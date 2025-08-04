Топ-18 фильмов 2025 года: от бенефиса Брэда Питта в «F1» до нового «Пункта назначения»

С начала 2025 года в мировой кинопрокат вышло сразу несколько ремейков популярных картин, новых эпизодов культовых медиафраншиз и фильмов с оригинальным сюжетом. Многие новинки вызвали большой зрительский интерес. Разнообразие жанров не дает заскучать. Здесь и вампирские хорроры, и высокобюджетные хиты студий-гигантов, и фестивальное независимое кино. «Газета.Ru» составила подборку лучших фильмов и громких премьер 2025 года.

«F1»

Страна: США

Жанр: боевик, драма, спорт, 18+

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.9 — IMDb, 8.3 — Кинопоиск

Режиссер: Джозеф Косински

Хронометраж: 155 минут

В главных ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис

Восходящая звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из профессионального спорта из-за травмы. На трассу он возвращается только ради друга, который пытается спасти плетущуюся в хвосте команду APXGP. Хейса встречают в команде не слишком радушно: техники не выносят его стиль общения, а высокомерный молодой пилот второго болида не готов уступать ему место лидера и опасается опытного конкурента.

Фильм стал одним из самых ожидаемых в 2025 году еще на этапе производства благодаря большому бюджету. После выхода «F1» фанаты настоящей «Формулы-1» раскритиковали картину за технические неточности, которые, скорее всего, останутся незаметными для неискушенных зрителей. Ведь гораздо интереснее наблюдать за тем, как режиссер «Топ Ган: Мэверик» Косински сажает в болид Брэда Питта и сопровождает сцены гонок саундтреком Ханса Циммера.

Почему стоит посмотреть:



«F1» — старая добрая спортивная драма о пути к мечте, которых не хватает в эпоху экспериментов с форматами и сценариями от ИИ в киноиндустрии.



В кадре на несколько секунд появляются Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен и другие действующие гонщики.

«Как приручить дракона»

Страна: США, Великобритания, Ирландия, Исландия, Канада

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Возраст: 12+

Рейтинг: 7.9 — IMDb, 8.2 — Кинопоиск

Режиссер: Дин ДеБлуа

Хронометраж: 125 минут

В главных ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост

Фэнтези, снятое по мотивам книги британской писательницы Крессиды Коуэлл. В центре сюжета — подросток Иккинг, который воспитывается среди викингов. Его праотцы издавна истребляли драконов, но гуманизм побеждает традиции: Иккинг освобождает дракона, называет его Беззубиком, конструирует протез для его хвоста и пытается летать верхом. Теперь задача мальчика — доказать отцу-вождю племени и другим викингам, что причудливые существа могут мирно соседствовать с людьми.

Один из немногих ремейков за последние годы, который действительно понравился зрителям. На это есть несколько причин. Озвучивший Стоика в мультфильме Джерард Батлер сыграл вождя племени, наделив его и решительным характером, и родительской добротой по отношению к мятежному сыну. Окончательно сердца зрителей растопил Беззубик, который похож на помесь большого черного кота и ящерицы.

Почему стоит посмотреть:



Фильм — ремейк мультфильма «Как приручить дракона». Его создатель Дин ДеБлуа не мог доверить детище кому-то другому, поэтому уговорил Universal утвердить его режиссером. Благодаря этому удалось сохранить настроение оригинального проекта.



Спецэффекты в сценах полета поражают детализацией и проработанностью.

«Нэчжа побеждает Царя драконов»

Страна: Китай

Жанр: мультфильм, фэнтези, боевик, комедия

Возраст: 12+

Рейтинг: 8.1 — IMDb, 7.9 — Кинопоиск

Режиссер: Ян Юй

Хронометраж: 144 минуты

В главных ролях: Лю Яньтин, Джозеф, Хань Мо, Чэнь Хао (все — озвучка)

Китайский анимационный приключенческий фильм о мальчике-демоне Нэчже и его друге Аобине, которые сражаются с армией Царя драконов и в один момент становятся духами. Чтобы вернуться в физические оболочки, они находят Священный лотос. Но спустя время Аобин снова теряет тело и вынужденно вселяется в оболочку друга. Юным воинам необходимо пройти несколько испытаний, чтобы найти восстанавливающий эликсир и вернуть Аобину телесное воплощение.

