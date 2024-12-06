Это экономика, дурачок! Почему затрясло Южную Корею и Францию

Что объединяет Германию, Францию и Южную Корею? Эти три страны — самые передовые экономики мира. Они относят себя к демократиям. Они — члены условно «западного» блока во главе с США. А еще за последний месяц эти страны одна за другой погрузились в политический кризис.

Только на этой неделе мы увидели недопутч в Южной Корее в исполнении президента Юн Сок Ёля и мастер-класс по развалу правительства от Марин Ле Пен во Франции. Ранее в ноябре в Германии развалилась правящая коалиция Олафа Шольца — через несколько месяцев страну ожидают досрочные парламентские выборы, хотя их можно было избежать.

Конечно, все три случая — уникальны. В каждой стране есть своя специфика, а кризисом управляют абсолютно разные движущие силы. Но общее во всем этом тоже есть.

Политические склоки начались на фоне усугубления экономических проблем. Тут ничего удивительного тут нет. Процессы активного брожения начались у развитых стран еще в 2020 году, когда пандемия COVID-19 ударила по мировой экономике. Проблемы резко усугубились после февраля 2022-го, а сейчас, по сути, приближаются к своей кульминации.

Экономические вопросы особенно остро стоят для Старого Света. Неурядицы последних лет фактически лишили европейцев фундамента, на котором раньше строилось их благополучие. Но вместо того, чтобы приступить к структурной перестройке экономики, расколотый пандемией европейский истеблишмент начал ругаться между собой.

Возьмем правительство Шольца — оно пало после того, как канцлер поругался с министром финансов. Они не сумели договориться, как спасать Германию от деиндустриализации и экономической стагнации. В итоге просто решили скинуть проблему на других.

Абсолютно та же картина наблюдается во Франции. Там парламент опрокинул недавно собранное правительство Мишеля Барнье из-за бюджета на 2025 год. Депутатам не понравились его жесткие меры экономии, призванные снизить космический бюджетный дефицит (6% к ВВП) и начать решать проблему госдолга (€3,2 трлн, или 112% к ВВП). Не в последнюю очередь сказалось и желание левых и правых устранить Эммануэля Макрона. Но политические споры — это скорее продолжение экономического кризиса, а не его причина.

С Южной Кореей все сложнее. Тамошний путч стал результатом сговора двух школьных друзей — непопулярного президента-коррупционера Юн Сок Ёля и главы минобороны Ким Ён Хёна. Так они хотели спасти Юна от угрозы импичмента, который маячил со времен победы оппонирующей ему Демократической партии на парламентских выборах в апреле 2024 года.

Но экономические предпосылки к перевороту тоже были. Массивное социальное неравенство, перспективы замедления экономики из-за падения экспорта и сжатие ВВП на фоне низкой активности потребителей раскололи корейский политикум. Последние выборы прошли в напряженной обстановке, а последней каплей стал конфликт депутатов и президента из-за бюджета на следующий год.

Вполне возможно, что экономическая бомба сработала на фоне победы Дональда Трампа в США. Возвращение в Белый дом главного «пугала» либералов и глобалистов разошлось ударными волнами по всему условно «западному» лагерю. Ультраправые, считающие нового президента США защитником своих идеалов, осмелели и стали активнее продавливать свою повестку. Это касается, в первую очередь, Марин Ле Пен. Но консервативный Юн Сок Ёль, которого называют «южнокорейским Трампом», тоже мог сделать ставку на то, что трамповский Белый дом посмотрит сквозь пальцы на его выходки.

А вот левые силы, вроде немецкой СДПГ, оказались деморализованы. Предчувствуя, что с воинственным Трампом не договориться, они решили не испытывать судьбу и смотать удочки, пока это еще можно сделать без последствий. И, возможно, это не такое уж и плохое решение — ведь избранный президент США твердо настроен развязать торговые войны, и говорить с ним в любом случае придется.

И, кстати, немцы не одиноки в этой проблеме. Левый британский премьер Кир Стармер тоже умудрился навлечь на себя гнев Трампа, когда опрометчиво послал сторонников Лейбористской партии агитировать за Камалу Харрис. Несмотря на то, что он избрался совсем недавно, его правительство уже сталкивается с кризисом правления из-за неспособности решать экономические и социальные проблемы. А если к этому добавится клинч с Белым домом, то проблем британцам точно не избежать.

В общем, ситуация выглядит печальнее некуда. Две крупнейшие страны Евросоюза фактически парализованы. Британия висит на волоске. Азиатские союзники США тоже приуныли. Не только Южная Корея — потряхивает и Японию. В октябре премьер Сигеру Исиба принял бразды правления от супернепопулярного Фумио Кисиды — всего за месяц он успел объявить и проиграть досрочные парламентские выборы, а также обрушить рейтинг своего кабмина с 50 до 30%.

Все идет к тому, что «западный» блок закончит 2024 год в полном раздрае. Правда, пока непонятно, является ли это пиком кризиса или настоящий шторм еще впереди. Что ж, поживем — увидим.

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