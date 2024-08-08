Жена Канье Уэста Бьянка Цензори: кто она и почему так странно одевается Чем известна Бьянка Цензори: брак с рэпером, «голые» наряды, колготки, скандалы

Бьянка Цензори — дизайнер и архитектор из Австралии, которая прославилась, выйдя замуж за американского рэпера Канье Уэста. Их отношения, во всяком случае публичная их часть, развивались стремительно — свадьбу сыграли спустя всего месяц после официального развода музыканта с Ким Кардашьян. Но не это во всей истории оказалось самым скандальным. Бьянка регулярно шокирует публику своими «голыми» выходами в свет. Несмотря на такую «открытость», многое в ее личности продолжает оставаться загадкой. О биографии Бьянки Цензори, ее романе с Канье Уэстом, браке и скандальных нарядах — в материале «Газеты.Ru».

Биография Бьянки Цензори: детство, юность, карьера

Семья, детство и юность

Бьянка Цензори родилась 5 января 1995 года в австралийском городе Мельбурне. Ее родню сложно назвать образцовой — родной дядя девушки получил прозвище Мельбурнский Аль Капоне. В 1982 году его приговорили к смертной казни за убийство, но затем заменили приговор пожизненным заключением. Его брат — отец Бьянки Лео — тоже успел побывать за решеткой. В начале 1980-х годов он отсидел сроки за продажу наркотиков, организацию преступной деятельности и хранение боеприпасов.

Мать Бьянки Цензори — Александру — отговаривали выходить замуж за Лео, но пара все же поженилась, в семье родились три дочери. Александра, по информации СМИ, почти не работала и всегда была в статусе домохозяйки.

Бьянка — старшая из сестер, двух младших зовут Анджелина и Алисия. Анджелина работает моделью и периодически публикует в социальных сетях фото, на которых позирует в образах, копирующих откровенный стиль сестры. Алисия же — непубличная личность, она работает медсестрой и воспитывает ребенка.

close 100% Сестра Бьянки Цензори Анджелина angelinacensori/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Образование и выбор профессии

О детстве и юности Бьянки известно немного. Ранние годы она провела в Мельбурне, где окончила протестантскую школу Carey Baptist Grammar School. После этого она отучилась в Мельбурнском университете по специальности «Архитектура». Несмотря на то, что семья Бьянки была (и остается) состоятельной, девушка сама оплачивала свое обучение, подрабатывая в свободное время в различных небольших дизайнерских проектах.

Хотя фото Бьянки того времени практически нет в публичном доступе, известно, что во времена обучения в старшей школе и университете Цензори, по словам ее старых друзей, одевалась совсем не так, как сейчас, хотя и предпочитала смелые образы.

close 100% aminamuaddi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сама Бьянка рассказывала, что всегда была творческим человеком и особенно интересовалась архитектурой. Ее тетя с детства знакомила девочку с произведениями искусства, и это пробудило у Бьянки интерес к скульптуре и архитектурным арт-объектам.

Карьера дизайнера

Еще до окончания университета Цензори основала собственный бренд ювелирных украшений Nylons Jewellery. Это был довольно успешный проект, но практически неизвестный за пределами Австралии, он просуществовал четыре года и позволил Бьянке заработать неплохие деньги. Следующим местом работы девушки стала компания Kelektiv, где она работала консультантом по дизайну в течение полутора лет.

Получив диплом бакалавра в Мельбурнском университете, Цензори устроилась на работу в DP Toscano Architects в Коллингвуде (австралийский штат Виктория) младшим архитектором.

Примерно в 2019-2020 годах Бьянка переехала в США и начала работать в модном бренде Yeezy — это стало поворотной точкой в ее судьбе.

Компания основана рэпером и будущим мужем Цензори Канье Уэстом. Yeezy создавала одежду и обувь в коллаборациях с мировыми брендами, такими как Louis Vuitton, Nike, Adidas и Gap.

Согласно профилю Бьянки на LinkedIn, она работает в Yeezy с 2020 года и в настоящее время занимает должность главы архитектурного отдела компании. При этом, чем именно занимается Цензори, как и сам архитектурный отдел бренда дизайнерской одежды и обуви, не очень понятно.