Китайский мультфильм собрал более двух миллиардов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым анимационным проектом в истории. Среди фильмов по сборам он уступил только двум частям «Аватара», финалу «Мстителей» и «Титанику». Однако стоит учитывать, что «Нэчжа» был ориентирован прежде всего на восточный рынок и собрал в Китае 98% доходов.

Почему стоит посмотреть:



В мультфильме есть аллюзии на современное геополитическое устройство. Критики предполагают, что в образе главного злодея выступают США, а возглавляющий сопротивление Нэчжа — это Китай, который борется против санкций и повышенных тарифов.



«Нэчжа» стал глотком свежего воздуха из Азии среди голливудских картин и имеет большие шансы потеснить проекты Disney с Олимпа в мире анимации.

«Нэчжа побеждает Царя драконов»: как анимация из Китая стала самым кассовым мультиком в истории? В России вышел китайский мультфильм-сенсация «Нэчжа побеждает Царя драконов». Приключенческое фэнтези... 29 мая 14:14

«Прости, детка»

Страна: США, Испания, Франция

Жанр: драма, комедия

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.7 — IMDb, 7.3 — Кинопоиск

Режиссер: Ева Виктор

Хронометраж: 103 минуты

В главных ролях: Ева Виктор, Наоми Аки, Луис Канселми, Келли МакКормак

Агнес заступает на должность преподавателя в университете в Новой Англии. Она не может забыть о травматичной истории, которая произошла с ней еще в колледже. Избавиться от негативных воспоминаний Агнес пытается в компании подруги, которая приезжает к ней, чтобы поддержать.

Мировая премьера фильма состоялась на престижном кинофестивале «Сандэнс», где работа получила приз за лучший сценарий. Картину назвали тонким и терапевтичным рассуждением, где проблема насилия уступает экранное время вопросу исцеления от психологической травмы и дружеской поддержке. В России фильм вышел в прокат 24 июля, но вскоре его прокатное удостоверение было отозвано из-за неточных сведений в документах.

Почему стоит посмотреть:



Трагедия показана будто бы невзначай. Так автор показывает, что справиться можно даже с самым тяжелым моментом в жизни.



Главная героиня — не голливудская красотка, а обычная женщина с сутулостью и нескладной внешностью. Зритель влюбляется в ее легкое отношение к жизни, интеллект и остроумие.

«Жизнь Чака»

Страна: США

Жанр: фантастика, фэнтези, драма

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.6 — IMDb, 7.8 — Кинопоиск

Режиссер: Майк Флэнаган

Хронометраж: 110 минут

В главных ролях: Том Хиддлстон, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан, Марк Хэмилл, Миа Сара

На пороге апокалипсиса школьный учитель замечает баннеры и телеобращения с благодарностью неизвестному Чаку. Удивительно, но никто вокруг не знает, кто такой Чак и почему мир обязан ему своим существованием. Оказывается, это человек, умирающий от опухоли мозга, чья жизнь переплетается с таинственными и сверхъестественными событиями. В фильме развивается сюжет о жизни и смерти, любви и боли.

Фильм «Жизнь Чака» впервые был показан еще в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто. Премьера в России состоялась в июне 2025 года. Фильм по произведению Стивена Кинга сложно было сделать интригующим для фанатов творчества писателя, но Майку Флэнагану это удалось. Фильм начинается как апокалиптическая драма, но с течением сюжета трансформируется в фантастику с жизнеутверждающим посылом.

Почему стоит посмотреть:



Сцена с танцем Тома Хиддлстона в середине фильма напоминает освобождение героя фильма «Еще по одной» и заставляет пуститься в пляс по примеру героев.



Один из немногих фильмов по произведению Стивена Кинга, когда авторы сняли не ужасы, а светлую драму о важности жизни.

Давайте потанцуем: почему «Жизнь Чака» — самый жизнеутверждающий фильм по Стивену Кингу? В кино — «Жизнь Чака», экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга, которую поставил автор... 05 июня 12:14

«Грешники»

Страна: США, Австралия, Канада

Жанр: ужасы, музыка, боевик

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.6 — IMDb, 6.7 — Кинопоиск

Режиссер: Райан Куглер

Хронометраж: 137 минут

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О'Коннелл

Ветераны Первой мировой войны близнецы Смок и Стэк возвращаются в Миссисипи после многих лет работы на чикагскую мафию. Они выкупают у одного из белых лесопилку и открывают там бар для рабочих с плантации. Новое заведение, где звучит блюз, привлекает окружающих, среди которых оказывается ирландский вампир.

«Грешников» снимал Райан Куглер, это его первый самостоятельный фильм. До этого режиссер ставил два эпизода «Черной Пантеры» и продолжение «Крида». К проекту Куглер отнесся очень ревностно. Он запросил у студии 5% валового дохода фильма со старта проката и потребовал вернуть ему права на картину через 25 лет.

Почему стоит посмотреть:



В фильме Майкл Б. Джордан убедительно сыграл братьев-близнецов, абсолютно не похожих по характеру.



Музыка — украшение «Грешников»: в картине много качественного блюза прошлых лет. А сцена с ирландским танцем под песню Джека О'Коннелла стала одной из самых ярких в картине.

«Миссия невыполнима. Финальная расплата»

Страна: Великобритания, США

Жанр: боевик, триллер, приключения

Возраст: 16+

Рейтинг: 7.4 — IMDb, 7.2 — Кинопоиск

Режиссер: Кристофер Маккуорри

Хронометраж: 169 минут

В главных ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг

Восьмой и последний основной фильм шпионской медиафраншизы «Миссия невыполнима». Действие картины разворачивается после событий «Смертельной расплаты», в центре внимания — снова Итан Хант. На этот раз его напарниками становятся агенты Грейс и Бенджи. Команде предстоит борьба с инновационным искусственным интеллектом под названием «Сущность», который угрожает существованию планеты. Желательно сделать это раньше того, как будут нанесены глобальные удары по другим странам и произойдет ядерная катастрофа.

С каждой новой частью «Миссии...» градус ответственности Итана Ханта за сохранность человечества все повышается. К роли вернулся Том Круз, который играет персонажа уже 29 лет и выполняет трюки самостоятельно даже в 63-летнем возрасте.

Почему стоит посмотреть:



В новом фильме присутствуют отсылки к первой картине франшизы, снятой Брайаном де Пальма.



Хотя «Миссию...» зрители любят за впечатляющие экшен-сцены, в новой картине есть продуманный сюжет и четкая драматическая линия.

«Громовержцы*»

Страна: США, Австралия, Канада

Жанр: фантастика, боевик

Возраст: 16+

Рейтинг: 7.3 — IMDb, 6.9 — Кинопоиск

Режиссер: Джейк Шрейер

Хронометраж: 127 минут

В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман, Уэнделл Пирс, Ханна Джон-Кэймен

Антигерои и полузабытые агенты, знакомые зрителям по прошлым фильмам Marvel, объединяются в команду под предводительством главы ЦРУ Валентины де Фонтейн. На одном из индивидуальных заданий наемники встречаются и понимают, что их послали убить друг друга. Оказалось, что четверка героев стала свидетелями преступлений начальницы.

Идея собрать антигероев в одном фильме не нова: в 2016 году свою версию представили DC в фильме «Отряд самоубийц». Но если те герои смотрелись свежо, с составом «Громовержцев*» зритель уже знаком. Елену Белову и ее отца можно было увидеть в «Черной вдове», а некогда безумный Зимний Солдат показал в картине лишь благородство. Кстати, звездочка в названии блокбастера — маркетинговый ход создателей картины, как бы намек, что это название для команды супергероев не окончательное.

Почему стоит посмотреть:



Несмотря на «неубиваемость» некоторых персонажей, новый фильм Marvel смотрится лучше некоторых недавних проектов студии.



В «Громовержцах» много шуток и гэгов — большую часть из них генерирует Алексей Шостаков, Красный Страж, являющийся аналогом Капитана Америки и приемным отцом Беловой.

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«Верни ее из мертвых»

Страна: Австралия

Жанр: ужасы

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.2 — IMDb, 7.0 — Кинопоиск

Режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

Хронометраж: 104 минуты

В главных ролях: Билли Бэррэтт, Сора Вон, Салли Хокинс, Джона Рен Филлипс

Сводные брат и сестра Энди и Пайпер осиротели после смерти родителей. Энди — проблемный подросток, который переживает за свою почти слепую сестренку. Девочку готова взять под опеку социальная работница Лора, но от ее брата она хочет избавиться. Пайпер поселяют в детскую, оставшуюся от погибшей дочери Лоры. Тогда Энди начинает подозревать, что излишняя забота женщины о его сестре может обернуться необратимыми последствиями.

