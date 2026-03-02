Размер шрифта
Джим Керри спровоцировал слух о наличии двойника

Организатор «Сезара» Колье опроверг, что на премию пришел двойник Джима Керри
Francois Durand/Getty Images

Канадско-американский актер Джим Керри спровоцировал слух о наличии двойника. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, пользователи сети заподозрили, что на премию «Сезар» пришел двойник Керри вместо него. Этот слух подогрел дрэг-квин Алексис Стоун. Он намекнул, что посетил мероприятие вместо актера.

Представитель премии Грегори Колье опроверг сообщения, что Керри заменил себя двойником. Он назвал слухи нелепыми и нестоящими внимания. Мужчина подчеркнул, что актер долго подготавливал свое выступление для мероприятия и заучил речь на французском языке.

«(Керри) несколько месяцев работал над своей речью на французском, уточняя у меня точное произношение некоторых слов. Он приехал со своей партнершей, дочерью, внуком и 12 близкими друзьями и членами семьи», — отметил представитель мероприятия.

64-летний Керри появился на 51-й церемонии вручения премии «Сезар», чтобы получить почетную награду в знак признания его многолетнего вклада в киноиндустрию.

26 февраля издание Daily Mail сообщило, что Джима Керри с трудом узнали после редкого появлния на публике. После выхода звезды «Маски» на сцену пользователи социальных сетей отметили, что его лицо стало одутловатым. Они предположили, что артист сделал неудачную пластическую операцию.

Ранее офтальмолог назвал три причины, почему у Джима Кэрри мог измениться цвет глаз.

 
