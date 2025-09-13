Вышли мирно протестовать, но случайно сожгли страну. Чего хотят непальцы?

И что у них происходит последние 70 лет

«В 1972 году, после смерти короля Махендры, король Бирендра проконсультировался со своими придворными астрологами, которые посоветовали ему отложить коронацию на три года», — это случайная, можно сказать, первая попавшаяся фраза, вырванная из контекста истории Непала последних 70 лет. Но сколько колорита — короли с рифмующимися именами и придворные астрологи существуют на одной планете и в одной исторической эпохе с первыми космическими экспедициями и межконтинентальными перелетами на сверхзвуковых лайнерах.

Могли ли Махендра и Бирендра предвидеть, что в их стране случится переворот из-за блокировки социальных сетей?

Махендра был сыном Трибхувана — короля Непала, проведшего страну через две мировые войны и добившегося независимости от английской короны.

В Первую мировую войну Трибхуван вступать не хотел, да и вообще ему в 1914 году было восемь лет. Страной правила семья премьер-министров Рана, там люди передавали друг другу полномочия, а короля держали для монархической витрины. Армия же подчинялась только королю, а потому, чтобы маленький Трибхуван отдал генералам приказ, премьер-министру пришлось взять в заложники мать самодержца — приставили к голове женщины ружье и вынудили монарха послать армию поддерживать Великобританию.

Непальские премьер-министры представляли власть более демократическую, относительно абсолютистской монархии, но при этом более зависимую от внешних сил, то есть от Великобритании. После Второй мировой войны Трибхуван с этим покончил — провозгласил независимость государства и стал его единоличным правителем.

В историю вошел как король-строитель, при нем были построены аэропорт и шоссе, соединяющее Катманду и Биргандж — город на границе с Индией.

Сын Трибхувана Махендра поначалу казался прогрессивным правителем, он принял конституцию и провел демократические парламентские выборы в 1959 году. Но уже в 1960-м король понял, что в демократию играть не так интересно, выборы он отменил вместе с политическими партиями, посадил в тюрьму премьер-министра Бишвешвару Коиралу и утвердил новую конституцию, которая по сути постулировала абсолютную власть монарха.

При этом именно в период правления Махендры Непал стал членом ООН и вообще открылся миру, в основном благодаря горному туризму — люди со всего мира тысячами едут в Непал, чтобы взойти на гималайские вершины.

Бирендра сменил отца на королевском посту в 1972 году и поначалу тоже правил страной единолично. Но Бирендра получил образование в лучших университетах мира — Итон, Токийский университет, Гарвард — а потому тяготел к демократии и в 1990 году установил в Непале парламентаризм.

Однако миру Бирендра запомнился не благодаря своим демократическим устремлениям, а благодаря своей трагической гибели, принятой от рук собственного сына — Дипендры.

Вечером 1 июня 2001 года королевская семья собралась во дворце за ужином. Принц Дипендра выпил лишнего и снова поднял вопрос о том, что хотел бы жениться, заведомо зная, что семья его выбор не одобряет. Дипендра и раньше был замечен в злоупотреблении алкоголем, так, в 1999 году его остановили за вождение автомобиля в нетрезвом виде, но принц не послушался приказов полицейских, а угрожая им пистолетом, затолкал их в машину и вывез в лес. Там, правда, он их отпустил, не причинив вреда.

Не так гуманно он поступил с членами своей семьи. За ужином пьяный Дипендра достал винтовку и расстрелял мать с отцом, двух братьев, четырех сестер, их мужей, начальника гвардии. Всего десять человек. Потом застрелился сам, но не до конца, провел в коме три дня, в течение которых формально считался королем Непала.

Следующим королем стал брат Бирендры — Гьянендра. Народ Гьянендру не любил и заподозрил в убийстве королевской семьи именно его. В Катманду начались беспорядки. Что интересно, проводить расследование относительно того, кто виновен в расстреле короля, жены и его детей, поручили именно Гьянендре. А кому еще? Он же новый король по очереди престолонаследия. Гьянендра провел расследование и пришел к выводу, что он никого не убивал, а убил как раз покойный Дипендра.

Гьянендре было суждено стать последним королем Непала.

Его правление отмечено политической нестабильностью, переходом от демократии к абсолютизму и обратно, террористическими актами, массовыми беспорядками. Считалось, что Гьянендра ведет свою политику, следуя указания из Индии, в то время как в Непале все большее влияние получали прокитайские маоисты. Непал всегда был буферной зоной между двумя азиатскими гигантами.

Непростая политическая ситуация привела к сущему кошмару для короля. Маоисты блокировали трассы и взрывали мосты: в 2005 году в одном из автобусов, проезжавших по мосту в момент взрыва, погибли 38 человек.

Однажды Гьянендра приехал в буддийский храм на празднование Шиваратри, его автомобиль закидали камнями. На этом монархия в Непале закончилась, началась демократия.

Три главные политические силы в Непале теперь называются одинаково — Коммунистическая партия Непала. Одна из них марксистско-ленинская, вторая — объединенная социалистическая, а третья — маоистская.

И вот левые коммунисты в альянсе с крайне левыми коммунистами пытаются навести порядок в стране, которая сотни лет была монархией под иностранным влиянием.

Сейчас правительство Непала дошло до той стадии наведения порядка, когда они запрещают социальные сети. 7 сентября запретили сразу 26 социальных сетей, сервисов и мессенджеров. А тут ведь важно, что Непал ​​— страна хоть и маленькая, но живет там почти 30 млн человек. Им почему-то не понравилось такое регулирование доступа к информации. Люди вышли на улицы мирно протестовать, но, как это часто бывает, подожгли правительственные здания, закидали камнями полицию, заставили правительство уйти в отставку, а главное, вернули себе доступ к социальным сетям.

Наверное, в этот раз беспорядки в Непале закончатся быстро, пишут, что ситуация уже под контролем. Но, видимо, через постоянную смену правительств и перетасовку партий в парламенте тяжело, но неизбежно формируется политическая культура страны, которая пока что предпочитает прямую уличную демократию.

