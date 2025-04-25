В каком порядке смотреть фильмы Marvel: хронология киновселенной

Кинематографическая вселенная Marvel — это масштабная сага с десятками взаимосвязанных фильмов и сериалов. Новичкам легко запутаться, в каком порядке их смотреть, ведь события развиваются в одном большом сюжете. Герои переходят из фильма в фильм, сцены после титров намекают на будущие события. «Газета.Ru» составила последовательность просмотра фильмов Marvel, чтобы вы могли полностью погрузиться в сюжет без лишних вопросов.

Киновселенная Marvel: краткий обзор

Киновселенная Marvel (Marvel Cinematic Universe, MCU) стартовала в 2008 году и на сегодняшний день насчитывает более 30 фильмов и множество сериалов. Все они представляют собой единое повествование о супергероях Marvel, их союзниках и врагах.

Для удобства Marvel разделила историю на фазы и саги. Первые три фазы известны как Сага Бесконечности (2008–2019) — они познакомили зрителей с ключевыми героями: Железным человеком, Капитаном Америкой, Тором и другими, и привели к грандиозной развязке в «Мстителях: Финал».

С 2021 года началась Сага Мультивселенной (четвертая фаза и далее), где появляются новые поколения героев и альтернативные миры. Оптимально начинать знакомство с MCU в порядке выхода проектов — история раскрывается именно так, как задумывали создатели.

«Газета.Ru» приводит не только официальную хронологию фильмов Marvel по фазам — от истоков до новинок 2025 года, но и альтернативные варианты просмотра, которые предлагают фанаты.

Первая фаза: начало киновселенной

Первая фаза Marvel (2008–2012) заложила фундамент всей киновселенной. Зрители познакомились с отдельными героями и увидели их объединение в команду Мстителей. Фильмы первой фазы лучше смотреть в порядке выхода, чтобы проследить, как из отдельных историй складывается единая вселенная.

close Роберт Дауни — младший в фильме «Железный человек 2», 2010 год g90/Global Look Press

«Железный человек»

Год выхода: 2008

Рейтинг: IMDb — 7,9/10, Кинопоиск — 8/10

Гений-миллиардер Тони Старк создает высокотехнологичный бронекостюм и становится первым героем MCU. Фильм показывает превращение легкомысленного оружейника в самоотверженного Железного человека, что положило начало всей эпопее.

«Невероятный Халк»

Год выхода: 2008

Рейтинг: IMDb — 6,6/10, Кинопоиск — 6,9/10

Ученый Брюс Бэннер вынужден скрываться из-за несчастного случая, превратившего его в огромного зеленого монстра. История о том, как Бэннер пытается контролировать гнев и найти лекарство, одновременно спасаясь от охотящегося на него военного ведомства.

«Железный человек 2»

Год выхода: 2010

Рейтинг: IMDb — 6,9/10, Кинопоиск — 7,5/10

Тони Старк сталкивается с последствиями своей славы — правительство хочет заполучить его технологии, а на горизонте появляется мстительный враг Иван Ванко. В сиквеле расширяется мир Marvel: мы знакомимся с Наташей Романофф (Черной Вдовой), а сцена после титров намекает на появление Тора.

«Тор»

Год выхода: 2011

Рейтинг: IMDb — 7/10, Кинопоиск — 7,1/10

Надменный принц Асгарда Тор лишается божественной силы и оказывается изгнан на Землю. Пока Тор учится смирению среди людей, его коварный брат Локи сеет хаос дома. Фильм вводит скандинавских героев и космический масштаб MCU, показав, что миры богов и людей тесно переплетены.

«Первый мститель»

Год выхода: 2011

Рейтинг: IMDb — 6,9/10, Кинопоиск — 6,7/10

Во времена Второй мировой войны худощавый доброволец Стив Роджерс превращается в суперсолдата Капитана Америку. Он возглавляет борьбу против организации ГИДРА и ее лидера Красного Черепа. Лента стилизована под ретробоевик и знакомит с истоками героя, которому суждено проснуться в современности.

«Мстители»

Год выхода: 2012

Рейтинг: IMDb — 8/10, Кинопоиск — 7,9/10

Первое грандиозное объединение героев: Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Черная Вдова и Соколиный глаз создают команду Мстителей. Им предстоит забыть разногласия и вместе защитить Землю от вторжения пришельцев, за которым стоит Локи.

Финал первой фазы продемонстрировал, как отдельные сюжетные линии сплелись в единое эпическое приключение.

Вторая фаза: расширение вселенной

Вторая фаза (2013–2015) развивает успех Мстителей, показывая последствия их победы и вводя новых героев. Она углубляет истории Мстителей и расширяет географию MCU до космоса. Фильмы становятся разнообразнее по жанрам — от политического триллера до космической оперы.

close Кадр из фильма «Мстители: Эра Альтрона» (2015) PLANET PHOTOS/Global Look Press

«Железный человек 3»

Год выхода: 2013

Рейтинг: IMDb — 7,1/10, Кинопоиск — 7,9/10

После событий в Нью-Йорке Тони Старка мучает тревога. Ему снова придется облачиться в броню, столкнувшись с таинственным террористом Мандарином. Фильм исследует уязвимость героя без костюма и завершает трилогию Железного человека на личной ноте.

«Тор 2: Царство тьмы»

Год выхода: 2013

Рейтинг: IMDb — 6,7/10, Кинопоиск — 7,2/10

Тор возвращается, чтобы спасти Вселенную от древнего темного врага — Малекита и силы Эфира. На кону — жизнь Джейн Фостер и безопасность Девяти миров. История раскрывает еще один Камень Бесконечности и проверяет связь Тора с его братом Локи, который то враг, то союзник.

«Первый мститель: Другая война»

Год выхода: 2014

Рейтинг: IMDb — 7,7/10, Кинопоиск — 7,3/10

Капитан Америка пытается приспособиться к современности, служа в организации Щ.И.Т. Вместе с Черной Вдовой он разоблачает заговор внутри самой организации. На их пути встает загадочный Зимний Солдат. В фильме сочетаются супергероизм и элементы напряженного шпионского триллера, что навсегда меняет статус MCU.

«Стражи Галактики»

Год выхода: 2014

Рейтинг: IMDb — 8/10, Кинопоиск — 7,9/10

Веселая команда аутсайдеров из дальнего космоса — земной авантюрист Питер Квилл, зеленая воительница Гамора, громила Дракс, говорящий енот Ракета и живое дерево Грут — объединяется, чтобы спасти галактику. Неожиданно популярный космический экшен расширил вселенную Marvel и подарил фанатам новую семью героев.

«Мстители: Эра Альтрона»

Год выхода: 2015

Рейтинг: IMDb — 7,3/10, Кинопоиск — 7,3/10

Воссоединившиеся Мстители сталкиваются с угрозой, созданной их же руками. Тони Старк и Брюс Бэннер разрабатывают искусственный интеллект для защиты мира, но результат — робот Альтрон — решает истребить человечество. Команде приходится сражаться с собственной ошибкой, одновременно принимая в ряды новых союзников — Алую Ведьму и Ртуть, а также создавая Вижна.

«Человек-муравей»

Год выхода: 2015

Рейтинг: IMDb — 7,2/10, Кинопоиск — 7,1/10

Завершающий фильм фазы знакомит с героем меньше ростом, но не значением. Воришка Скотт Лэнг по воле ученого Хэнка Пима становится новым Человеком-муравьем. Используя технологию уменьшения, Скотт совершает дерзкое ограбление и сражается с противником, чтобы защитить секреты костюма.

Легкий тон и стиль комедии делают ленту уютным эпилогом после масштабных «Мстителей».

Третья фаза: кульминация

Третья фаза (2016–2019) стала самой насыщенной и эпической. Здесь собрано множество новых героев (Доктор Стрэндж, Человек-паук, Черная Пантера, Капитан Марвел и другие), а также происходит развязка Саги Бесконечности с войной против Таноса. Третья фаза приводит к балансу сольные истории и масштабные кроссоверы, постепенно сводя все нити сюжета вместе.

close Том Хиддлстон в фильме «Тор: Рагнарёк» (2017) Marvel/Global Look Press

«Первый мститель: Противостояние»

Год выхода: 2016

Рейтинг: IMDb — 7,8/10, Кинопоиск — 7,4/10

Мстители раскалываются на два лагеря из-за правительственной инициативы контроля супергероев. Стив Роджерс встает на защиту свободы героев, а Тони Старк поддерживает надзор. Спор перерастает в личный конфликт, когда выясняется правда о прошлом Баки Барнса. В этой схватке дебютируют Человек-паук и Черная Пантера, а последствия откликаются во всей дальнейшей истории.

«Доктор Стрэндж»

Год выхода: 2016

Рейтинг: IMDb — 7,5/10, Кинопоиск — 7,5/10

Блистательный нейрохирург Стивен Стрэндж теряет карьеру после аварии и отправляется на поиск исцеления. Он постигает мистические искусства под наставничеством Древней. Фильм открывает дверь в магический мир Marvel: Стрэндж становится Верховным магом, способным защищать реальность от угроз из других измерений.

«Стражи Галактики. Часть 2»

Год выхода: 2017

Рейтинг: IMDb — 7,6/10, Кинопоиск — 7,8/10

Космические авантюристы возвращаются — на этот раз Питер Квилл встречает своего биологического отца Эго, обладающего божественной силой. Пока Звездный Лорд узнает правду о своем происхождении, остальная команда тоже проходит через семейные испытания: Гамора сводит счеты с сестрой Небулой, а енот Ракета учится быть командным игроком. Веселое и трогательное продолжение укрепляет дух семьи Стражей.

