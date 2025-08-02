На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минкульт назвал причину отзыва из проката фильма «Прости, детка»

Минкульт РФ: в документах фильма «Прости, детка» нашли недостоверные сведения
true
true
true
close
AF Films

Российский Минкульт назвал причину прокатного удостоверения у фильма «Прости, детка». Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей ведомства, прокатное удостоверение отозвали, потому что нашли недостоверные сведения в документах, поданных для выдачи прокатного удостоверения.

Какие именно это были сведения, не уточняется.

Премьера фильма прошла в 2025 году на фестивале Sundance, где получила приз за лучший сценарий. Фильм стал режиссерским дебютом для комикессы Евы Виктор, которая сыграла главную роль — преподавательницы университета, которая пережила травматичный опыт.

Российская премьера картины «Прости, детка» состоялась 24 июля. Удостоверение было отозвано со 2 августа — об этом 1 августа сообщил дистрибьютор картины компания «Экспонента».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему стоит посмотреть фильм «Прости, детка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами