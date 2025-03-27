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У Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни

Mash: врачи смогли остановить развитие редкой болезни у Льва Лещенко
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Из личного архива Льва Лещенко

Врачам удалось остановить развитие редкой болезни у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Певец борется с транстиретиновым амилоидозом — это редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Болезнь опасна для жизни и развивается из-за мутаций гена белка транстиретина в организме.

Ему выписали дорогостоящее лекарство «Виндамэкс», которое используют для лечения амилоидной полиневропатии. Препарат стоит порядка 1,8 млн рублей. На лечение артиста из государственного бюджета дополнительно выделили 5,5 млн рублей, добавил Mash.

Из-за проблем со здоровьем Лещенко отменил концерты на Дальнем Востоке.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что 79-летний режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за серьезных проблем с сердцем. По данным источников канала, Михалкову стало плохо в начале марта, у режиссера резко поднялось давление.

Ранее Лещенко рассказал, каких молодых исполнителей он слушает.

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