Давайте потанцуем: почему «Жизнь Чака» — самый жизнеутверждающий фильм по Стивену Кингу?

В кино — «Жизнь Чака», экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга, которую поставил автор сериалов «Призраки дома на холме» и «Полуночная месса» Майк Флэнаган. Это пронзительная, но вместе с тем оптимистическая лента описывает три эпизода из жизни простого человека по имени Чак Кранц (его сыграл Том Хиддлстон). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, выполнил ли Флэнаган данное Кингу обещание снять на этом материале свой лучший фильм.

Жизнь полна занятных рифм. Весной 2020 года ВОЗ назвала эпидемию COVID-19 пандемией, так что весь мир, парадоксальным образом объединившись, замер в растерянности и тревожном ожидании. Той же весной 2020 года писатель Стивен Кинг опубликовал сборник «Будет кровь», а музыкант Боб Дилан выпустил песню I Contain Multitudes.

Фраза I Contain Multitudes (англ. «я вмещаю множества», в переводе Корнея Чуковского — «я вмещаю в себе множество разных людей») была позаимствована из «Песни о себе» — хрестоматийного стихотворения важнейшего американского поэта Уолта Уитмена, в котором описывается всемогущее, космическое «Я», выходящее за рамки одной личности и объединяющее всех людей. По занятному совпадению, позаимствована она была и Диланом, и Кингом: эти слова стали не только названием дилановской песни, но и подзаголовком третьей части кинговского рассказа «Жизнь Чака» (а сама поэма Уитмена — ключевым его элементом).

close Кадр из фильма «Жизнь Чака» (2024) Red Room Pictures

Неизвестно, слушал ли Дилана той ковидной весной режиссер Майк Флэнаган, но Кинга он точно читал. У постановщика как раз появилось много времени на свежую работу любимого писателя: старт съемок мини-сериала «Полуночная месса» — его magnum opus, проекта мечты и парафраза кинговского «Жребия» — из-за пандемии был перенесен почти на полгода. Влюбившись в текст с первого взгляда, сразу после прочтения он написал автору имейл, в котором пообещал, что снимет по «Жизни Чака» свой лучший фильм.

Биться за благословение не пришлось. Кинематографист состоял у Кинга на хорошем счету: к тому моменту Флэнаган, будучи одним из ведущих хоррормейкеров современности, уже дважды — и вполне успешно — его экранизировал («Игра Джеральда», «Доктор Сон»), так что обзавелся еще и славой Фрэнка Дарабонта («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Мгла») своего поколения. Поэтому новость о том, что после истечения контракта с Netflix (сериалы «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников» и «Падение дома Ашеров») Флэнаган вернется на большие экраны именно с адаптацией «Жизни Чака», новостью ни для кого не стала. Сам материал, однако, открыл новую главу в карьере режиссера: прежде он не переступал за порог жанра ужасов, а рассказ, пускай и не обделенный мистикой, относится к числу более умиротворенных сочинений Кинга. И самых сильных его произведений.

close Кадр из фильма «Жизнь Чака» (2024) Red Room Pictures

Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Что-то подобное Кинг и попытался зафиксировать в «Жизни Чака». А вслед за ним и Флэнаган, который прежде виртуозно, но достаточно вольно обходился с чужими текстами (в том числе кинговскими), а здесь всю дорогу с маниакальной дотошностью остается верен букве рассказа, позволяя себе лишь косметические штрихи. Возможно, в силу манифестного, программного характера оригинального произведения, которое по сути служит инструкцией по восприятию мира и жизни.

Каждый человек — это вселенная. Не только в смысле внутреннего богатства и бездонности разума, но и почти буквально: каждое отдельное сознание содержит в себе уникальную модель, отпечаток вселенной, населенный бесчисленными образами и воспоминаниями. И чудесами. В этом случае смерть равнозначна концу света.

close Кадр из фильма «Жизнь Чака» (2024) Red Room Pictures

Мы все умрем. Лучше не знать, как и когда именно, но сам этот факт принять необходимо. Смерть придает жизни форму. Не столь важно, как и зачем мы здесь оказались. И где это — здесь; пространство, как и время, вещь относительная. Может быть, мы всего лишь объемные образы в чьем-то умирающем разуме, загадочным образом наделенные сознанием, но не способные осознать свою природу. «Что делать будем? — Наслаждаться моментом», — советовали в «Вечном сиянии чистого разума». Иного решения у Кинга и Флэнагана в общем-то нет. Как говорил Человек-Овца у Мураками, «обязательно нужно танцевать»: «Мало того: танцевать очень здорово и никак иначе. Так, чтобы все на тебя смотрели. <...> Так что — танцуй. Пока играет музыка — танцуй». С этим Кинг и Флэнаган тоже согласны.

