Лев Лещенко отпраздновал продюсерский дебют в день рождения: о чем рассказали его гости?

Легенда российской эстрады певец Лев Лещенко сделал себе необычный подарок ко дню рождения. Празднование своего 83-летия он совместил с премьерой музыкального фильма «О первой любви», ставшей его дебютом в качестве продюсера и автором проекта. Фильм снят по мотивам повести Ивана Тургенева «Первая любовь». Поздравить выдающегося артиста пришли звезды российского шоу-бизнеса.

И снова о любви

Скоро на экраны страны выйдет музыкальный фильм «О первой любви», снятый по хрестоматийной повести Ивана Тургенева «Первая любовь». Фильм необычен тем, что переносит действие в наши дни. Идея принадлежит Льву Лещенко, выступившему автором проекта и продюсером картины. Он трудился над ее созданием пять лет и стал главным подарком к его 83-летию. День рождения артист отметил премьерным показом своего детища.

Создатели фильма поставили своей задачей воспроизвести в нем атмосферу чистоты, порядочности, добра и нравственных принципов, которые отличают повесть Тургенева. Сюжет раскрывается через песенные образы, фильм состоит из 15 музыкальных номеров. Среди героев и бизнесмены, и «бедные родственники», и новомодные звезды-блогеры, и подающие надежды музыканты.

Основным отличием фильма от повести стал оптимистичный финал, который дарит надежду на всепобеждающую силу любви.

Режиссером-постановщиком фильма «О первой любви» стал Александр Ковалев, автором сценария — Юрий Костин. 15 песен, составляющих основу сюжета, написали Владимир Бородин и Ирина Эйфория, с аранжировками помогала Мария Бородина. Главную роль в фильме исполнила актриса и певица Анастасия Захарова, для которой Лев Лещенко стал крестным отцом в профессии. Именно по его совету юная артистка поступила в ГИТИС, где обучалась в мастерской Нонны Гришаевой. А затем мэтр пригласил ее на главную роль в своем фильме. По словам Захаровой в ГИТИСе ее часто называли тургеневской барышней и совершенно неожиданно она получила шанс воплотить этот образ в кино.

Лев Лещенко признался, что давно хотел сделать такое кино, поскольку «первая любовь — удивительное, светлое чувство». Но на пути к осуществлению его желания все время возникали препятствия. Ушел из жизни автор музыки Владимир Бородин, спутала планы эпидемия COVID 19.

Премьерный показ состоялся в столичном кинотеатре «Иллюзион», поздравить Льва Лещенка пришли народные артисты РФ Игорь Крутой, Николай Басков, Александр Буйнов, Владимир Винокур, Наташа Королева, Алсу и другие звезды эстрады. В числе почетных гостей был замечен президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов с женой.

close Араз Агаларов с женой на премьере фильма Льва Лещенко Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Отдавая дань сюжету своего фильма, Лев Лещенко рассказал на дне рождении о своей первой любви. По его словам, это была школьная любовь, «совершенно светлая и прекрасная». Артист признался, что использовал рогатку, чтобы отправлять записки на балкон своей избранницы. Николай Басков рассказал, как его облагородила первая школьная любовь: «Я сам гладил свою форму, пионерский галстук, носил Тане портфель. Я даже стал лучше учиться».

Сила таланта

Свой творческий путь Лев Лещенко начал в Московском театре оперетты, затем работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. За свою жизнь он исполнил больше 600 песен, подсчитал артист. Множество из них получили всенародную известность. «День Победы» поют на 9 мая всей страной, которое невозможно представить без песен Лещенко «Три танкиста», «Журавли», «И вновь продолжается бой!». Неизгладимый след в истории страны оставила его песня «До свиданья, Москва», исполненная в финале Олимпиады-80. А кто не слышал бессмертные хиты «Родительский дом», «Соловьиная роща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «Родительский дом», «Не плачь девчонка»», «Снег кружится», «Крутится вертится шар голубой», «Старый клен»?

Перед премьерным показом прозвучало множество слов любви в адрес героя дня. В любви, к Льву Лещенко, которая «длится долгие годы» признались Игорь Крутой и Владимир Винокур.

«Это родной мой человек, который присутствует в моей жизни всегда! — подчеркнула певица Алсу. — Я Льва Валерьяновича знаю с 10 лет».

Певица Наташа Королева вспоминала, что в юности у нее в комнате висел единственный плакат с изображением артиста, и это был Лев Лещенко.

Николай Басков в беседе с журналистами признался, что Лев Лещенко вызывает у него невероятное восхищение.

«Вы представляете, какое это переплетение и сплетение времен, — поделился певец. — Это эпохальный человек, который помнит советское время, потом перелом новой России, теперь новую страну, и он до сих пор остается актуальным, любимым и уважаемым артистом. Глядя на него, невозможно поверить, что ему исполняется 83 года. Знаете, состояться артисту и пройти путь там в 5, 10 и даже 15 лет — это уже победа, а путь почти что в 60 лет творческой деятельности — это уже за гранью Богом данной возможности человеку творить».