«Человек-паук: Возвращение домой»

Год выхода: 2017

Рейтинг: IMDb — 7,4/10, Кинопоиск — 7,2/10

Юный Питер Паркер пытается совмещать жизнь обычного школьника и тайного супергероя. После битвы в Берлине (в «Противостоянии») он под опекой Тони Старка борется с преступностью в родном Нью-Йорке. Ему противостоит Стервятник — злодей, создающий оружие с помощью инопланетных технологий. Первая сольная история Спайди (так называют Паркера) в MCU наполнена юмором подростковой жизни и показывает становление Питера как героя на улицах своего города.

«Тор: Рагнарек»

Год выхода: 2017

Рейтинг: IMDb — 7,9/10, Кинопоиск — 7,7/10

Третий фильм о Торе резко меняет тон на более комедийный. Грозит легендарный Рагнарек — конец Асгарда. Богиня смерти Хела захватывает трон, а сам Тор оказывается пленником на далекой планете. Там он встречает Халка и в сотрудничестве с Валькирией планирует побег, чтобы спасти свой народ. «Рагнарек» разрушает старое (буквально) и готовит героя к решающим битвам, одновременно приправляя действие фирменным юмором режиссера Тайки Вайтити.

«Черная Пантера»

Год выхода: 2018

Рейтинг: IMDb — 7,3/10, Кинопоиск — 6,6/10

После событий «Противостояния» Т'Чалла (Черная пантера) возвращается в изолированное технологически развитое государство Ваканда, чтобы взойти на престол. Однако в борьбу за корону вступает Эрик Киллмонгер — опасный противник со связями. Фильм сочетает супергероику с богатой афрофутуристической эстетикой, поднимает темы ответственности и наследия. «Черная Пантера» стала культурным феноменом, показав разнообразие киновселенной и представив нового ключевого героя с помощью сольного фильма.

«Мстители: Война Бесконечности»

Год выхода: 2018

Рейтинг: IMDb — 8,4/10, Кинопоиск — 8,1/10

Грандиозное событие, к которому вели предыдущие 10 лет истории . Межгалактический тиран Танос начинает охоту за Камнями Бесконечности — артефактами невероятной силы. Мстители, Стражи Галактики и их союзники по всему миру и космосу объединяются, пытаясь помешать Таносу собрать все Камни. Насыщенный персонажами и битвами, фильм шокирует резкими поворотами и заканчивается мрачным переломным моментом для всей вселенной Marvel.

«Человек-муравей и Оса»

Год выхода: 2018

Рейтинг: IMDb — 7/10, Кинопоиск — 7/10

Легкая передышка после драматичной «Войны Бесконечности». Скотт Лэнг (Человек-муравей) отбыл домашний арест за участие в берлинском конфликте и вновь сотрудничает с Хэнком Пимом и его дочерью Хоуп (Оса). Их цель — вернуть из квантового измерения пропавшую много лет назад Джанет ван Дайн. Параллельно герои противостоят Призраку — девушке с нестабильной фазовой способностью. Фильм сочетает экшен с юмором и семейной тематикой, а сцена после титров возвращает нас к последствиям действий Таноса.

«Капитан Марвел»

Год выхода: 2019

Рейтинг: IMDb — 6,8/10, Кинопоиск — 6,5/10

История Кэрол Дэнверс (Капитана Марвел) разворачивается в середине 1990-х, задолго до собрания Мстителей. Служащая ВВС становится обладательницей космических сил и втягивается в войну между двумя инопланетными расами — крии и скруллами. Картина проливает свет на молодые годы Ника Фьюри (здесь он еще двуглазый агент Щ.И.Т.), раскрывает происхождение «тессеракта» (Камня Пространства) и объясняет, почему именно Капитан Марвел — одна из сильнейших героинь вселенной.

Смотреть «Капитана Марвел» рекомендуется перед финальными «Мстителями», хотя лента вышла позже остальных.

«Мстители: Финал»

Год выхода: 2019

Рейтинг: IMDb — 8,4/10, Кинопоиск — 7,9/10

Эпическая кульминация Саги Бесконечности. Оставшиеся в живых после щелчка Таноса герои собираются вновь через пять лет, чтобы попытаться исправить катастрофу. Их план — рискованное путешествие во времени ради сбора Камней Бесконечности в прошлом. Фильм объединяет персонажей из всех предыдущих частей, отдает дань уважения истории Marvel и ставит эмоциональную точку в сюжетных линиях главных Мстителей. «Финал» полон масштабного экшена и трогательных моментов и завершает целую эру MCU.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Год выхода: 2019

Рейтинг: IMDb — 7,4/10, Кинопоиск — 7,4/10

Эпилог третьей фазы показывает последствия «Финала» через призму юного Питера Паркера. После потрясений Мстителей Питер отправляется с классом в Европу, надеясь отвлечься. Но даже в отпуске его ждет миссия: Ник Фьюри привлекает Человека-паука к борьбе с загадочными элементалями бок о бок с героем по имени Мистерио. Фильм смешивает подростковый роуд-муви с супергеройским экшеном, а также содержит неожиданный твист в финале. Он завершает Сагу Бесконечности на легкой ноте, одновременно намекая на новые проблемы для героя в будущем.