Кинематограф Флэнагана всегда был крайне текстоцентрическим, и в математическом смысле «Жизнь Чака» — самая текстоцентрическая его картина. Она почти целиком состоит из пронзительных пассажей, внутри- и закадровых (текст от автора читает Ник Офферман, как бы воплощающий то самое космическое «Я»): при переносе на экран рассказ Кинга был сохранен практически в полном объеме, если не сказать скопипащен. Однако в самый ответственный момент лента переворачивается с ног на голову: вместо традиционного для Флэнагана большого монолога на разрыв аорты в середине фильма встречается длинный танец Тома Хиддлстона (за полтора месяца выучившего все в диапазоне от свинга до лунной походки) и Аннализы Бассо, которым подыгрывает барабанщица Тейлор Гордон. Тогда выясняется, что «Жизнь Чака» — это мюзикловый антипод «Меланхолии» Ларса фон Триера.

close Кадр из фильма «Жизнь Чака» (2024) Red Room Pictures

Еще одна характерная черта флэнагановского кино здесь тоже раскрывается с неожиданной стороны. За годы работы у режиссера сложилось что-то вроде собственной труппы — коллектива артистов, а также специалистов, работающих по ту сторону камеры, которые переходят из одного проекта в другой. «Жизнь Чака» — не исключение. Она широка и вмещает в себе множество разных людей. Однако в ней привычный парад знакомых лиц поразительным образом вплетается в разворачивающееся задом наперед путешествие по волнам памяти героя Хиддлстона (вернее, Хиддлстона и юного Бенджамина Паяка, на чьи плечи почти целиком ложится финальный — «первый» — акт).

Вот режиссерская муза, соратница и жена Кейт Сигел в образе трепетной учительницы литературы. Вот медсестра в исполнении Карен Гиллан — между прорывными ролями в «Докторе Кто» и «Стражах Галактики» актриса снялась у Флэнагана в «Окулусе», который стал прорывом уже для него. Вот Аннализа Бассо, в том же «Окулусе» игравшая детскую версию героини Гиллан, а теперь пустившаяся в пляс. Вот флэнагановские завсегдатаи Саманта Слойан, Рахул Коли, Карл Ламбли и Джейкоб Трамбле. Вот хоррор-ветеран Мэттью Лиллард, обернувшийся растерянным соседом (в отечественном прокате у него отобрали реплику про умозрительное свержение умозрительного правительства умозрительной России).

close Кадр из фильма «Жизнь Чака» (2024) Red Room Pictures

Вот звезда «Легенды» Ридли Скотта и боевика «Патруль времени» Миа Сара, которая ради роли бабушки Чака прервала 12-летнюю паузу в карьере и отвлеклась от умиротворенной жизни на ферме в Англии. Вот дедушка — новичок, попавший в семью только в предыдущем «Падении дома Ашеров», — Марк Хэмилл. Вот сам Флэнаган с хичкоковским камео. Вот Скотт Уомплер, киножурналист и автор подкаста про творчество Кинга The Kingcast, который скончался ровно год назад, 31 мая 2024-го; фильм посвящен его памяти. И так далее.

Выполнил ли Флэнаган обещание снять лучшую свою картину? Ответа на этот вопрос не существует. Его работы слишком щедры на искренность и слишком глубоко отзываются в людях, чтобы из всего массива можно было вычленить общепризнанного фаворита. Чем «Жизнь Чака» можно назвать точно, так это самым важным фильмом постановщика. Изображая жизнь, полную радости и страданий, маленького счастья и большого горя, Флэнаган находит утешение в самом факте ее полноты. А в этой вселенной вряд ли можно рассчитывать на большее богатство, чем утешение.

close Кадр из фильма «Жизнь Чака» (2024) Red Room Pictures

Название: «Жизнь Чака» (The Life of Chuck)

Дата премьеры: 6 сентября 2024 года (49-й Международный кинофестиваль в Торонто)

Дата выхода в России: 5 июня 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 110 минут

Режиссер: Майк Флэнаган

В ролях: Том Хиддлстон, Бенджамин Паяк, Джейкоб Трамбле, Коди Флэнаган, Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан, Марк Хэмилл, Миа Сара, Аннализа Бассо, Тейлор Гордон (The Pocket Queen), Саманта Слойан, Мэттью Лиллард, Кейт Сигел, Карл Ламбли, Рахул Коли, Хэмиш Линклейтер, Дэвид Дастмалчян, Карла Гуджино, Ник Офферман