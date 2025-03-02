Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Культура

«Оскар-2025» с Юрой Борисовым. Онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция церемонии вручения наград премии «Оскар-2025»
close
Shannon Stapleton/Reuters
В Лос-Анджелесе проходит 97-я церемония премии «Оскар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия (и держит кулачки за Юру Борисова!).
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:00

Всем привет! В ночь на 3 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе состоится очередная церемония вручения наград премии «Оскар». Впрочем, в этом году ее сложно назвать очередной — впервые в истории на награду в актерской номинации претендует россиянин, а именно Юра Борисов, звезда «Аноры». «Газета.Ru» будет следить за «Оскаром-2025» (в малейших подробностях) в текстовой онлайн-трансляции. Начало — в 02.30 мск.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Плачущие девочки без одежды слышали стрельбу»: что случилось в ТЦ в Мытищах
Полиция задержала мужчину, стрелявшего в охранников мытищинского ТЦ
ВС РФ выбивают украинцев из Константинополя. Военная операция, день 1103-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1103-й день
«Я прощалась с мужем»: россияне заразились лихорадкой денге на Бали
SHOT: российские туристы пострадали от лихорадки денге на Бали
Глава ЕК призвала срочно перевооружить Европу
Число пострадавших при стрельбе в Мытищах достигло четырех
Туск заявил, что на лондонском саммите не обсуждали гарантии безопасности для Киева
Создан новый метод лечения агрессивного рака мозга
Новости и материалы
Госсекретарь США: мир на Украине важнее гарантий безопасности
Украина перебрасывает боевые резервы под Часов Яр
Кадыров назвал погибшего олимпийского чемпиона по борьбе Сайтиева символом мужества
В Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу
Зеленский прилетел к Карлу III на вертолете
«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» Захаряна и вышла в лидеры чемпионата Испании
Ученые научили крыс разбираться в сортах белого вина не хуже сомелье
Стала известна причина смерти олимпийского чемпиона Сайтиева
Директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции
Состояние папы Римского стабилизировалось, но остается тяжелым
Врач рассказала, у кого кофе может вызвать изжогу
Тюкавин досрочно завершил матч с «Ростовом»
Госсекретарь США назвал Трампа единственным способным привести Путина к переговорам
Патриарх Кирилл попросил прощения у прихожан
Британия выделит Украине еще $2 млрд для закупки 5 тысяч ракет
Cтанкович назвал недостаток в победе «Спартака» над «Оренбургом»
Назван неочевидный признак аневризмы сосудов мозга
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев умер в 49 лет
Все новости
В Белом доме заявили, что Зеленский отказался от прекращения огня на Украине 
Маск высказался о саммите лидеров ЕС в Лондоне
Британия и Франция создадут новый мирный план по Украине. А потом покажут его Штатам
Премьер Стармер: Британия и Франция покажут США свой план по Украине
«Европейские политики должны нести ответственность». Бастрыкин рассказал о преступлениях ВСУ
Бастрыкин: самое смертоносное оружие ВСУ поставляют Британия, Канада, ФРГ
«Первая успешная частная посадка»: на Луну сел аппарат Blue Ghost 1 с украинским следом
Аппарат Blue Ghost 1 передал первую фотографию с Луны после посадки
Интервью с Владой Самохиной — о роли Ирины Родниной, фигурном катании и детстве в Дебальцево
Звезда «Родниной» Самохина посоветовала молодым артистам запастись терпением
Масленица, ссора Трампа с Зеленским, карнавал в Рио: 10 главных фото недели
Главные предсказания Нострадамуса: что он писал в своих «Пророчествах» и сбылись ли они
Кем на самом деле был Нострадамус, что он писал в книге пророчеств и почему его предсказаниям верят
Самодельный конец света: во что верила секта «Аум синрикё», залившая японское метро зарином
Основатель террористической секты «Аум синрикё» Сёко Асахара родился 70 лет назад
«Они лупят по нам напрямую»: как десятки омоновцев погибли в Чечне в загадочной засаде
25 лет назад колонна сергиево-посадского ОМОНа попала в засаду под Грозным
В Абхазии прошел второй тур выборов президента. О своей победе заявил бывший вице-президент Гунба
Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии
«Убийца городов». Столкнется ли астероид 2024 YR4 с Землей или Луной?
Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может вызвать метеоритный дождь на Земле
«Катастрофа для ВСУ»: что будет, если Трамп действительно рассердится на Зеленского
Трамп поручил изучить возможность прекращения поставок оружия и оборудования Киеву
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами