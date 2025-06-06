Фильм с Ургантом сняли с фестиваля в России. Отменить показ требовали общественники

Организаторы международного фестиваля «Литература и кино» отметили показ картины «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Ранее фильм был представлен как часть конкурсной программы, однако сейчас в расписании он отсутствует. Как сообщило издание «Абзац», отменить показ потребовали представители общественного движения «Зов народа». В качестве причины они назвали позицию Урганта и режиссера картины Николая Солодникова по отношению в спецоперации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Организаторы международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» с телеведущим Иваном Ургантом в главной роли. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным «Абзаца», сделать это попросили представители общественного движения «Зов народа», направив обращение в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В качестве причин общественники отметили позиции Урганта и режиссера картины Николая Солодникова по отношению к спецоперации, которую оба осудили. Постановщика также обвинили в связях с иноагентами (его супругу журналистку Екатерину Гордееву признали иноагентом в 2022 году).

«Напоминаем слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева о недопустимости предоставления площадок и поддержки лицам, занимающим антипатриотическую и антироссийскую позицию. На основании вышеизложенного настоятельно просим вас рассмотреть вопрос об отмене показа фильма «Во сне ты горько плакал» на Международном фестивале «Литература и кино» в Гатчине», — говорится в письме.

27 мая на странице фестиваля во «ВКонтакте» фильм представили как часть конкурсной программы. Однако сейчас в расписании показов картина отсутствует.

«Мне никто ничего не объяснил [причину снятия фильма]. Это лучше у организаторов спросить. Безусловно [показ фильма на фестивале] для меня был важным событием — это мог быть первый показ фильма в России », — рассказал РБК Николай Солодников.

Остался без прокатного удостоверения

«Во сне ты горько плакал» стала дебютной художественной картиной для Солодникова в роли постановщика. Фильм основан на рассказах Юрия Казакова, главные роли в нем играют Иван Ургант и Полина Агуреева.

Снимали ленту в Санкт-Петербурге и Новгородской области при поддержке фонда Александра Сокурова. Закрытая премьера прошла в Москве весной 2024 года, однако в широкий прокат фильм так и не вышел. Запретить его в России потребовал активист Виталий Бородин. Он назвал Урганта, Солодникова и продюсера Александра Сокурова «русофобами».

В мае 2024-го Бородин заявил, что Минкультуры не стало выдавать фильму прокатное удостоверение после его обращения. При этом в самом Минкульте позже пояснили, что удостоверение не выдали, потому что в ведомство не поступало соответствующее заявление.

Урганта проверяли на иностранное влияние

Иван Ургант был одним из первых, кто публично осудил проведение специальной военной операции и уехал из России после начала боевых действий на Украине. Как заявлял сам телеведущий — в отпуск.

«Это не донос»: депутат Госдумы попросил выяснить, иноагент ли Ургант Минюст России изучает возможность включения телеведущего Ивана Урганта в реестр иностранных агентов... 09 апреля 19:33

При этом в России неоднократно призывали признать Урганта иноагентом. В последний раз обращений в Минюст РФ направил депутат Госдумы Николай Новичков, который сообщил, что, по данным СМИ, «известный российский деятель телевидения, кино и шоу-бизнеса Иван Андреевич Ургант зарегистрировался на территории Французской республики (недружественного государства) как индивидуальный предприниматель». В связи с этим парламентарий попросил ведомство «рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания господина Урганта иностранным агентом».

Сам Ургант опроверг, что зарегистрировал ИП в Париже. Он также назвал неправдой слухи о своем намерении, собирается эмигрировать.