Четвертая фаза: новые горизонты

Четвертая фаза (2021–2022) открывает новую главу — Сагу Мультивселенной. После событий «Финала» мир Marvel изменился: одни герои ушли, появились новые лица, а сама вселенная треснула, выпуская альтернативные реальности. Впервые в хронологии Marvel к фильмам присоединились сериалы, дополняющие сюжет (о них — ниже). Фильмы четвертой фазы разнообразны по стилю и вводят множество свежих персонажей, закладывая основы будущих конфликтов

close Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) Columbia Pictures Corporation/Marvel Studios Inc.

«Черная Вдова»

Год выхода: 2021

Рейтинг: IMDb — 6,6/10, Кинопоиск — 6,3/10

Первый фильм четвертой фазы посвятили истории Наташи Романофф. События происходят между «Противостоянием» и «Войной Бесконечности»: Наташа в бегах и вынуждена столкнуться с призраками своего прошлого. Она возвращается к «семье» русских агентов, с которой выросла, чтобы вместе уничтожить Красную Комнату — программу, создающую убийц типа Черной Вдовы. Лента раскрывает предысторию Наташи и знакомит с Еленой Беловой, которая унаследует ее дело.

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Год выхода: 2021

Рейтинг: IMDb — 7,3/10, Кинопоиск — 7,3/10

В первой азиатской истории MCU молодой Шан-Чи, работающий парковщиком в Сан-Франциско, вынужден столкнуться со своим отцом — бессмертным владыкой организации Десяти Колец. Шан-Чи возвращается в Китай, где раскрывается тайна волшебных колец, дающих власть. Фильм сочетает боевые искусства в духе классических гонконгских боевиков с фэнтези о древних существах. Шан-Чи становится новым героем Marvel, находя баланс между наследием семьи и собственной судьбой.

«Вечные»

Год выхода: 2021

Рейтинг: IMDb — 6,2/10, Кинопоиск — 6,4/10

Древняя раса могущественных существ — Вечные — тысячелетиями тайно жила среди людей, защищая Землю от монстров девиантов. После событий «Финала» они вновь собираются вместе, ведь пробудилась новая угроза, связанная с их создателями — небожителями. Фильм режиссера Хлои Чжао отличается философским тоном и медитативным настроением. Он расширяет мифологию Marvel, показывая, что на Земле изначально действовали силы гораздо более древние, чем Мстители, и их влияние еще даст о себе знать.

«Человек-паук: Нет пути домой»

Год выхода: 2021

Рейтинг: IMDb — 8,2/10, Кинопоиск — 7,9/10

Третья часть истории Тома Холланда в роли Питера Паркера стала сенсацией, объединив поколения. После того как Мистерио раскрыл миру личность Спайди, жизнь Питера рушится. В попытке все исправить он просит помощи у Доктора Стрэнджа — заклинание по стиранию памяти идет не по плану и пробивает дыру в реальность. В результате в киновселенную Marvel проникают злодеи из других миров, знакомых поклонникам прежних фильмов о Человеке-пауке. Питеру предстоит сразиться с опасными гостями и понять, что значит быть героем, даже когда весь мир против тебя.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Год выхода: 2022

Рейтинг: IMDb — 6,9/10, Кинопоиск — 6,5/10

Доктор Стрэндж погружается еще глубже в тайны мультивселенной. К нему за защитой обращается девушка Америка Чавес, которая умеет открывать порталы между мирами. Их преследует мощный враг, желающий завладеть силой Америки. Стрэндж вместе с союзниками путешествует сквозь альтернативные вселенные, сталкиваясь с пугающими отражениями знакомых героев. Режиссер Сэм Рэйми добавил фильму элементы хоррора, сделав «Мультивселенную безумия» одним из самых необычных проектов Marvel. Сюжет напрямую связан с событиями сериала «Ванда/Вижн», поэтому для полного понимания стоит ознакомиться и с ним.

«Тор: Любовь и гром»

Год выхода: 2022

Рейтинг: IMDb — 6,2/10, Кинопоиск — 6/10

Четвертое приключение Тора продолжает смешивать эпичность с юмором. Бог грома объединяется с командой Стражей Галактики, но вскоре возвращается к своим делам, узнав о появлении нового врага — Горра — убийцы богов. Вдобавок прежняя возлюбленная Тора, Джейн Фостер, неожиданно становится обладательницей его молота и получает силы Тора. Им всем предстоит сойтись в бою с Горром, который одержим местью всем божествам. Фильм яркий и эмоциональный: кроме боев с небожителями, он затрагивает темы утраты, любви и жертвенности.

«Черная Пантера: Ваканда навеки»

Год выхода: 2022

Рейтинг: IMDb — 6,6/10, Кинопоиск — 6,2/10

Сиквел «Черной Пантеры» стал данью памяти актеру Чедвику Боузману и одновременно развил историю Ваканды. После смерти короля Т'Чаллы его сестре Шури, матери Рамонде и приближенным приходится защищать страну от нового врага — подводной цивилизации Талокан, возглавляемой могущественным Намором. Ваканда, раскрывшаяся миру, оказывается в уязвимом положении без своего защитника. Фильм глубоко эмоциональный: герои переживают горе и ищут нового Чемпиона, способного надеть костюм Черной Пантеры. Одновременно лента представляет Намора — мощного антигероя, который еще может сыграть свою роль в будущем MCU.