Режиссеры фильма братья Филиппу занимались производством видео на YouTube, а позже стали кинематографистами и сняли свой первый ужастик «Два, три, демон приди!» В Сети его встретили положительно, отметив способность авторов одной сценой вызывать мурашки, а другой — смех от абсурдности ситуации.

Почему стоит посмотреть:



Фильм хвалят за способность держать зрителя «на крючке» и ввести в состояние тревожного ожидания развязки.



Поклонникам хорроров понравятся изобретательные сцены с ножом. А присутствие в кадре обладателя нестандартной внешности Джоны Рен Филлипс делает происходящее совсем жутким.

«28 лет спустя»

Страна: Великобритания, США, Канада

Жанр: ужасы, боевик

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.1 — IMDb, 6.6 — Кинопоиск

Режиссер: Дэнни Бойл

Хронометраж: 115 минут

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джоди Комер, Элфи Уильямс, Эдвин Рюдинг, Джек О'Коннелл

Продолжение известных хорроров «28 дней спустя» и «28 недель спустя» рассказывает о том, что будет, если опасный вирус распространится на оставшихся представителей человечества, которые сбились в общины. Заболевшие превращаются в плотоядных зомби. В ряде стран вирус побежден, но Британские острова остаются на карантине. На одном из них живет 12-летний Спайк, который пытается спасти от смерти больную мать. В их общине нет докторов. Вместе с отцом мальчик совершает вылазку на «Большую землю». Спайку придется пройти много испытаний, чтобы остаться в живых и сохранить рассудок.

Дэнни Бойл и Алекс Гарленд намеренно не возвращаются к прежним сюжетам франшизы и переносят место действия на Британские острова. В фильме современных локаций почти нет, действие происходит в лесах. Главные герои не пользуются гаджетами, зато хорошо стреляют из лука. Поклонники хорроров оценят завораживающие пейзажи (особенно поле с черепами), звук и внешний вид зомби.

Почему стоит посмотреть:



Создатели провели большую работу для того, чтобы передать гнетущую атмосферу: в фильме даже звучит зловещая аудиоверсия стихотворения Киплинга «Пехота в Африке».



В отличие от многих хорроров, в картине боятся смерти не от зомби, а от неизбежности — например, болезни матери или предательства отца.

«Балерина»

Страна: США, Венгрия

Жанр: боевик, триллер

Возраст: 18+

Рейтинг: 7.0 — IMDb, 6.9 — Кинопоиск

Режиссер: Лен Уайзман

Хронометраж: 124 минуты

В главных ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Норман Ридус

Пятый фильм популярной медиафраншизы «Джон Уик». Сюжет разворачивается вокруг Евы Макарро — в детстве она потеряла родителей и была отправлена в балетную школу, в которой обучают будущих наемных киллеров. За 12 лет Ева повзрослела и обрела боевые навыки, теперь она ставит целью отомстить убийце отца. На ее пути возникают разные наемники, и среди них — Джон Уик, один из самых опасных киллеров в мире.

К спин-оффу «Джона Уика» зрители поначалу отнеслись прохладно. Как и ожидалось, перегнать другие фильмы франшизы с Киану Ривзом в главной роли не удалось: боевые сцены поставлены здесь не столь эффектно, как в «Джоне Уике», а Ана де Армас не так ярко демонстрирует страдания и обреченность в глазах, как Киану Ривз.

Почему стоит посмотреть:



Миловидная Ана де Армас полюбилась зрителям по второстепенным ролям в фильмах «Не время умирать» и «Бегущий по лезвию 2049». Теперь ей удалось выйти на первый план.



Главная героиня показывает уникальные навыки владения огнеметом и коньками.

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«Лило и Стич»

Страна: США, Австралия, Канада

Жанр: фантастика, комедия, семейный

Возраст: 6+

Рейтинг: 6.8 — IMDb, 7.5 — Кинопоиск

Режиссер: Дин Флейшер-Кэмп

Хронометраж: 108 минут

В главных ролях: Майя Кеалоха, Сидни Агудонг, Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс

Картина стала перезапуском диснеевского мультфильма об инопланетянине № 626, который сбежал на Землю и поселился на Гавайях у двух сестер, оставшихся без родителей. Младшая из девочек дала пришельцу имя Стич и отучила его разрушать все, что встречается ему на пути.

