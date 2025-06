Учишься балету, Армас? Как боевик «Балерина» продолжает дело «Джона Уика»

Маленькая Ева Макарро (Виктория Комте), как и многие девочки, мечтала стать балериной. А потерять отца (Дэвид Кастанеда) — не мечтала. Тем не менее в ее жизни случилось и то, и другое. Однажды к ней в дом ворвались вооруженные до зубов люди во главе с устрашающим Канцлером (Гэбриэл Бирн). Так Ева, сама чудом спасшись, осталась сиротой. После этого сердобольный управляющий нью-йоркского отеля для киллеров «Континенталь» Уинстон Скотт (Иэн Макшейн) пристроил ее в клан руска рома — и Ева оказалась под крылом суровой директрисы (Анджелика Хьюстон), которая под видом балетной школы организовала училище для наемных убийц (балету, впрочем, тоже обученных). Это, решила девочка, позволит ей отомстить за отца и уничтоженное детство.

На обучение уходят годы. И вот однажды, когда повзрослевшая Ева (Ана де Армас) выполняет один из первых контрактов, судьба сама сводит ее с головорезами со странными шрамами на руках — такими же, что были у убийц отца. Тогда она решает, что пришел час расплаты. Путь мести приводит Еву не только к утолению жажды крови, но и раскрытию секретов ее собственного прошлого. А также вынуждает перейти дорогу самому Джону Уику (Киану Ривз) по прозвищу «Баба-яга».

Основной цикл фильмов про «дитя Беларуси» Джона Уика (пока что) завершен, но франшиза продолжает шириться. После телевизионных гастролей с мини-сериалом «Континенталь», который оказался удручающим промахом, серия возвращается на большие экраны со спин-оффом «Балерина». Снимать эту картину стоило хотя бы ради того, чтобы дать населению планеты возможность услышать, как человека с внешностью Аны де Армас называют «Кикиморой» (так здешние руска рома, обитающие в «Театре Тарковского», окрестили наемников, которых тренируют быть телохранителями; звание «Кикиморы» носил и отец Евы). Однако этим достоинства картины не исчерпываются.

Задумал «Балерину» сценарист Шей Хэттен, впечатлившись трейлером фильма «Джон Уик 2». Сперва он написал ее как самостоятельную ленту, но затем продал текст студии Lionsgate — и та действительно решила вмонтировать сюжет во вселенную «Джона Уика». Дело, однако, продвигалось неспешно, а талант отпускать не хотелось, поэтому Хэттена пригласили поработать над сценарием «Джона Уика 3» (он стал его дебютом), чтобы прикрутить балетную школу для ассасинок уже туда. За то время, что «Балерина» добиралась до экранов, фильмография Хэттена успела значительно разрастись: в перерывах между «Уиками» (к четвертому его тоже подключили) он написал для Зака Снайдера «Армию мертвецов», ее спин-офф «Армия воров» и дилогию Rebel Moon, а теперь занят подготовкой очередного ребута «Обители зла» вместе с режиссером «Варвара» Заком Креггером.

Как полагает сам Хэттен, путь во франшизу ему проложила тональность, в которой была написана «Балерина» — и которую в какой-то мере унаследовали последние части «Джона Уика». Возможно, в силу нее же (тональности) смена командира не ощущается с особенной остротой: режиссером «Балерины» числится не постановщик всех четырех «Уиков» Чад Стахелски, а сосватанный им в проект Лен Уайзман (который 20 лет назад уже снял одно мрачное кино про амазонку в стильном плаще — экшн-хоррор «Другой мир»). Тут, впрочем, можно лишь гадать. Во-первых, сценарий прошел через множество рук: исполнительница главной роли Ана де Армас была не слишком довольна сугубо мужским авторским составом, поэтому к тексту успела приобщиться, например, Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды», «Солтберн»). Во-вторых, заканчивал работу над картиной, по всей видимости, все-таки Стахелски. Хотя на этот счет информация довольно противоречива: сам Уайзман говорил, что ленту не переснимали, а доснимали (мол, авторам выделили больше денег, так что они вернули в фильм сцены, вычеркнутые из сценария по финансовым соображениям), но почему это происходило без его участия, он не уточнил.

В конечном счете это не так уж важно — даже если «Балерину» спасали, спасти ее вполне удалось. Лента не то чтобы спешит встать в полный рост (и успевает немного утомить прологом), но когда это все-таки происходит, она вполне доходчиво напоминает, за что мы полюбили оригинальную франшизу, где нет ничего лишнего, — ни смысла, ни скуки, только чистое экшн-мастерство в традициях Бастера Китона, от которого захватывает дух. Отсутствие оператора Дана Лаустсена, снимавшего трех последних «Уиков», конечно, чувствуется, однако сменившего его Ромейна Лакурбаса («Ведьмак», «НольНольНоль») явно не на улице подобрали: «Балерина» пару раз щеголяет божественной красоты кадрами. А к режиссуре Уайзмана если и могут возникать вопросы, то явно не в области выстраивания завораживающей атмосферы (см., опять-таки, «Другой мир»).

Наконец, Ана де Армас. Спин-офф «Джона Уика», в котором она трогательно воссоединяется с партнером по англоязычному дебюту «Кто там» Киану Ривзом, стал для нее четвертой экшн-ролью. После умопомрачительного эпизода в финале крейговского отрезка бондианы «Не время умирать» артистка чуть не похоронила соответствующее ответвление карьеры парой монструозных стриминговых релизов «Серый человек» и «Без ответа». Но «Балерина» с легкостью отмаливает эти грехи. Армасовская Ева Макарро — не атомная блондинка, а ядерная брюнетка: по законам жанра она, конечно, неубиваема, однако все равно способна пробудить зрительский интерес — хотя бы в силу того, что вынуждена больше полагаться на изобретательность, чем на грубую силу. Если уж кому и поручать охрану франшизы в том случае, если Ривз отправится-таки на пенсию, пускай это будет она. К тому же сложно не симпатизировать героине, которая сделала тему из «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского гимном всей своей жизни. Это художественное решение, надо полагать, отзовется во многих сердцах.

Название: «Балерина» (From the World of John Wick: Ballerina)

Дата выхода в России: 5 июня 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 125 минут

Режиссер: Лен Уайзман

В ролях: Ана де Армас, Гэбриэл Бирн, Каталина Сандино Морено, Анжелика Хьюстон, Шэрон Дункан-Брюстер, Норман Ридус, Иэн Макшейн, Киану Ривз, Лэнс Реддик, Дэвид Кастанеда