Пятая фаза и дальше: новые проекты

Пятая фаза MCU (2023–2025) продолжает Сагу Мультивселенной, связывая старых и новых героев перед лицом общей угрозы — мультивселенского кризиса. После пандемийной паузы Marvel с новой силой взялась за кино: в пятой фазе возвращаются классические персонажи и дебютируют долгожданные новички. Также впереди фанатов киновселенной ждут проекты шестой фазы, которые должны стать кульминацией текущей саги.

close Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024) Marvel Studios

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Год выхода: 2023

Рейтинг: IMDb — 6/10, Кинопоиск — 6/10

Третий фильм о приключениях Скотта Лэнга стал стартом пятой фазы. Семья Лэнга оказывается затянутой в квантовый мир, где им противостоит Канг Завоеватель — могущественный злодей из будущего. Канг заявляет о себе как новая глобальная угроза мультивселенной. Это первое полнометражное появление главного антагониста Саги Мультивселенной, и исход битвы с ним намекает на грядущие испытания для всех Мстителей.

«Стражи Галактики. Часть 3»

Год выхода: 2023

Рейтинг: IMDb — 7,9/10, Кинопоиск — 8,1/10

Трогательное завершение истории команды звездных изгнанников. Питер Квилл и Стражи сталкиваются с Высшим Эволюционером — ученым, создавшим енота Ракету и других генетически измененных существ. Когда жизнь Ракеты оказывается под угрозой, друзья идут на все, чтобы его спасти. Фильм ставит эмоциональную точку в приключениях привычного состава Стражей, завершая трилогию Джеймса Ганна на высоких нотах. Прощаясь с некоторыми героями, история оставляет надежду, что фраза «Мы есть Грут» еще прозвучит в будущем.

«Марвелы», или «Капитан Марвел 2»

Год выхода: 2023

Рейтинг: IMDb — 5,5/10, Кинопоиск — 5,2/10

Космический экшен, объединяющий героинь из разных уголков MCU. Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) сталкивается с аномалией: всякий раз, когда она использует свои силы, где-то в другом месте невольно телепортируется другая девушка со схожими способностями. Так судьба сводит вместе саму Капитана Марвел, юную фанатку-супергероиню Камалу Хан (Мисс Марвел) и монаршую особу Монику Рамбо (из сериала «Ванда/Вижн»). Тройке предстоит научиться действовать сообща, ведь против них выступает грозная крии, жаждущая мести. Фильм наполнен юмором и динамикой командной работы, а также продолжает сюжетные линии, начатые в одноименном сериале про Камалу.

«Дэдпул и Росомаха»

Год выхода: 2024

Рейтинг: IMDb — 7,6/10, Кинопоиск — 7,4/10

Не совсем типичный, но крайне ожидаемый фанатами проект MCU. Болтливый наемник Дэдпул, ранее существовавший в собственной серии фильмов, ворвется в сюжет благодаря чудесам мультивселенной. Райан Рейнольдс вновь исполнил роль Уэйда Уилсона, а компанию ему составил Хью Джекман, возвращающийся к образу Росомахи. Deadpool 3 стал первым фильмом Marvel Studios с ограничением 18+, сохраняя по-прежнему дерзкий юмор и безбашенный экшен, но теперь уже с камео персонажей MCU.

«Капитан Америка: Дивный новый мир»

Год выхода: 2025

Рейтинг: IMDb — 5,8/10, Кинопоиск — 5,3/10

Четвертый фильм о Капитане Америке станет первым, где щит официально носит Сэм Уилсон. После событий сериала «Сокол и Зимний Солдат» Сэм принял мантию Кэпа и теперь столкнется с новыми глобальными угрозами уже в этой роли. Фильм затронул международные конфликты в мире пост-«Мстителей» и вернул некоторых знакомых персонажей из прошлых частей (например, Лидера — злодея из фильма про Халка).

«Громовержцы»

Дата премьеры: 1 мая 2025 года

Проект, который объединит сразу несколько антигероев и бывших злодеев из предыдущих фильмов. Под кураторством Валентины Аллегры де Фонтейн (она была в сценах после титров четвертой фазы) собирается команда оперативников: Елена Белова (новая Черная Вдова), Джон Уокер (агент США), Красный Страж, Призрак, Меченый и Зимний Солдат Баки Барнс. «Громовержцы» станут своеобразной темной версией Мстителей — эти ребята далеко не всегда были на стороне добра, но теперь должны работать вместе ради общей цели. Фильм намечен как финальный аккорд пятой фазы и, вероятно, заложит основу для грядущего противостояния с Каном.