Личная жизнь: брак с Канье Уэстом и слухи в СМИ

Личная жизнь до брака с Уэстом

О личной жизни Бьянки в период работы дизайнером и архитектором в Австралии почти ничего неизвестно. Девушка предпочитала не афишировать ее в социальных сетях.

Школьная подруга Цензори рассказывала изданию Daily Mail, что Бьянка с юных лет пользовалась большой популярностью у противоположного пола. В течение трех лет она была в отношениях с неким молодым человеком, но в подробности этого романа собеседница издания не вдавалась.

Знакомство и брак с Канье Уэстом

Бьянка Цензори и Канье Уэст познакомились на работе. Как именно они начали общение — неизвестно. Ни Бьянка, ни Канье ни разу не давали совместных интервью и не рассказывали историю своей любви.

На тот момент, когда стало известно о начале романа с Бьянкой, рэпер расстался со своей женой Ким Кардашьян. Перед новой женитьбой он успел повстречаться с актрисой Джулией Фокс, моделями Чейни Джонс и Джулианой Налу, но эти отношения оказались мимолетными.

close 100% TMZ.com

Первые совместные фото Канье Уэста и Бьянки Цензори появились в середине 2022-го, а в конце года рэпер посвятил девушке песню. В декабре, примерно через месяц после официального развода с Кардашьян, в СМИ появились сообщения о том, что пара поженилась, устроив «суперчастную» церемонию. Тогда же начали появляться слухи, что официальный брак заключен не был, а Бьянка и Канье просто обменялись обручальными кольцами и уехали на медовый месяц на роскошный курорт Amangiri в штате Юта.

Однако о Бьянке Цензори сразу заговорили как о жене Канье Уэста, а не просто спутнице. Издание Daily Express писало, что их союз все же был зарегистрирован, а супруги подписали в Калифорнии конфиденциальное соглашение о браке.

На фоне всплеска интереса к личности Цензори в таблоидах также начали появляться ее более ранние фотографии. Журналисты отмечали, что на них она по типажу очень похожа на Ким Кардашьян. У Бьянки были длинные темные волосы, она выбирала наряды, подчеркивавшие ее фигуру в форме песочных часов с большой грудью и крутыми бедрами. Звучали даже предположения, что она намеренно копировала образ бывшей жены своего босса, чтобы обратить на себя его внимание.

close 100% Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images

Со временем Бьянка становилась все меньше похожа на Ким. Она коротко подстриглась и покрасилась в блондинку, а ее образы все ближе подбирались к грани приличия.

Слухи об отношениях Цензори и Уэста

Британская газета The Sun писала, что родные Бьянки опасаются за нее, поскольку Канье «выставляет на публике полуобнаженной», заставляя весь мир обсуждать ее дерзкие и странные наряды. Сообщалось, что мать девушки прилетала в Лос-Анджелес «спасать» дочь, а Уэст делал все возможное, чтобы произвести на тещу хорошее впечатление.

close 100% stylemonument/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ответ семья Цензори заявила, что поддерживает брак девушки с рэпером. В интервью австралийскому таблоиду Herald Sun сестра Бьянки и модель Анджелина Цензори рассказала, что к Уэсту австралийская родня относится отлично.

«Мы все его поддерживаем. Мы поддерживаем его новый альбом. Мы поддерживаем его новую одежду, которую он выпускает», — рассказала Анджелина.

Она утверждала, что Бьянка сохраняет свою независимость, а Уэст не имеет над ней полного контроля.

Однако слухи о неравноправных отношениях супругов после этого не утихли. Издание Daily Mail со ссылкой на источники писало, что Уэст запрещает жене пользоваться социальными сетями, мотивируя это тем, что она теперь звезда и должна быть загадкой для окружающих. Он якобы подчиняет своей воле каждый шаг своей супруги вплоть до того, что она ест или пьет. Насколько это правда — неизвестно. Звездная пара ничего не комментирует.

