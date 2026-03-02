Канадско-американский актер Джим Керри спровоцировал слух о наличии двойника. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, пользователи сети заподозрили, что на премию «Сезар» пришел двойник Керри вместо него. Этот слух подогрел дрэг-квин Алексис Стоун. Он намекнул, что посетил мероприятие вместо актера.

Представитель премии Грегори Колье опроверг сообщения, что Керри заменил себя двойником. Он назвал слухи нелепыми и нестоящими внимания. Мужчина подчеркнул, что актер долго подготавливал свое выступление для мероприятия и заучил речь на французском языке.

«(Керри) несколько месяцев работал над своей речью на французском, уточняя у меня точное произношение некоторых слов. Он приехал со своей партнершей, дочерью, внуком и 12 близкими друзьями и членами семьи», — отметил представитель мероприятия.

64-летний Керри появился на 51-й церемонии вручения премии «Сезар», чтобы получить почетную награду в знак признания его многолетнего вклада в киноиндустрию.

26 февраля издание Daily Mail сообщило, что Джима Керри с трудом узнали после редкого появлния на публике. После выхода звезды «Маски» на сцену пользователи социальных сетей отметили, что его лицо стало одутловатым. Они предположили, что артист сделал неудачную пластическую операцию.

