Не кидай ребенка в снег, попивая сок у себя в квартале

История блогера Сергея Косенко, который кинул в снег кроху-сына, вызвала не только скандал и проверки СКР. Внезапно в полную силу показало себя такое явление, как общественное порицание. Можно с уверенностью сказать, что именно сейчас в обществе происходит этап формирования ценностей нового периода. И мы все настраиваем этот «нравственный камертон».

Обилие информации, легкость и быстрота поглощения привели за собой клиповое мышление, поверхностное внимание, нервные срывы и тревожность. Психологи и социологи уже не первый год пишут о том, что современное поколение не может смотреть «старое кино», потому что там длинные планы, долгие диалоги, проход главного героя без единого слова в течение трех минут. Три минуты человек идет, молчит и думает. Сейчас за эти три минуты будет драка, взрывы и несчастная любовь и еще останется время для проходки главного героя. Ролик в TikTok с пересказом «Анны Карениной» занимает 30 секунд, «Войны и мира» — 35, Шолохова — 40.

Поэтому, чтобы быть в топе новостей, надо быть Гагариным. Каждый день. Первый день в космос. Второй день — на Луну. Третий — на Марс. Что? Туда не летают? Найдите куда летают и летите туда! Хочешь быть в топе — привлекай внимание. Если раньше был принцип: любая новость живет день, то сегодня утренняя новость не доживает до ужина.

Именно этот принцип быстрой смены новостей спасал многих селебрити от скандалов. Если звезда выкидывала что-то из ряда вон, то включался режим «замри».

Антикризисный менеджмент выглядел так: переживи этот день тихонечко, дай улечься скандалу, а потом никто и не вспомнит. И этот принцип работал.

Ведь блогеры начали творить дичь не вчера. В 2020 году девушка умерла во время стрима блогера Станислава Решетняка. До этого блогер вместе с девушкой выпивали в прямом эфире, потом Станислав избил ее, выставил из дома — все это не прекращая трансляцию. Спустя несколько часов блогер впустил девушку домой, она уже была в тяжелом состоянии и скончалась на глазах у зрителей. Аварии на Садовом ради хайпа, драки ради лайков, скандалы для привлечения внимания — все это постоянные инструменты блогерства.

Так что же случилось сейчас? Почему хайповый ролик с бросанием ребенка в снег вызвал такой протест? Ведь в итоге ребенок даже не простудился! Почему мы все вдруг стали вести себя как коллективная Екатерина Мизулина?

Слишком много тут всего сошлось. И усталость людей от выходок блогеров и звезд после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. И то, что кидали крохотного ребенка в снег, — для любого нормального человека это не смешно. И последующие извинения Косенко, которые еще больше всех настроили против него, когда он начал оправдываться. Именно этот малыш в смешном комбинезоне стал точкой невозврата, когда все «народное негодование» вдруг стало не каким-то эфемерным, а очень даже зримым.

Есть вещи на кончиках пальцев — ощущение момента, оправданность действий, уместность. Примерно уже два года прошло с того момента, как повесточка в России и мире принципиально изменилась. И за эти два года было принято много законов, по которым защита и поддержка людей стали не просто словами, а фактами. И не прочувствовать это, не понять — невозможно.

Многие пишут: да что такого сделал Косенко? Мы вот так же своих детей кидаем в воду!

И вот тут мы доходим до сути. Блогерская популярность имеет определенный дуализм: постоянное внимание оборачивается тем, что надо учитывать момент и уместность.

А если блогер не состоянии это постичь, то он получает не популярность и деньги, а вызов в СКР. Это дорога с двусторонним движением. Когда вещи опасные для жизни делает рандомный человек, то тут все зависит от последствий. Если все обошлось и никто не умер — хорошо. Если закончилось плохо, то получите повестку в суд. Но сто миллионов человек не будут это повторять.

Чему нас учит пример Косенко? Понимай матрицу своей аудитории. Уважай ее. Как было раньше, когда скандал можно было переждать, — так уже не будет.

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