«Конклав»: скандалы, интриги, расследования (по-ватикански)

В российский прокат вышел драматический триллер «Конклав», снятый режиссером «На Западном фронте без перемен» Эдвардом Бергером. По сюжету, уставший от жизни кардинал в исполнении Рэйфа Файнса после смерти папы Римского организует выборы нового понтифика — и раскрывает секреты основных кандидатов. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает, что «Конклаву» точно стоит отдать свой голос: это один из красивейших фильмов года — к тому же богатый на сюрпризы.

Еще вчера декан коллегии кардиналов Томас Лоуренс (Рэйф Файнс) рассчитывал оставить свою должность и Ватикан, но сегодня вынужден на время забыть о кризисе веры: папа Римский умирает во сне от сердечного приступа, после чего на плечи кардинала ложится бремя организации конклава. Основных претендентов на Папский Престол четыре: канадский центрист Жозеф Трембле (Джон Литгоу), американский либерал Альдо Беллини (Стэнли Туччи), нигерийский консерватор Джошуа Адейеми (Лусиан Мсамати) и итальянский реакционер Гоффредо Тедеско (Серджо Кастеллитто).

Последний нацелен резко сменить курс, по которому католическая церковь двигалась последние десятилетия. Это повергает Беллини и его окружение (куда входит и Лоуренс) в ужас; впрочем, и остальные фавориты либералам едва ли по душе. Выборы сопровождаются активным плетением политических интриг, а дополнительно обстановку оживляет приезд мексиканского архиепископа Винсента Бенитеса (Карлос Диес) из Кабула с шокирующей новостью: покойный понтифик тайно назначил его кардиналом. Тем временем Лоуренс вынужден проводить собственное расследование, чтобы отсеять недостойных Святого Престола.

В одном из финальных монологов «Конклава» говорится, что настоящая война разворачивается не где-то там, а в людских сердцах. Из-за этих слов фильм образует своеобразный идейный диптих с предыдущей лентой Эдварда Бергера — экранизацией антивоенного романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», которая в прошлом году отхватила четыре премии «Оскар». В ней настоящая война разворачивалась как раз-таки где-то там. Хотя в обоих случаях в кадре раздаются взрывы («Конклав» преподносит и такие сюрпризы), новая картина Бергера, разумеется, протекает куда спокойнее. Но изрядно пощекотать нервы ей все же удается.

Для поклонников сеттинга это, понятно, настоящий дар небес: фанатов «Молодого…» и «Нового папы» Паоло Соррентино, «Ангелов и демонов» Рона Ховарда и «Двух пап» Фернанду Мейреллиша долго звать на сеанс не придется, а дыхание у них будет перехватывать даже от того, как здесь смешно кидают бюллетени в урну. Впрочем, оператор Стефан Фонтен («Пророк» Жака Одиара, «Капитан Фантастик», «Она» Пола Верховена, «Джеки» Пабло Ларраина) тут не оставляет какого-то пространства для маневра: «Конклав» — один из самых красивых и изобразительно ошеломляющих фильмов года, некоторые здешние кадры вполне можно было бы втихую подбросить в одну из «Дюн» Дени Вильнева. Равнодушным к сеттингу, однако, отлынивать не стоит: из завораживающей ватиканской обрядности без особого труда выжимаются процедуральная драма и герметичный детектив, и такая крепкая жанровая связка обеспечивает «Конклав» двумя часами хронометража, которые пролетают на одном дыхании.

close Кадр из фильма «Конклав» (2024) Access Entertainment

Сценарист Питер Строхан, который занимался адаптацией одноименного романа Роберта Харриса, давно зарекомендовал себя специалистом широкого спектра: из-под его пера вышли как комедии «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть», «Безумный спецназ» и «Фрэнк», так и шпионский триллер «Шпион, выйди вон!» с историческим сериалом «Волчий зал». И это чувствуется. Большую часть времени «Конклав» вполне успешно выступает в образе электорально-политического триллера, метко бьющего в момент (если кому-то не хватило острых ощущений от американских выборов, тут можно догнаться), однако в нем находится место и юмору (среди хайлайтов — яростно вейпящий Серджо Кастеллитто и Изабелла Росселлини, погружающая толпу мужчин в ошарашенное молчание). А под занавес лента обнажает свою истинную природу и ныряет в пламенную гуманистическую драму — крайне наивную, но вместе с тем вполне убедительную.

Главное же достижение Бергера состоит в том, что посреди всего описанного выше тусуются — буквально — черепашки-ниндзя. Святой, можно сказать, человек.

close Кадр из фильма «Конклав» (2024) Access Entertainment

Оригинальное название: Conclave

Дата премьеры: 30 августа 2024 года

Дата выхода в России: 21 ноября 2024 года

Продолжительность: 120 минут

Режиссер: Эдвард Бергер

В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Серджио Кастеллитто, Изабелла Росселлини, Лусиан Мсамати, Карлос Диес, Брайан Ф. О'Бирн, Мераб Нинидзе, Томас Лойбль, Яцек Коман, Лорис Лодди

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