«Лило и Стич» назвали одним из самых ожидаемых ремейков уже с выходом первого трейлера. Но результат понравился не всем: из-за желания старшей сестры Нани уехать в университет концепция мультфильма «охана значит семья» сильно пострадала. Отдельного «фи» удостоился и Зак Галифианакис: его героя Джамбо сделали антагонистом, в то время как в оригинальном мультфильме создатель 626 проявлял к пришельцу отеческие чувства и стал другом большой семьи.

Почему стоит посмотреть:



К главному персонажу отнеслись очень серьезно: Стича создали с помощью компьютерной графики, а для реалистичного взаимодействия с актерами использовали куклы.



Фильм снимали на острове Оаху, который является частью штата Гавайи и знаменит своими природными пейзажами.

«Пункт назначения: Узы крови»

Страна: США, Канада

Жанр: ужасы

Возраст: 18+

Рейтинг: 6.8 — IMDb, 6.8 — Кинопоиск

Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн

Хронометраж: 110 минут

В главных ролях: Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Риа Килстедт, Ричард Хэрмон, Оуэн Дожарен

Шестой фильм франшизы рассказывает о девушке, которая видит навязчивый сон о смерти бабушки. Чтобы избавиться от кошмара, героиня разыскивает свою родственницу и обнаруживает ее живой. Та должна была погибнуть еще в конце 1960-х, но избежала смерти. Этот ход может стоить жизней всем членам семьи.

В фильмах медиафраншизы «Пункт назначения» темы фатума и возмездия стали ведущими. Но если первые две части много хвалили, то следующие три как будто только портили первоначальные впечатления от цикла фильмов. В итоге франшизу «похоронили» в 2011 году и решили перезапустить лишь 14 лет спустя.

Почему стоит посмотреть:



Любители пощекотать себе нервы оценят множество разнообразных вариантов гибели человека: тут задействованы аппарат МРТ и даже автомат с газировкой.



Роль загадочного патологоанатома Уильяма Бладворта стала последней для Тони Тодда, актер умер в ноябре 2024 года. Тодда прозвали «талисманом» франшизы: до «Уз крови» он сыграл в первой, второй, третьей и пятой частях «Пункта назначения».

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Страна: Великобритания, Франция, США

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Возраст: 18+

Рейтинг: 6.6 — IMDb, 7.3 — Кинопоиск

Режиссер: Майкл Моррис

Хронометраж: 123 минуты

В главных ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Эмма Томпсон

Бриджит Джонс потеряла Марка Дарси и теперь в одиночку воспитывает двух детей, которым явно не хватает отцовской фигуры. Сама Джонс пока не адаптировалась к смерти любимого и пытается восстановиться, чтобы жить дальше. Она возвращается на работу и знакомится с двумя новыми мужчинами: один из них — тактичный и скромный школьный учитель, другой — 30-летний красавчик, который тут же зовет женщину на свидание.

В отличие от первых двух картин, в новой «Бриджит Джонс» нет сцен, которые претендовали бы на культовость — как, например, погоня за Марком Дарси в трусах по снегу или приземление журналистки в сарай со свиньями. Зато он вышел на злобу дня: тема любовных отношений между разными поколениями стала популярной в последние годы. На экраны выходили картины «Мысль о тебе» и «Плохая девочка», но только на «Бриджит Джонс» билеты раскупали еще до старта проката.

Почему стоит посмотреть:



Фильм, который считали попыткой оживить хит прошлых лет, оказался тихим и приятным ромкомом о проблемах женщин в возрасте.



В картине появляется постаревший, но все еще харизматичный Хью Грант в роли Дэниела Кливера. В прошлой части его воскресили после катастрофы на радость поклонницам.

«Материалистка»

Страна: США, Финляндия

Жанр: мелодрама

Возраст: 18+

Рейтинг: 6.5 — IMDb, 6.4 — Кинопоиск

Режиссер: Селин Сон

Хронометраж: 116 минут

В главных ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль

Сотрудница брачного агентства Люси волею случая знакомится с преуспевающим бизнесменом, который проявляет к ней интерес. В то же время в жизни Люси появляется бывший парень — 37-летний актер, который подрабатывает официантом на свадьбах. Встречаясь с обоими мужчинами, героиня оказывается перед выбором — связать жизнь с финансистом или вернуться к обаятельному, но неспособному построить карьеру официанту.

Картину снимали по рецепту успеха современного ромкома: известные голливудские актеры, подающая надежды режиссер и авторитетная студия A24. Но на выходе один из самых ожидаемых фильмов года получил смешанные отзывы: «Материалистку» критиковали за многочисленные паузы в диалогах, не раскрытую до конца тему насилия и актеров, которые демонстрировали куда больше эмоций на промоинтервью, чем в самой картине.