Те, кто уверен, что брак не принес Бьянке счастья, обращают внимание на то, что на публике она никогда не улыбается, выглядит отстраненной или грустной. Но следование ли это придуманному образу или отражение истинных чувств, со стороны определить, опять же, сложно. Сотрудники Yeezy на условиях анонимности рассказывали журналистам, что при выборе образов для выходов в свет у Цензори «есть право голоса», а процесс придумывания и демонстрации странных нарядов из колготок, целлофана и скотча ей самой доставляет удовольствие. Ради необычных образов супруги в 2023 году Канье Уэст даже нанял «секретную команду дизайнеров», которые продумывают до мелочей наряды Бьянки.

Как одевается Бьянка Цензори

Экстравагантные и порой слишком откровенные наряды Бьянки не раз шокировали публику. Девушка может спокойно появиться на улице в прозрачной кофте и капроновых колготках, завершив образ обувью на высоком каблуке. Нижнее белье — не всегда обязательный элемент. Бьянка периодически появляется на людях без трусов. Поклонникам пары и любителям скандальной светской хроники запомнился ее выход в совершенно прозрачном комбинезоне, под который она надела только чулки на резинках.

Иногда одежду на Бьянке и вовсе заменяют широкие полоски скотча, которыми она прикрывает грудь и область паха. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Уэст часто выкладывает фото жены, которые можно назвать практически интимными.

close 100% kanyewest/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Но все-таки главной «фишкой» Бьянки остаются колготки, которые она носит как самостоятельный предмет одежды — без юбок или шорт. Папарацци не раз снимали ее прогуливающейся в натянутых высоко на талию прозрачных капроновых колготках и почти таких же прозрачных облегающих топах, под которыми нет нижнего белья.

close 100% johnmonopoly/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Многие пользователи социальных сетей утверждают, что такой вид неприемлем для прогулок, однако фанаты творчества Канье Уэста считают это проявлением собственного стиля и формой самовыражения.

Со временем поводом для новостей начали становиться не очередные «голые» наряды Бьянки, а просто факт того, что она вышла на улицу в прикрывающей тело одежде.

Скандалы с Бьянкой Цензори

Бьянка предпочитает не вступать в публичные конфликты, она ничего не комментирует ни для прессы, ни в соцсетях и, если не брать в расчет провокационные наряды, всегда ведет себя очень сдержано. Тем не менее, она не раз оказывалась в центре скандалов.

Непристойное поведение в Венеции

В сентябре 2023 года в Венеции Цензори и Уэст не только демонстрировали отсутствие нижнего белья. Во время экскурсии по речным каналам в центре города супругов застали за оральным сексом прямо на катере. На снимках, которые распространились в сети, можно было рассмотреть Канье, который сидел на скамейке катера, спустив брюки. Бьянка сидела ниже напротив него, вероятно, на коленях.

Итальянцы, особенно прихожане католической церкви, призывали полицию арестовать туристов. Демонстрация обнаженных частей тела в Италии — это «публичное непристойное поведение». После общественного презрения прогулки на водном транспорте в Венеции для супругов стали недоступны: компания Venezia Turismo Motoscafi, специализирующаяся на аренде лодок, внесла их в черный список.

Семейный скандал и странное поведение Бьянки

close 100% biancasensori/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Очередное появление полуголой Бьянки на публике заставило ее отца — Лео — в марте 2024 года заявить о своем желании выяснить у Канье Уэста, почему его дочь стала так странно себя вести. Тот факт, что общительная прежде девушка внезапно перестала встречаться и даже разговаривать с друзьями, стал поводом для подозрений в том, что она подвергается семейному насилию.

Впрочем некоторые источники уверяют, что Цензори получает удовольствие от совместных выходов в свет с Уэстом и ничуть не переживает из-за открытости своих нарядов. По словам друзей Бьянки, ей нравится, что муж относится к ней как к «живому произведению искусства».

Угроза тюрьмы за наготу в Париже

В июле 2024 года во время поездки в Париж жена рэпера облачилась в короткую меховую шубку до пояса и прозрачные колготки, надетые на голое тело. Сразу же появилась информация, что за это Бьянке грозит до года тюремного заключения и штраф до €15 тыс. По французским законам ее поведение может быть расценено как преступление сексуального характера, так как она намеренно демонстрировала наготу в общественном месте.