«Фантастическая четверка: Первые шаги»

Дата премьеры: 25 июля 2025 года

Впервые культовая команда супергероев — мистер Фантастик, Невидимая леди, Человек-факел и Существо — появится в рамках MCU. Это перезапуск «Фантастической четверки», которого фанаты ждали много лет, особенно после возвращения прав на персонажей к Marvel Studios. Детали сюжета держатся в секрете, но ясно одно: фильм представит семью исследователей с невероятными способностями и откроет новую страницу в киновселенной. Их участие крайне важно перед финальными событиями Саги Мультивселенной, ведь в комиксах именно Фантастическая четверка не раз противостояла глобальным угрозам вроде Галактуса или того же Секретного вторжения миров.

«Блэйд»

Дата премьеры: 5 ноября 2025 года

MCU окунется в жанр хоррора о вампирах с выходом фильма про Блэйда. Ловца вампиров по прозвищу Дневной Бродяга (наполовину человек, наполовину вампир) сыграет лауреат «Оскара» Махершала Али. Его голос уже мелькал в сцене после титров «Вечных», намекая на подключение персонажа Дейна Уитмена (Черного Рыцаря). Ожидается стильный перезапуск легендарной серии: «Блэйд» добавит в MCU сверхъестественных существ — вампиров и нечисть — и, возможно, пересечется с другими мрачными героями (например, Рыцарем Луной или Джеком Расселом из «Ночного оборотня»).

«Мстители: Судный день», или «Династия Канга»

Дата премьеры: 1 мая 2026 года

Следующий крупный сбор всех героев, который должен стать пятой частью «Мстителей». После рассеянных намеков и локальных битв с вариантами Канга (как в «Локи» и «Квантомании») грядет «Династия Канга» — фильм, где могучий злодей и его варианты, вероятно, нанесут удар по всей мультивселенной. Это будет первое объединение команды Мстителей в новом составе (ожидается участие героев из четвертой и пятой фаз, от Доктора Стрэнджа и Человека-паука до Шан-Чи, Капитана Марвел, новых Мстителей и, возможно, возвращение некоторых классических персонажей). «Династия Канга» обещает масштаб, сравнимый с «Войной Бесконечности».

«Мстители: Секретные войны»

Дата премьеры: 7 мая 2027 года

Предположительно, завершающий фильм Саги Мультивселенной, который выйдет спустя примерно год после «Династии Канга». В комиксах «Секретная война» — это грандиозное событие, где столкнулись между собой разные вселенные Marvel. По слухам, «Секретные войны» могут стать кульминацией темы мультивселенной: вероятно, мы увидим объединение героев и злодеев из разных альтернативных миров (есть надежда даже на появление вариаций известных персонажей из старых фильмов Marvel). Если планы Marvel осуществятся, «Секретные войны» станут самым масштабным кроссовером в истории кино, превзойдя даже «Финал». Это завершающий аккорд саги, после которого нас, возможно, ждет новая перезагрузка Вселенной и начало следующей большой главы.

Помимо перечисленных фильмов, Marvel Studios разрабатывает и другие проекты на будущее — например, продолжения «Шан-Чи» и «Вечных», новые истории о мутантах X-Men и многое другое. Однако официальных дат им пока не назначено. Ясно одно: киновселенная Marvel продолжает расти, и впереди у фанатов еще много захватывающих премьер.

Хронология сериалов и спецвыпусков Marvel

В рамках четвертой и пятой фаз Marvel выпустила ряд сериалов, которые входят в основную хронологию MCU. Они дополняют события фильмов, раскрывая побочные сюжеты и глубже показывая отдельных персонажей. Сериалы Marvel лучше смотреть в порядке их выхода — так вы избежите спойлеров и поймете отсылки (многие шоу напрямую связаны с фильмами).

close Кадр из фильма «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022) Marvel

«Ванда/Вижн» (2021). Первое шоу Marvel Studios продолжает историю Ванды Максимофф после «Финала». Ванда и возрожденный Вижн живут идеальной семейной жизнью в стилизованном под ситком городке, но по мере смены телесериальных эпох становится ясно: не все так реально, как кажется. Странная идиллия Ванды скрывает тайну, разгадка которой важна для дальнейших событий MCU.

«Сокол и Зимний Солдат» (2021). Мини-сериал о том, что произошло с щитом Капитана Америки после «Мстителей: Финал». Сэм Уилсон (Сокол) и Баки Барнс (Зимний Солдат) объединяются против новой террористической группы Флаг-разрушителей, возникшей в хаосе после возвращения половины населения. Одновременно они сталкиваются с появлением самозваного Капитана Америки, назначенного правительством.

«Локи» — первый сезон (2021). Бог обмана Локи, сбежавший с Тессерактом во время событий «Финала», попадает в бюрократическую организацию TVA (Управление временными изменениями). Чтобы избежать стирания из реальности за нарушение священного таймлайна, Локи вынужден сотрудничать с агентом Мобиусом и ловить особо опасного преступника — свой альтернативный вариант. Сериал наполнен парадоксами времени, остроумными диалогами и неожиданными союзами, а концовка первого сезона фактически запускает кризис мультивселенной, влияющий на все следующие фильмы.

