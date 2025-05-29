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В Минюсте прокомментировали призыв признать Урганта иноагентом

Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства. Об этом ТАСС заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

Он подчеркнул, что ведомство не работает без фактуры, если человек живет в рамках правового поля, то это видят.

Свириденко добавил, что включение лиц в реестр иноагентов осуществляется только при наличии фактов нарушения закона.

До этого сообщалось, что Минюст России проверяет деятельность телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. При наличии оснований будет решен вопрос о его включении в список иноагентов.

18 марта депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить Урганта на иностранное влияние.

Сам шоумен выразил непонимание, почему его хотят признать иноагентом. Ургант отметил, что для него это тайна.

Ранее у Ивана Урганта в Париже нашлась компания по производству шоу.

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