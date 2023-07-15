Критики просили прощения у Джимма Керри в прямом эфире. 10 фактов о фильме «Шоу Трумана»

Картина «Шоу Трумана» вышла на экраны четверть века назад и мгновенно стала хитом. Особенной она оказалась не только для авторов, но и комика Джима Керри, который поразил общественность серьезной драматической ролью. В честь юбилея фильма «Газета.Ru» вспоминает 10 самых невероятных фактов о «Шоу».

Главные роли могли сыграть Робин Уильямс и Деннис Хоппер

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Первым выбором продюсеров на центральные роли были Робин Уильямс и звезда «Беспечного ездока» Деннис Хоппер. Однако когда в проект пришел режиссер Питер Уир, он полностью пересмотрел каст, сделав ставку на Джима Керри и Эда Харриса. Керри, мечтавший проявить себя в более драматическом амплуа, ухватился за эту возможность. Он даже согласился снизить свой привычный гонорар с $20 млн до 12 млн.

Выбывший на раннем этапе из проекта Хоппер годом позже появился в картине «Эд из телевизора», сюжетно очень близкой к «Шоу Трумана». В ней главный герой соглашается стать звездой реалити-шоу и транслировать свою жизнь на весь мир 24/7.

Для каждого героя была написана своя предыстория

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Сценарист фильма Эндрю Никкол переписывал сценарий 12 раз, а режиссер Питер Уир придумал для центральных героев их личные предыстории, которые не проговариваются в фильме, но которые помогли Керри и Харрису лучше вжиться в роли.

Так, для персонажа Харриса (продюсера шоу Кристофа) была написана 10-страничная биография. Уир придумал, что до старта реалити-шоу Кристоф работал документалистом и снял успешную картину про бездомных, за которую получил почетную кинопремию.

Названия улиц и имена актеров в мире Трумана связаны с Голливудом

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Название каждой улицы на острове Сихэвэн, где живет Труман, отсылают к известным голливудским артистам. Например, «Ланкастер-сквер» (Берт Ланкастер) или «Бэрримор-роуд» (известная актерская династия Бэрримор, частью которой является Дрю Бэрримор, ее отец Джон Бэрримор — младший, а также бабушка и дедушка Этель и Джон — звезды немого кино).

К кинозвездам отсылают и вымышленные имена всех артистов телевизионного шоу про Трумана. К примеру, его жену по сюжету зовут Мерил — в честь Мерил Стрип. Друга — Марлон (в честь Марлона Брандо), а возлюбленную Лорен (Лорен Бэколл).

Выбор музыки, которую в машине слушает Труман, тоже не случаен

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По пути на работу Труман каждое утро слушает радиостанцию с классической музыкой. Альтернативы в мире телешоу нет, о чем сам Труман даже не догадывается. Все дело в том, что создатели фильма в реальной жизни не хотели использовать современную музыку, чтобы не платить за авторские права.

Режиссер Питер Уир также считал, что классическая музыка усиливает эффект утрированной идеальности выстроенного вокруг Трумана мира.

Для показа фильма в кинотеатрах был придуман необычный трюк

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Режиссер Питер Уир планировал, что во время показов фильма в кинотеатрах киномеханики будут в какой-то момент останавливать трансляцию ленты и выводить на экран видео, снятое скрытыми камерами внутри каждого зала. А потом вновь возвращаться к фильму.

Таким образом постановщик хотел добиться иммерсивного эффекта: чтобы зрители фильма ощутили себя в роли Трумана — человека, который не догадывается, что его снимают на камеры. Но из-за сложности реализации от этой идеи впоследствии отказались.

Знаменитые кинокритики извинились перед Джимом Керри после просмотра фильма

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Легендарные американские кинокритики Джин Сискел и Роджер Эберт высоко оценили фильм — и в прямом эфире извинились перед Джимом Керри. До этого они публично критиковали карьеру актера, говоря, что «Эйс Вентура» — верх его профессиональных возможностей, а сам он никогда не станет настоящей суперзвездой. Роль хрупкого и одинокого Трумана Бербанка в исполнении Керри заставила их изменить мнение.

У фильма необычный альтернативный постер

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Альтернативный постер картины, на котором лицо Трумана состоит из тысячи маленьких изображений, был создан художником Робом Сильверманом. Несколько лет назад коллекционеры оценили его в $75 тыс.

При этом известный кадр из фильма, на котором Труман поднимается по лестнице вдоль стены с изображением неба, стал основой для постера 75-го Каннского кинофестиваля, прошедшего в 2022 году.

На съемочной площадке запрещали цитировать известные фразы из «глупых» фильмов Джима Керри

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Такое решение режиссер и продюсеры приняли, чтобы не отвлекать Керри на съемках и не мешать ему вживаться в своего персонажа.

Всего же массовка насчитывала порядка 300 человек. При том, что некоторые из них сыграли сразу нескольких персонажей. Например, в одной из удаленных сцен фильма Труман случайно сталкивается с бегуном, которого играет тот же актер, который исполнял роль бездомного в инвалидной коляске.

После выхода фильма в психологии возник термин «синдром Трумана»

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Спустя годы после выхода фильма психологи Великобритании и США сообщили о ряде клинических случаев, когда к ним обращались пациенты с «синдромом Трумана». Они были убеждены, что являются героями собственного реалити-шоу.

Один из самых интересных случаев описывается в статье New Yorker 2013 года под названием «Звезда нереальности». Ее герой — студент из Огайо, который на протяжении многих лет жил с иллюзией, что находится внутри «Шоу Трумана» и является его главным героем.

«Шоу Трумана» изучают на журналистских курсах по этике

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На них, в частности, поднимаются такие вопросы, как: нанес ли проект Труману психологическую травму, если на протяжении 30 лет он не знал о нереальности своей жизни; имел ли моральное право создатель шоу Кристоф превращать жизнь ребенка в реалити-шоу, созданное без его согласия; превращает ли формат телешоу его жизнь в своего рода рабство; перекрывает ли положительный эффект от проекта для зрителей неэтичность формата.

Кроме того, со временем стала иначе восприниматься роль жены Трумана Мерил. Актрисе поручено изображать любовные отношения с героем, которые включают в себя и интимную близость, — можно ли считать эту часть ее контракта формой легализованной проституции?