Кстати У шоу также есть второй сезон (2023), который продолжает историю Локи и раскрывает последствия раскола времени — его тоже стоит посмотреть, чтобы понимать линию Канга.



«Что, если…?» (анимационный, 2021–2024). Трехсезонный мультсериал-антология, каждый эпизод которого показывает альтернативную версию событий MCU. Что, если Пегги Картер стала суперсолдатом вместо Стива? Что, если события пошли иначе в жизни Т'Чаллы или Доктора Стрэнджа? «Что, если…?» исследует мультивселенную Marvel в рисунке, предлагая фанатам забавные и порой мрачные ответы на эти вопросы. Хотя мультсериал не обязателен для просмотра основных сюжетных линий, некоторые его идеи уже проникают в фильмы (например, альтернативные версии героев в «Докторе Стрэндже 2»).

«Соколиный глаз» (2021). Предновогоднее мини-приключение Клинта Бартона, он же Хоукай. Уставший от героических будней Мститель хочет спокойно встретить Рождество с семьей. Но в Нью-Йорке появляется фанатичная лучница Кейт Бишоп, случайно навлекшая гнев мафии, надев старый костюм Клинта. Ему приходится задержаться и в партнерстве с юной ученицей разбираться с криминальными авторитетами. «Соколиный глаз» привносит дух праздничной комедии и представляет Кейт как новую героиню, способную унаследовать титул меткого стрелка в будущих проектах.

«Лунный рыцарь» (2022). Отдельный мини-сериал, на первый взгляд мало связанный с другими, но расширяющий мистическую сторону MCU. Скромный работник музея Стивен Грант страдает провалами в памяти, обнаруживая, что в его теле живет еще одна личность — наемник Марк Спектор. Более того, их обоих избрал египетский бог Хонсу своим аватаром — мстителем по прозвищу Лунный рыцарь. В сериале переплетаются триллер о раздвоении личности и мифология Древнего Египта, когда герой сражается с ожившим злом и собственными внутренними демонами.

«Мисс Марвел» (2022). Яркий и добрый сериал о подростке-фанатке, внезапно получившей суперсилы. Камала Хан — пакистано-американская школьница из Джерси, обожающая Мстителей (особенно Капитана Марвел). Однажды она обнаруживает, что таинственный фамильный браслет наделил ее способностью создавать световые конструкции. Осваивая навык, Камала узнает семейные тайны и сталкивается с сущностями из другого измерения. «Мисс Марвел» выделяется стилем комикс-мультяшной визуализации и теплом семейных ценностей. Камале предстоит важная роль в фильмах — она возвращается как одна из главных героинь «Капитан Марвел 2» (2023).

«Женщина-Халк: Адвокат» (2022). Комедийный мини-сериал о супергерое-юристе. Дженнифер Уолтерс — успешный адвокат и двоюродная сестра Брюса Бэннера — Халка. После случайного контакта с кровью Брюса она приобретает способность превращаться в мощную зеленую великаншу — похожим образом, как ее брат Халк. Джен пытается продолжить свою карьеру, специализируясь на юридических делах, связанных с суперлюдьми, и параллельно привыкнуть к внезапно свалившейся славе. Шоу ломает «четвертую стену» — героиня напрямую общается со зрителем и иронизирует над клише Marvel.

«Ночной оборотень» (спецвыпуск, 2022). Черно-белый специальный эпизод для Disney+ в жанре хоррор, вышедший на Хеллоуин. История о тайном сообществе охотников на монстров, собравшихся в поместье после смерти главы. Среди них — Джек Рассел, скрывающий жуткую тайну (он сам оборотень), и Эльза Бладстоун, дочь покойного, претендующая на магический артефакт. «Ночной оборотень» стилизован под классические фильмы ужасов 1930-х и вводит в MCU монстров и охотников, расширяя границы жанров в киновселенной.

«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (короткий фильм, 2022). Забавное рождественское ответвление от Джеймса Ганна. Стражи Галактики хотят поднять настроение Питеру Квиллу, который грустит по Гаморе. Чтобы устроить ему лучший праздник, Дракс и Мантис отправляются на Землю. Этот 40-минутный спецэпизод наполнен юмором, сердечностью и рождественским духом. Он служит легким эпилогом четвертой фазы, подтверждая, что даже самым крутым героям не чужды странные затеи ради дружбы.

«Секретное вторжение» (2023). Шпионский триллер, возвращающий в центр внимания Ника Фьюри. Много лет назад Фьюри пообещал помочь скруллам (инопланетянам-оборотням) найти новый дом взамен их уничтоженной планеты. Однако ситуация выходит из-под контроля: радикальная группа скруллов решает тайно захватить власть на Земле, приняв облик мировых лидеров. Фьюри, уже немолодой (и довольно потрепанный), вместе с агентом Марией Хилл и парой старых друзей (включая Талоса-скрулла) пытается предотвратить вторжение изнутри. Мини-сериал добавляет паранойи: теперь под вопросом, кому из персонажей можно доверять, ведь любой может оказаться пришельцем. «Секретное вторжение» тесно связано с капитанмарвеловской темой скруллов и, вероятно, повлияет на дальнейшие фильмы.

