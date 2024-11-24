Sex Pistols и прекрасный Рим будущего: каким получился «Гладиатор-2» Ридли Скотта

В параллельный прокат вышел фильм «Гладиатор-2», в котором режиссер Ридли Скотт возвращается на арену Колизея, где выступал гладиатор Максимус в исполнении Рассела Кроу. Главная роль во второй части досталась Полу Мескалю из сериала «Нормальные люди» — его герой тоже попадает в рабство и тоже мстит Риму за семью. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышел сиквел легендарной ленты.

Прекрасный Рим будущего, о котором мечтал покойный император Марк Аврелий (Ричард Харрис) и начало которому пытался положить гладиатор Максимус (Рассел Кроу), построить не вышло. Стало наоборот хуже: теперь у руля стоит не один психопат Коммод (Хоакин Феникс), а сразу два — близнецы Гета (звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн) и Каракалла (Фред Хехингер из «Белого лотоса»).

Под их началом империя продолжает активную экспансию. Военачальник Марк Акаций (Педро Паскаль), новый муж Аврелиевой дочери Луциллы (Конни Нильсен), добывает очередную победу на побережье Северной Африки — в Нумидии. Поверженный нумидийский полководец Ханно (Пол Мескал), чью жену убили римляне, попадает в плен и проделывает тот же путь, что 16 лет назад прошел Максимус: от раба до гладиатора. Его хозяином становится работорговец Макрин (Дензел Вашингтон), который в обмен на верное служение обещает Ханно голову Акация. По случаю возвращения последнего на родину братья-императоры устраивают многодневные игры в Колизее. Вскоре на этой арене появляется и Ханно.

Магия кино: начальные титры «Гладиатора-2» за пару минут успевают и освежить в памяти первую часть, и очертить контуры следующих двух с половиной часов. Латинская буква «I» в названии «Gladiator» расползается в римскую цифру II — и в какой-то мере действительно выходит фильм «два по цене одного». Идейно, а во многом и сюжетно это ровно тот же пеплум жанр исторических кинофильмов, что полюбился всем 20 с лишним лет назад. Только отсутствующий Рассел Кроу в нем расщеплен на Пола Мескаля (который жаждет мести за семью) и Педро Паскаля (который раскаивается за свои кровавые подвиги), а Хоакин Феникс — на Джозефа Куинна и Фреда Хехингера. Несмотря на формальную неизменность суммы, оба героя в итоге уступают предшественнику в многомерности, из-за чего быстро появляется ощущение некоторой разбавленности происходящего водичкой. Учитывая, что сам Максимус в свое время был склеен из фигур Спартака и сенатора Марка Нония Макрина, нынешняя математика получается совсем уж удручающая. Инфляция.

Разрубание одного героя на две половинки могло бы представлять интерес, заостряй второй «Гладиатор» внимание на внешней, так скажем, политике, и дихотомии «колонизатор — колонизируемый». Но все дороги ведут в Рим, и нумидиец Ханно оказывается наследником престола Луцием — сыном Луциллы и, как выясняется, Максимуса. Последний сюжетный перелив, который по-хорошему должен числиться спойлером, но был раскрыт уже во втором трейлере, звучит особенно хорошо в качестве аккомпанемента для жалоб на содержащиеся в картине исторические ляпы (тут, например, читают газеты за 12 веков до их изобретения). Ридли Скотту, очевидно, нет большого дела не только до того, что на самом деле происходило в Древнем Риме, но и до событий снятого им же первого фильма. Историю пишут победители — а сэр Ридли явно принадлежит к их числу (в этом смысле утверждение на главную роль ирландца Мескаля кажется жестковатой шуткой).

close Кадр из фильма «Гладиатор 2» (2024) Paramount Pictures

«Вы развлеклись?!» — орал герой Кроу зрителям своего очередного боя. Если вопрос актуален на момент сиквела, то ответ — да. Несмотря на то, что санта-барбаровщина вокруг персонажа Мескаля, которому кровное родство с Максимусом как мертвому припарки, несколько портит общую картину — и без того размытую мутными компьютерными водами (местный CGI-зоопарк с обезьянами, носорогами и акулами особенно невзрачен на фоне масштаба, каким дышал каждый кадр оригинала). И несмотря на то, что «Гладиатор-2» — далеко не лучший фильм Скотта последних лет (он как минимум значительно уступает великой «Последней дуэли»).

Чарующие ужимки Дензела Вашингтона, а также очаровательное выступление Джозефа Куинна и Фреда Хехингера, косплеящих Джонни Роттена с Сидом Вишесом из Sex Pistols, неизбежно перевешивают — и вынуждают покидать зал в благосклонном расположении духа. Да и особого ретроспективного вреда первому фильму второй не наносит: то, что мы делаем, отзывается в вечности, а оригинальный «Гладиатор» давным-давно покоится на кладбище великих фильмов.

close Кадр из фильма «Гладиатор 2» (2024) Paramount Pictures

Круче великих фильмов бывают только величайшие. Это, как известно, те картины, что так и не были сняты. К их числу относится и «Гладиатор-2» по сценарию Ника Кейва, у которого боги воскрешали Максимуса и поручали ему убийство Иисуса Христа. В конце той версии герой Кроу — после крестовых походов, Второй мировой и Вьетнама — оказывался сотрудником современного Пентагона. Сценарий Кейва 20 лет назад забраковал Стивен Спилберг — ну, бог ему судья. Или боги.

«Мы еще встретимся. Но не сейчас… Не сейчас», — говорил боевой товарищ Максимуса, гладиатор Джуба (Джимон Хонсу) над могилой своего друга. «Гладиатор-2» не то чтобы могила, но расстаемся мы примерно на том же: Скотт, воодушевленный сборами новой ленты, пообещал снять третью часть — и теперь сравнивает «Гладиатора» с трилогией «Крестный отец». Звучит как предложение, от которого нельзя отказаться.

close Кадр из фильма «Гладиатор 2» (2024) Paramount Pictures

Оригинальное название: «Gladiator II»

Дата премьеры: 30 октября 2024 года

Дата выхода в России: 23 ноября 2024 года

Продолжительность: 148 минут

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, Педро Паскаль, Дерек Джекоби, Джозеф Куинн, Фред Хехингер, Дерек Джекоби, Мэтт Лукас