Почему стоит посмотреть:



Режиссер и сценарист фильма Селин Сон сама работала сотрудницей брачного агентства, поэтому стремилась достоверно показать его клиентов.



Фильм хвалят за реалистичные проблемы пар в отношениях, что выделяет «Материалистку» из череды милых и «ванильных» ромкомов.

Фантастическая тройка: чем хороша «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем 19 июня в российский прокат выходит романтическая комедия «Материалистка» — второй фильм Селин... 11 июня 12:51

«Кракен»

Страна: Россия

Жанр: фантастика, приключения, драма

Возраст: 12+

Рейтинг: 6.5 — IMDb, 6.4 — Кинопоиск

Режиссер: Николай Лебедев

Хронометраж: 134 минуты

В главных ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов

Ракетный подводный крейсер специального назначения пропадает во время миссии в Гренландском море. На поиски отправляется младший брат командира субмарины Виктора Воронина. Он намерен любыми способами найти подлодку и предотвратить пропажу сверхсекретного оружия, но еще не знает, что его экипажу уготованы нечеловеческие испытания. В северных водах после экспериментов иностранцев-геологов пробуждается гигантское морское чудовище Кракен.

Режиссер картины Николай Лебедев уже имел опыт съемки фильмов-катастроф: в 2016 году он переснял картину «Экипаж». Сам Кракен появляется ближе к середине фильма. За приключенческим фэнтези режиссер спрятал глубокий конфликт братьев-моряков, многословную битву поколений и любовную историю, разворачивающуюся на базе подводников.

Почему стоит посмотреть:



Можно полюбоваться подводным миром во всей красе в сценах, где герои неторопливо исследуют морское дно.



Режиссер Николай Лебедев не оставил зрителей без впечатляющего финала.

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«Микки 17»

Страна: США

Жанр: фантастика, комедия, приключения

Возраст: 18+

Рейтинг: 6.5 — IMDb, 6.4 — Кинопоиск

Режиссер: Пон Джун-хо

Хронометраж: 139 минут

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Марк Руффало, Стивен Янг

Отчаявшийся найти работу на Земле неудачник Микки Барнс соглашается участвовать в экспедиции по колонизации планеты Нифльхейм. Он становится «расходным материалом» для научных работников: каждый день герой умирает, выполняя смертельно опасные задания, и возрождается в теле свежей версии себя, куда загружают его сознание из резервной копии. В какой-то момент план срывается, и Микки сталкивается на базе с самим собой.

На фильм корейского режиссера Пон Джун-хо возлагались большие надежды: в 2019 году он создал оскароносных «Паразитов». Но оказалось, что под давлением американской киностудии режиссер не сумел докрутить тему социального неравенства. Тем не менее, картина получилась интересной. А Роберту Паттинсону удалось отойти от надоевшего актеру образа влюбленного вампира.

Почему стоит посмотреть:



Марк Руффало сыграл абсолютно карикатурного колониста, но в этом оказалась вся прелесть персонажа. Некоторые сравнили его героя с Дональдом Трампом.



Обитатели ледяной планеты криперы, которыми зрителя пугают большую часть фильма, оказались довольно интересной помесью гусеницы и песчаного червя из фильма «Дюна».

«Батя 2. Дед»

Страна: Россия

Жанр: комедия

Возраст: 18+

Рейтинг: 6.0 — IMDb, 7.6 — Кинопоиск

Режиссер: Илья Учитель

Хронометраж: 88 минут

В главных ролях: Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев

Продолжение популярной комедии «Батя», вышедшей на экраны в 2021 году. Главный герой Макс находится на грани развода с женой. Он вспоминает, что в детстве часто гостил у деда-фронтовика, пока родители решали вопросы с собственным разводом. Когда пропадает сын Макса, тот все больше погружается в прошлое.

Первый фильм стал очень популярным, поэтому новость о съемках продолжения в Сети восприняли как должное. Вторая часть вышла в 2025 году и снова окунула зрителей в ностальгию, на этот раз — по беззаботному детству в деревне. Звездой второй части проекта стал Евгений Цыганов, который большую часть съемок провел в неузнаваемом гриме для воплощения экранного образа 76-летнего деда. В итоге фильм «Батя 2. Дед» несколько недель оставался лидером российского кинопроката.

Почему стоит посмотреть:

