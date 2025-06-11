Фантастическая тройка: чем хороша «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем

Как говорила Евгения Никандровна Ханаева в фильме «По семейным обстоятельствам», «специалисту вообще не обязательно уметь самому, он должен уметь учить других». Примерно в такой парадигме существует Люси (Дакота Джонсон) — успешная сваха из нью-йоркского брачного агентства премиум-класса. На ее счету уже восемь свадеб, вот-вот будут праздновать девятую, однако сама она замуж не спешит: кажется, ее полностью устраивает холостая жизнь. К которой она, будучи воплощением алгоритмов «Тиндера», привыкла относиться с циничным прагматизмом.

Все меняется после того самого девятого торжества. У Люси разом появляются сразу два ухажера. Первый — брат жениха, богатый и остроумный красавец Гарри (Педро Паскаль). А второй — ее бывший Джон (Крис Эванс), давно мечтающий о прорыве актер, вынужденный подрабатывать в кейтеринге. Выбор будто бы очевиден — но лишь со стороны.

close Кадр из фильма «Материалистка» (2025) «Вольга»

Около месяца назад студия Marvel, по собственным словам, попробовала зайти на территорию студии A24 с фильмом «Громовержцы*» (по новому стилю — «Новые Мстители») — в смысле для разнообразия снять нечто, действительно напоминающее кино. Ответ студии A24, что называется, убил: в ленте «Материалистка» Мадам Паутина (Джонсон), зарабатывающая прогнозированием счастливого будущего, выбирает между старым Джонни Штормом (Эванс) и новым Ридом Ричардсом (Паскаль), причем второй для пущей убедительности еще и натурально растягивает конечности. Происходит это в очередной главе собственной мультивселенной постановщицы Селин Сон и ее супруга, сценариста Джастина Курицкеса, которые многое смыслят в любовных треугольниках. Сама приключившаяся с ними ситуация, насколько можно судить, плюс-минус достоверно была изложена в дебютной картине Сон, автобиографической драме «Прошлые жизни». А отголоски этой истории обнаруживаются, например, в «Претендентах» Луки Гуаданьино, написанных Курицкесом, или вот — в «Материалистке».

Хотя второй фильм Сон не кажется таким исповедальным и катарсическим, как «Прошлые жизни», проистекает он из аналогичной точки «снимай о том, что знаешь»: когда-то давно режиссерка сама подрабатывала свахой, так что знакома с индустрией не понаслышке, и называет этот период самым информативным в смысле познания людских душ. Тем не менее «Материалистка», конечно, радикально отличается от предыдущей ленты практически во всех аспектах: там, где «Прошлые жизни» играли на полутонах, новая картина делает широкие, почти грубые мазки.

close Кадр из фильма «Материалистка» (2025) «Вольга»

Ни один из главных героев не выходит за рамки своей функции, они всю дорогу остаются заложниками жанровых тропов. Которые, впрочем, работают, как идеально отлаженный часовой механизм, так что грех жаловаться, пускай даже из-за этого «Материалистка», описывающая дейтинг в нашу мрачноватую цифровую эпоху, в какой-то момент нечаянно оказывается в опасной близости от антиутопических ноток «Черного зеркала» (дополнительно сгущает краски привычка коллег Люси называть клиентов по имени и первой букве фамилии, как в сериале «Разделение»). Однако картина все же успевает «одуматься».

Самому фильму Сон, надо сказать, с эпохой очень даже повезло. Романтическую комедию в последнее время принято считать скорее мертвой, чем живой секцией кинематографа. Поэтому то обстоятельство, что «Материалистка» не углубляется в деконструкцию жанра (как, например, поступала великая лента «500 дней лета»), а просто нащупывает зерно реализма в присущей этому жанру сказочности, причем целиком от нее не отказываясь, даже в каком-то смысле добавляет Сон очков. В конечном счете ее картина остается комфортным фил-гуд-муви — из числа тех, что можно периодически пересматривать для поднятия настроения, вооружившись ведром мороженого.

close Кадр из фильма «Материалистка» (2025) «Вольга»

В лучших ромкомовских традициях лента умудряется заставить сердце трепетать от истории, которая уже была рассказана миллиарды раз, и вполне успешно убеждает зрителя, что женщин с внешностью Дакоты Джонсон не берут в актрисы, а мужчины с внешностью Криса Эванса могут оставаться нищенствующими актерами. Все самое важное случается и обсуждается на наружных лестницах живописных нью-йоркских домов, во время решающего поцелуя Джонсон встает на цыпочки — словом, все как положено.

Главным же здешним достижением представляется лицо Педро Паскаля, которое несколько раз за фильм — виртуозно, не побоимся этого слова, — принимает жалостливое выражение Кота в сапогах из мультиков про Шрэка. Ну и некоторая кинематографическая изысканность за авторством оператора Шабьера Кирхнера (он же снимал «Прошлые жизни», а до этого — подростковую драму «Скейт-кухня» и мини-сериал Стива Маккуина «Голос перемен»). Его усилиями миры местных принца и нищего упакованы как бы в тиктоковский шик и реализм кухонной мойки — и их столкновение служит неплохим визуальным подспорьем для попыток Сон проверить на прочность выражение «с милым рай и в шалаше». Точнее, его актуальность для людей старше 30.

В итоге опыт, может быть, выходит не такой трансформирующий и перепахивающий, как в случае с «Прошлыми жизнями»: все-таки жанр не тот, да и нельзя дважды войти в одну и ту же реку (или все-таки можно?). Но если «Материалистку» и свайпать, то точно вправо.

close Кадр из фильма «Материалистка» (2025) «Вольга»

Название: «Материалистка» (Materialists)

Дата выхода в России: 19 июня 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 117 минут

Режиссер: Селин Сон

В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль, Зои Уинтерс, Марин Айрленд, Даша Некрасова, Луиза Джейкобсон, Сойер Спилберг, Эдди Кахилл, Джозеф Ли, Джон Магаро