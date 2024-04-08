Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом

Активист Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале, что обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал».

Бородин потребовал не выдавать картине прокатного удостоверения. Активист назвал актера Ивана Урганта, режиссера Николая Солодовникова и продюсера фильма Александра Сокурова «русофобами». По его мнению, артисты якобы выражают «антироссийскую позицию».

«А Солодовников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой» (признана в РФ иностранным агентом), — заявил Бородин.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

В марте 2024 года телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Иван Ургант живет в России и работает продюсером. Он заявил, что шоумен находится в не очень хорошем настроении из-за отсутствия съемок.

Ранее Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино.