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Раскрыт многомилионный гонорар Льва Лещенко за одно выступление

«Звездач»: певец Лещенко заработал почти 3 млн рублей за одно выступление
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Из личного архива Льва Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко получил почти 3 млн рублей за свое выступление на фестивале в Москве. Об этом сообщает «Звездач».

Telegram-канал опубликовал скриншот с сайта госзакупок, согласно которому Лещенко заработал 2 млн 700 рублей за свое выступление на международном фестивале-конкурсе патриотической песни. По данным «Звездача», Лещенко был хедлайнером мероприятия.

10 марта певица Вика Цыганова обвинила Филиппа Киркорова в алчности в своем Telegram-канале. Она заявила, что певец получил 6 млн 666 тыс. 666 рублей за рекламу компании «Конти-рус». Исполнительница уточнила, что эта фирма является российским филиалом украинского производственного объединения.

«Число дьявола в гонораре артиста нисколько не смутило, и в клипе засветились конфеты «Конти». Кто бы сомневался — за деньги да. <…> В который раз убеждаюсь, что нынешние поп-певцы за деньги родную мать продать готовы», — возмущенно высказалась артистка.

7 марта СМИ раскрыли райдер группы «Любэ», согласно которому лидер коллектива Николай Расторгуев просит предоставить ему кефир, овсяные хлопья и бутылку виски.

Ранее сообщалось, что бильярдный бизнес Якубовича под угрозой закрытия.

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