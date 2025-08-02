Минкульт назвал причину отзыва из проката фильма «Прости, детка»

Российский Минкульт назвал причину прокатного удостоверения у фильма «Прости, детка». Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителей ведомства, прокатное удостоверение отозвали, потому что нашли недостоверные сведения в документах, поданных для выдачи прокатного удостоверения.

Какие именно это были сведения, не уточняется.

Премьера фильма прошла в 2025 году на фестивале Sundance, где получила приз за лучший сценарий. Фильм стал режиссерским дебютом для комикессы Евы Виктор, которая сыграла главную роль — преподавательницы университета, которая пережила травматичный опыт.

Российская премьера картины «Прости, детка» состоялась 24 июля. Удостоверение было отозвано со 2 августа — об этом 1 августа сообщил дистрибьютор картины компания «Экспонента».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему стоит посмотреть фильм «Прости, детка».