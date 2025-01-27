Деппы заполонили наши кинотеатры. Стоит ли смотреть «Носферату» с Лили-Роуз и «Моди», снятый Джонни?

В январе у российского зрителя настал «Деппиш мод» — на экраны вышли вампирский хоррор Роберта Эггерса «Носферату» (в кино после праздников стали показывать цензурированную версию, на днях лента появилась в сети) и байопик художника Амедео Модильяни «Моди: Три дня на крыльях безумия». Режиссером второй картины выступил Джонни Депп, а главную роль в первой исполнила дочь актера Лили-Роуз Депп. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает про оба фильма.

«Носферату» («Nosferatu»), реж. Роберт Эггерс

Германия, 1930-е годы. Риэлтор Томас Хуттер (Николас Холт) оставляет молодую жену Эллен (Лили-Роуз Депп) под присмотром друзей (Аарон Тейлор-Джонсон и Эмма Коррин) и направляется в Трансильванию, чтобы заключить сделку с загадочным графом-отшельником Орлоком (Билл Скарсгард). Тот оказывается вампиром и, что страшнее, кладет глаз на Эллен, запирает Томаса в своем замке и пускается в дорогу. На немецкой земле ему предстоит столкнуться с близкими Томаса и Эллен, а также с оккультистом Альбином Эберхартом фон Францем (Уиллем Дефо).

close Кадр из фильма «Носферату» (2024) Universal Pictures

В мире экранизаций «Дракулы» Брэма Стокера можно выделить две основные традиции: европейскую и американскую. Первую основал классик немецкого экспрессионизма Ф. В. Мурнау, в 1922 году снявший адаптацию вампирского романа без разрешения родственников писателя, из-за чего в текст пришлось внести незначительные изменения; так появился хоррор «Носферату, симфония ужаса». Американская традиция тянется от «Дракулы» 1931 года — одной из первых лент в линейке ужастиков студии Universal с Белой Лугоши в главной роли. Новый «Носферату» кажется своеобразным переплетением двух веток: это апдейт немецкого оригинала, поставленный американцем Робертом Эггерсом, автором «Ведьмы», «Маяка» и «Варяга», который держит в голове, условно говоря, и предыдущий ремейк Вернера Херцога от 1979 года, и «Дракулу» Фрэнсиса Форда Копполы.

close Кадр из фильма «Носферату» (2024) Focus Features

Выходит вполне себе убедительно: картина производит впечатление, местами пугает. Но, кажется, главный здешний испуг — это благоговейный страх Эггерса перед первоисточником. По сравнению с ним здесь все сделано краше и объемнее, однако старательно подогнано под оригинальную канву. Это не обязательно плохо, просто на фоне выступлений Херцога и Копполы отсутствие ярко выраженного авторского прочтения ощущается шагом назад. Именно же как ремейк «Носферату» выполнен блестяще и, как водится у Эггерса, поражает визуальной изобретательностью. Ну и какая-то компенсация тоже имеется: благодаря известной дотошности режиссера в вопросах аутентичности персонифицированная подавленная сексуальность героини Лили-Роуз Депп (на нее здесь смещен основной фокус) выглядит, как балканский казак-зомби. Как говорится, и в чем она не права.

close Кадр из фильма «Носферату» (2024) Focus Features

Оригинальное название: «Nosferatu»

Дата премьеры: 2 декабря 2024 года

Дата выхода в России: 11 января 2025 года

Дата выхода в сети: 21 января 2025 года

Продолжительность: 132 минуты

Режиссер: Роберт Эггерс

В ролях: Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Уиллем Дефо, Саймон Макберни, Ральф Айнесон

«Моди: Три дня на крыльях безумия» («Modì — Tre giorni sulle ali della follia»), реж. Джонни Депп

Париж, 1916 год, разгар Первой мировой. Бедный итальянский художник и скульптор Амедео Модильяни (Риккардо Скамарчо) влачит печальное богемное существование: искусство не продается, зарабатывать на выпивку приходится заказными портретами, вспыльчивые отношения с критикессой и поэтессой Беатрис Гастингс (Антония Депла) не ладятся, у друзей и соратников Мориса Утрилло (Брюно Гуэри) и Хаима Сутина (Райан Макпарланд) дела обстоят едва ли лучше. Надежда на светлое будущее появляется, когда маршан Модильяни, меценат Леопольд Зборовский (Стивен Грэм) сообщает ему, что в Париж на днях прибывает известный коллекционер Морис Ганья (Аль Пачино).

Эти 72 часа добирались до экрана почти полвека: Аль Пачино еще с конца 70-х хотел снять фильм про Модильяни, но все не складывалось — ни с Фрэнсисом Фордом Копполой, ни с Бернардо Бертолуччи, ни с Мартином Скорсезе. В какой-то момент предполагалось, что Пачино поставил картину лично, а главного героя сыграет Джонни Депп, в итоге вышло почти наоборот: в режиссерское кресло — по настоянию Пачино — сел Депп, а сам затейник торжества снялся в небольшой, но важной роли коллекционера.

close Кадр из фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) IN.2 Film

Предыдущий режиссерский проект Деппа, неовестерн «Храбрец» про коренного американца, которому за крупную сумму предлагают сняться в снаффе, ругали за излишнее самолюбование (актер исполнял там главную роль). Новый в этом смысле от него отличается мало: в кадре Депп не появляется, однако его присутствие так или иначе ощутимо. Во-первых, Скамарчо, чрезмерно походящий на Хавьера Бардема, изображает Модильяни так, будто это одухотворенный родственник Джека Воробья. Во-вторых, картину сложно воспринимать вне контекста сегодняшней карьеры актера, пребывающей в некотором анабиозе после обвинений в насилии и судов с Эмбер Херд.

Все потому, что «Моди» преимущественно занимается оправданием образа своенравного творца-дебошира, против которого ополчился весь мир. Художника может обидеть каждый, сообщает картина, но Настоящее Искусство всех переживет, а признание обязательно наступит — пускай даже после смерти. Все бы ничего, но наблюдать за этим довольно-таки невыносимо: даже если отбросить этическую сомнительность, «Моди» остается невероятно скучным фильмом, который рассыпается на вымученные и беспомощные этюды и зарисовки. Возникновение Пачино на одну сцену в конечном счете делает только хуже: лента в момент расцветает, и выясняется, что на ее месте могло существовать вполне неплохое кино, — если бы его снимал кто-то другой.

close Кадр из фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» (2024) IN.2 Film

Оригинальное название: «Modì — Tre giorni sulle ali della follia»

Дата премьеры: 24 сентября 2024 года

Дата выхода в России: 30 января 2025 года

Продолжительность: 110 минут

Режиссер: Джонни Депп

В ролях: Риккардо Скамарчо, Антония Депла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд, Стивен Грэм, Бенжамен Лаверн, Луиза Раньери, Салли Филлипс, Аль Пачино