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Ургант ответил на сообщения о регистрации ИП во Франции: «Ваш Жан Уржан»

Телеведущий Иван Ургант опроверг, что зарегистрировал ИП во Франции
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urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и телеведущий Иван Ургант вышел на связь в Telegram-канале после слухов о наличии ИП во Франции.

Ургант опроверг, что зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель. Он также назвал неправдой, что собирается эмигрировать.

«Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму — иду гулять с собаками по ЦАО, пока они не обгадили ковер. Это и без них есть кому сделать… Ваш Жан Уржан», — отметил телеведущий.

18 марта РИА Новости заявили, что Ургант зарегистрировал ИП в Париже 11 марта 2024 года. В качестве сферы деятельности ИП телеведущий якобы указал «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок», а в качестве адреса — жилой дом в седьмом округе Парижа, поблизости от парламента Франции.

Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в феврале 2022 года. Причиной стало изменение эфирной сетки, последовавшее за началом специальной военной операции России на Украине.

Ранее в Госдуме попросили проверить Урганта на иностранное влияние.

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