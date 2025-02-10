Каким был 2024 год для инвесторов

В середине января Московская биржа опубликовала статистику о количестве частных инвесторов, имеющих брокерские счета. Согласно цифрам, за год их численность увеличилась на 5,4 млн человек, достигнув 35,1 млн. Количество открытых счетов за этот же период выросло на 12 млн — до 64,3 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2024 году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями — 34%, на срочном рынке — 62%.

Во многом 2024 год был противоречивым для инвесторов. Давление на рынок оказывало множество факторов, среди которых, конечно, и новые ограничения, вводимые рядом зарубежных стран, и повышение ключевой ставки до рекордного максимума, и некоторое ослабление национальной валюты. Несмотря на это, в целом можно говорить о том, что 2024 год был относительно успешным для инвесторов, об этом как раз свидетельствуют данные, публикуемые Мосбиржей.

Кроме того, это был год для инструментов денежного рынка. Спрос со стороны розничных инвесторов сильно сдвинулся влево по кривой доходности. В связи с этим активным спросом пользовались фонды на денежный рынок или облигации с плавающей ставкой, привязанной к индикатору денежного рынка. Спрос на такие инструменты отражал опасения инвесторов касаемо размера ключевой ставки и ее возможного дальнейшего повышения. Если говорить о доходности фондов денежного рынка, то она составила более 18% годовых, а суммарный объем под управлением на конец года у топ-3 фондов составил практически 900 млрд рублей. Причем интересно, что почти 600 млрд рублей были привлечены именно в 2024 году.

Помимо инструментов денежного рынка, хорошую доходность показали золото, неоднократно обновляющее исторические максимумы, а также депозиты. Колебания котировок были значительными, поэтому акции оставались рискованным инструментом. Однако ряд компаний с потенциалом роста дивидендных выплат и низким или отрицательным долгом выглядели позитивно. Например, ЛУКОЙЛ, «Татнефть», Яндекс, «Полюс».

В 2025 году на рынок могут оказывать влияние много факторов. Конечно, надежды инвесторов в первую очередь связаны с замедлением темпов инфляции и, как следствие, снижением ключевой ставки. Кроме того, как и прежде влияние будет оказывать геополитическая ситуация на внешнем рынке — завершение международных конфликтов благоприятно скажется на финансовых рынках.

На мой взгляд, в начале 2025 года хорошим выбором для инвесторов остаются инструменты денежного рынка — сделки РЕПО с Центральным контрагентом. Размещение денежных средств происходит на ежедневной основе с доходностью близкой к стоимости денег в экономике (ставка RUSFAR). Преимущества такого инструмента — максимальная ликвидность.

Также можно отметить и облигации с плавающей ставкой купона — флоатеры. Инструмент хоть и более доходный, чем предыдущий, но уже имеющий рыночный риск (за счет ежедневной торговли на бирже), а также риск ликвидности.

В случае, если мы будем наблюдать устойчивое замедление инфляции и темпов кредитования, интересными к покупке будут и, например, выпуски ОФЗ 26244-26248 с фиксированным купоном выше 11%. Доходность к погашению этих бумаг находится в диапазоне 16–16,5%. А при реализации сценария с плавным снижением ключевой ставки в 2025–2026 году, среднегодовая доходность облигаций может составить более 22%, поскольку будет происходить и рост тела обозначенных облигаций.

При долгосрочном инвестировании стоит рассмотреть и облигации, номинированные в иностранной валюте. В качестве базовых инструментов тут могут выступать замещающие облигации, а также ряд выпусков Минфина. Согласно статистике, исторически доходность таких инструментов выше, чем в рублевых депозитах.

Как уже было сказано выше, из-за колебания котировок акции сейчас являются самым рискованным инструментом. Оценивая свой риск-аппетит и принимая решение к покупке акций, стоит отдавать предпочтение компаниям с потенциалом роста и низким или отрицательным долгом.

Рассматривая три основных сценария динамики ключевой ставки, инвестору нужно быть готовым к определенным действиям для ребалансировки портфеля.

Итак, первый сценарий — это неизменность ключевой ставки. При подобном сценарии вполне реалистичным оказывается тот факт, что инвесторы продолжат удерживать свои средства в инструментах с короткой дюрацией (облигации, чье погашение будет приходиться на ближайшие месяцы, фонды на денежный рынок с ежедневной капитализацией, облигации с плавающей ставкой (флоатеры), а также короткие депозиты).

Второй сценарий — повышение ключевой ставки: инструменты денежного рынка будут оставаться в фаворитах среди инвесторов. И пока тренд и риторика не изменятся со стороны регулятора, размещения в коротких сроках останется основным способом инвестирования. Ключевыми инструментами останутся короткие депозиты и накопительные счета, фонды и инструменты с ежедневной переоценкой по ставкам денежного рынка.

И скорее позитивный для экономики сценарий — снижение ключевой ставки или риторика ЦБ по четкому прогнозу ее снижения. В данном сценарии можно ожидать вполне уверенный рост и на рынке акций, и на рынке облигаций. Будет наблюдаться переток из коротких инструментов в более длинные облигационные выпуски. Рынок акций также получит поддержку со стороны инвесторов.

К весомым изменениям на рынке в 2025 году можно отнести и появление ко второму кварталу года нового продукта — программ долевого страхования жизни (ДСЖ). Это комбинированный вид страхования и инвестиций. Помимо страховой защиты, человек будет получать доход от инвестиционной части, размещенной в паевом инвестиционном фонде (ПИФ). Особенность продукта в том, что в инвестиционной части ПИФы будут от ультраконсервативных до более рискованных, а порог входа от 10 тыс. рублей и возможность купить продукт онлайн сделают его подходящим даже для массового инвестора.

Наиболее важным этапом при решении инвестировать является определение своего риск-профиля. Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать инвестиционному профилю клиента.