«Локи» — второй сезон (2023). Продолжение приключений Локи и TVA заслуживает отдельного упоминания. Во втором сезоне Локи и его союзники (Мобиус, Охотница B-15 и другие) пытаются справиться с последствиями убийства Виктора Таймли (известного как Тот, кто остается). Священная линия времени распадается на множество ветвей. Героям приходится «подшивать» рвущиеся временные линии, а также искать пропавшую Сильви. Тем временем разные версии Канга начинают заявлять о себе по всему мульти-мирозданию. Сезон наполнен сюрреалистичными путешествиями во времени, раскрывает истоки организации TVA и ведет прямиком к грядущей «Династии Канга». Для фанатов MCU он обязателен к просмотру, ведь напрямую подводит к событиям следующих фильмов о Мстителях.

Фанатские рекомендации: альтернативный порядок просмотра

Официально Marvel советует знакомиться с киновселенной в порядке выхода фильмов и сериалов — именно так строится повествование, и зритель последовательно узнает всех героев. Однако некоторые поклонники предлагают альтернативный порядок просмотра — по внутренней хронологии событий MCU. Иными словами, располагать фильмы по году действия сюжета, а не премьеры.

Такой подход позволяет увидеть историю Marvel в строгой временной последовательности: начиная с истоков во Второй мировой войне («Первый мститель», 1940-е годы), затем перенестись в 1995 год («Капитан Марвел»), и далее проследить все события XXI века вплоть до наших дней.

Чем отличается просмотр по хронологии повествования?

Вы сразу увидите причинно-следственные связи между фильмами. Например, начав с Капитана Америки, узнаете происхождение Тессеракта, который потом фигурирует в «Мстителях». Затем, посмотрев «Капитан Марвел», познакомитесь с молодым Ником Фьюри и получите контекст для инициативы Мстителей еще до того, как появится Железный человек. Такой марафон излагает историю Marvel как единый исторический роман.

Это может быть интересным опытом для тех, кто уже знаком с основными поворотами сюжета.

Однако у хронологического порядка есть и нюансы.

❗️ Во-первых, вы лишаете себя интриги сцен после титров — ведь они обычно рассчитаны на зрителя, идущего по порядку релиза. Например, после «Первого мстителя» сцена покажет пробуждение Стива в современности и тизер «Мстителей», но по хронологии вы ещё не видели фильмов первой фазы, и эффект сюрприза теряется.

❗️ Во-вторых, некоторые сюжетные открытия могут произойти раньше, чем задумано. Скажем, если посмотреть «Капитан Марвел» сразу после «Первого мстителя», то задолго узнаешь о Тессеракте и прошлом Фьюри, хотя при порядке выпуска эти детали раскрывались постепенно. Новичку это может слегка подпортить впечатление.

Альтернативный хронологический марафон скорее рассчитан на давних фанатов, которые хотят пересмотреть сагу под другим углом и «собрать пазл» иначе.

Если вы уже видели все фильмы хотя бы раз, просмотр в новом порядке подарит свежие ощущения — можно подметить новые параллели и отсылки, оставленные создателями сквозь годы. Некоторые энтузиасты даже включают в такой порядок все материалы MCU: фильмы, сериалы, короткометражки One-Shot (например, «Агент Картер», «Да здравствует король» и другие), а также сериалы от Marvel Television (как «Агенты Щ.И.Т.» или проекты студии Netflix). Получается гигантский плейлист из десятков позиций — настоящее испытание для самых преданных поклонников.

Однако! Для нового зрителя подобная последовательность не обязательна. Впервые знакомясь с киновселенной, лучше идти по проверенному пути фаз — так вы переживете ключевые моменты в задуманном порядке, вместе со всем миром.



Можно начать с «Железного человека» (2008) и двигаться вперед вплоть до «Ваканды навеки» и далее. А уже потом, полюбив персонажей, попробовать хронологический эксперимент.

Отдельный альтернативный порядок — тематический или по персонажам. Если вас интересует конкретный герой, можно посмотреть только фильмы о нем в связке. Например, историю Тони Старка составят три части «Железного человека» + кроссоверы «Мстители», арка Кэпа раскроется через все фильмы с участием Стива Роджерса, а приключения Тора — через его четыре сольника и появление в командных лентах. Такой путь удобен, когда хочется сосредоточиться на любимом персонаже, но в отрыве от остального можно упустить важные детали общей истории.

В целом оптимальная хронология фильмов Марвел — это порядок выпуска, разбитый на фазы. Именно он обеспечивает максимальное понимание и эмоциональный отклик.

Но строгих правил нет — смотрите так, как вам интересно! Вселенная Marvel настолько богата, что рано или поздно вы сможете оценить ее под разными углами. Главное — наслаждаться путешествием по этой супергеройской саге.