесь, но я с вами сердцем. Я очень рад оказаться в широком прокате в России. Надеюсь, вам всем понравится наш фильм. Эти съемки стали волшебным путешествием для меня и всей команды проекта», — поделился артист.

Метин Акдюльгер запомнился зрителю по роли сурового и строгого султана Мурада из сериала «Великолепный век. Империя Кесем». В его фильмографии около 20 работ. Он также поучаствовал в проектах «Прилив», «Клуб», «Личность», «Спасибо, следующий!», «Дар».

В проекте «Два мира, одно желание» Акдюльгер вместе с Ханде Эрчел сыграл друзей детства, которые были влюблены друг в друга, но жизнь их разделила по разным местам. Спустя годы судьба сводит девушку и молодого человека снова.

