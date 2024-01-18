Да хоть в лаптях плыви: зачем платить олимпийцам-нейтралам?

Раздражают споры вокруг олимпийцев. До сих пор решается, ехать нашим на Олимпиаду без флага или не ехать. И, соответственно, спонсировать России таких спортсменов или пустить на самоокупаемость. Реально сидят что чиновники, что обыватели, и рассуждают, платить ли десятки миллионов тем, кто поедет выступать без флага. На счастье, пока мы спорили, МОК (Международный олимпийский комитет) за нас разрешил эту дилемму и запретил России финансировать нейтральщиков.

Я тоже считаю, что денег им платить не надо. Какой прок? Я вообще убеждена, что мы вваливаем в большой спорт непомерные суммы. Было время, когда олимпийцев буквально закидывали деньгами и подарками: платили миллионы, дарили прилюдно внедорожники. Мне совершенно непонятно, зачем. Принято считать, будто между успехами национальных сборных в большом спорте и популяризацией спорта и ЗОЖ среди населения есть связь. А я считаю, что ее нет!

Спорт — достаточно дорогое сегодня удовольствие, простого примера высоких результатов недостаточно, чтобы мальчики и девочки побежали в секции: нужны еще и деньги. Особенно если учитывать, что Россия традиционно сильна в таких видах спорта, как хоккей, катание, художественная гимнастика и синхронное плавание.

Вы знаете, сколько стоит в мегаполисах занятие хоккеем? До сотни тысяч в месяц. Художественное катание — еще дороже. Гимнастика — очень дорогой спорт. Это не говоря о том, что для вождения детей на регулярные тренировки в семье должен быть неработающий взрослый.

Ну посмотрят дети на победы наших спортсменов — и что дальше? Куда они пойдут? На обычный каток? Катков мало бесплатных, платные в мегаполисах от 400 рублей в час. Да и мало радости ребенку кататься, зная, что настоящий спорт не по карману. Что толку, что страна, например, вкладывалась в Евгения Плющенко? Он открыл свою академию, обучение в которой стоит баснословных денег, это прогремело на всю страну, сильно демотивировав детей из обычных семей.

Я бы вообще запретила спонсировать большой спорт. Пускай сами. Это их карьера, их тщеславие, почему мы должны оплачивать кому-то карьерный рост, если на нашей с вами жизни он никак не скажется?

Зачем стране чемпионы такой ценой? Глупое утверждение, знаю, но рвется с языка: секций бы на эти деньги открыли больше, усовершенствовали спортивную селекцию, запустили программы для переезда из регионов в столицы талантливых детей-спортсменов. Это лучше золотых чемпионов. Тем более, что теперь им предлагается выступать без флага.

Мало того, что олимпийцы, добравшиеся до Парижа, не смогут поднять флаг и произнести название своей страны — новые условия МОК предполагают, что российские спортсмены должны выбирать между участием в парижской Олимпиаде и «Играми дружбы» в Казани. То есть люди, которые поедут на Олимпиаду, пусть даже выйдут там в косоворотках и ушанках, поплывут в лаптях, пройдут велотрек в кокошнике, все равно окажутся как бы не совсем патриоты.

Страну изолировали, навесили на нас рестрикций, мы строим, можно сказать, новый многополярный мир. А тут какие-то, простите, ренегаты (отступники, изменники. — «Газета.Ru») поедут в Париж, да еще за наши деньги? Налицо прямой ущерб стране, а не опосредованная выгода. В кокошнике мы и дома посидим.

И смысл «Игр дружбы» в том, чтобы туда приехали топовые спортсмены, которые привлекут таких же сильных соперников и тысячи болельщиков по всему миру. Зачем мы будем оплачивать участие в чужих соревнованиях тем, кто поедет привлекать конкурентов и зрителей к Макрону? Да, мы понимаем, что они всю жизнь тренировались, старались, это их мечта. А мы всю жизнь работаем, платим налоги и не хотим их тратить впустую.

Между прочим, еще есть вопрос достоинства наших спортсменов, которые согласятся выступать под нейтральным флагом и фактически будут осуждены на родине: это ведь оскорбительно, хотя не все с утверждением согласны. И достоинство их соперников, которым вообще-то должно быть западло скакать и прыгать, если политики заблаговременно подсуетились и вычеркнули из списка их сильных конкурентов.

