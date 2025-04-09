Ивана Урганта проверяют на иностранное влияние

Минюст проверяет, есть ли основания для признания Ивана Урганта иноагентом

Минюст РФ проверяет деятельность телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. При наличии оснований будет решен вопрос о его включении в список иноагентов, следует из ответа министерства юстиции на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, пишет ТАСС.

«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — говорится в документе.

18 марта депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить Урганта на иностранное влияние.

До этого сам шоумен выразил непонимание, почему его хотят признать иноагентом. Ургант отметил, что для него это тайна.

При этом Ургант усомнился в версии, что депутаты Госдумы точат на него зуб из-за того, что он мало приглашал их в программу «Вечерний Ургант». Телеведущий подчеркнул, что у него в гостях несколько раз был руководитель фракции ЛДПР.

С февраля 2022 года передача «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала.

Ранее у Ивана Урганта в Париже нашлась компания по производству шоу.