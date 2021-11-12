Рэпер Канье Уэст признался, что он похож на молодого Владимира Путина

Рэпер Канье Уэст сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости. По его словам, культуру можно сравнить с нефтью и энергией, которые имеются у России в избытке, а сам он стал «королем культуры» последних двух десятилетий. Год назад артист выложил в своем Twitter фотографию российского президента в кимоно, борющегося на татами. Впрочем, здесь Канье уже неоригинален — в 2017 году с молодым Путиным сравнивал себя русский рэпер Слава КПСС.

Скандальный американский рэпер Канье Уэст (он же — Йе) сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом артист заявил в эфире ток-шоу Drink Champs, выложенном на YouTube-канале Revolt.

Канье заявил, что осознал свою похожесть на Путина, поняв схожесть культуры и природных ресурсов.

«Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет», — сказал он.

В качестве примера артист указал на свое сотрудничество с популярными брендами одежды Adidas и Gap — их стоимость существенно выросла после выпуска коллабораций с Йе. Ведущие встретили слова своего гостя смехом: «Сравнение с Путиным — это что-то с чем-то!».

Осенью 2020 года Канье Уэст выложил в свой Twitter фотографию Владимира Путина в кимоно на татами. Он заявил, что повесил распечатанный снимок себе на стену.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020





«Правило номер один — слушайте Уэста», — написал рэпер маркером на стене рядом с фотографией Путина.

Один из фолловеров Канье заявил, что это изображение вполне может претендовать на то, чтобы стать обложкой очередного альбома рэпера.

Am I the only one that sees this as an amazing album cover..? pic.twitter.com/6o4grs4rIR — ChaceCarlos (@J_Chace_) September 16, 2020

Выбранное Уэстом фото было сделано во время встречи Путина с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году. На снимке президент запечатлен с дзюдоистом Мусой Могушковым.

Путин и рэп

Российский президент неоднократно привлекал к себе внимание хип-хоп-артистов. В декабре 2017 года рэпер Слава КПСС (Слава Карелин) опубликовал клип под названием «ВЛАДИМИР ПУТИН». В композиции рефреном повторяются имя и фамилия президента.

«Кто, если не я, Владимир Путин? <…> В русском рэпе — Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. <…> Этот мир не сказка, если Слава Гнойный Кремлю продался, я зазнался раньше, чем ты начал делать рэп», — говорится в треке.

«Молодым Владимиром Путиным в русском рэпе» Слава КПСС объявил себя в ноябре того же года на баттле «Рвать на битах» петербургской площадки SlovoSPB.

Другой русский рэпер, Хаски (Дмитрий Кузнецов), опубликовал осенью 2019 года клип на композицию «Седьмое октября».

Клип вышел в день рождения Путина. В клипе фигурирует портрет на стене, а на нем изображен состаренный Хаски.

Сам Путин также рэп без внимания не оставляет. В феврале 2019 года президент РФ поручил своей администрации заняться разработкой мер поддержки популярной у молодежи музыки.

«Администрации президента России должна организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств», — привел ТАСС поручение президента.

За два месяца до этого в ходе заседания Совета при президенте по культуре и искусству Путин осудил «нулевую толерантность» государства к рэпу.

«Способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», — заверил на мероприятии Путин.

Комментируя обилие мата в творчестве некоторых рэперов, Путин заявил, что обсценная лексика является частью русского языка, но относиться к ней следует «очень осторожно».

«Вопрос только в том, как это использовать. У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно. Относиться к этому нужно очень осторожно», — пояснил российский президент. Немалую обеспокоенность президент выразил в связи с тем, что некоторые популярные у молодежи исполнители не чураются в своих песнях пропаганды употребления запрещенных веществ.

«Вы сказали, что рэп зиждется на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики», — подчеркнул Путин.