Например, мы традиционно лидеры в гимнастике. В борьбе. Это какими надо обладать качествами, чтобы обрадоваться запрету на участие в Олимпиаде наших гимнастов с борцами? Ну вот я пытаюсь встать на место спортсменов из Европы. Они, что же, обрадуются возможности выступить без лидеров? Что это за спорт такой? Если пестовать подобный подход, при котором политиканы вышибают из гонок самых сильных, можно доиграться до того, что лидеров будут отстранять от игры и без всяких политических мотивов.

Например, масса середнячков и отстающих в каком-нибудь виде спорта может забросать сильных конкурентов доносами: допустим, что они не платят налоги, замечены в неподобающем поведении или исповедуют крамольные гендерные взгляды. Это ведь какой простор! А еще можно подбрасывать лидерам допинг. Подливать в чай наркотики и тестостерон. От этого — шаг до того, чтобы спецслужбы стран-конкурентов начали сбивать чужих сильных спортсменов на машине, стрелять в них из снайперских винтовок.

Выражение «спорт вне политики» обычно воспринимают очень плоско. Как пропаганду дружбы и мира во всем мире. А в реальности этот принцип предполагает исключение лозунга «победа любой ценой». Чтобы в итоге не было соблазнов подключать к гонке политиков, силовиков, разведчиков, диверсантов… Даже вопрос допинга тоже входит в сферу лозунга о спорте вне политики — мы в этом не раз убеждались. Почему-то жертвами допинговых скандалов становятся часто лидеры из неудобных стран. А из удобных — не становятся.

Обхитрить соперника любой ценой и нейтрализовать его любой ценой — в чем разница? Сначала европейцы выписывали своим лыжникам назначения от фиктивной астмы, теперь рвут жилы, чтобы выбить из гонки лидеров гимнастики.

Украинские спортсмены стерли ноги в кровь, бегая и требуя, чтобы россиян отовсюду исключили. А им это зачем? Неужели интересно выступать без лидеров?

Или возьмем Израиль. Еще более иллюстративный пример. Израиль воюет с Палестиной и обстреливает практически всех своих соседей. Против Израиля в Гааге открыто дело. Израиль, конечно, едет на Олимпиаду и везет туда своих гимнастов, которые традиционно сильны. В 2022-2023 году Израиль существенно поднялся на чемпионатах Европы и мира — еще бы, ведь россиян не было.

Как это будет смотреться со стороны? Рядовым израильтянам приятно будет болеть за своих спортсменов, зная, что их сильнейших конкурентов вышибли из гонки, при том, что политику Израиля осуждает большинство населения Земли? Да, именно так: в странах, которые не поддержали Израиль, проживает большая часть населения земного шара. Ей тоже вряд ли будет понятно, что в голове у израильтян, которые выйдут радостно прыгать с лентами.

Помните соревнования в пандемию? Были страны, которые прямо радовались, если сильные соперники сдавали положительный тест на коронавирус. И наверняка ведь были те, кто привозил с собой коронавирусных диверсантов, чтобы устроить соперникам заражение.

Ну, раз пошли такие игры и все равно в конечном счете главная задача — любой ценой устранить соперников, почему не отодвинуть спортсменов в сторону и не начать соревнования в хитрости и смекалке между ГРУ (Главное разведывательное управление), ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) и Моссадом (разведывательная служба Израиля). Будем втроем на олимпиадах соревноваться. Дерзнуть присоединиться смогут, пожалуй, разве что Генштаб НОАК (Народно-освободительной армии Китая) и разведка КНДР. Пусть возьмут все на себя, а мы только будем смотреть, как вешают на шею медаль единственному добравшемуся до Олимпиады. И честно, и всяко дешевле, чем платить сотням олимпийцев, содержать их команды, штабы и одаривать победителей.

Большой спорт давно превратился в соревнования политиков, спецслужб и фармацевтов. Ладно бы он приводил к тому, что ребятишки бегут в спортивные секции. А то ведь нет, не приводит, не бегут они: дорого заниматься.

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