Как накопить на образование ребенка

Каждый родитель стремится дать лучшее своим детям. Особенно когда вопрос касается получения качественного образования. Сегодня все больше тех, кто рассматривает возможность платного обучения, будь то сад, школа или вуз.

Планируя бюджет на образование детей, в первую очередь стоит исходить из своих текущих финансовых возможностей. Однако не менее важно понять, где и когда будет обучаться ребенок. Кто-то планирует оплачивать только получение высшего образования, кто-то — платный детский сад или школу, а кто-то — все сразу. Исходя из данных предпочтений, стоит определить итоговую сумму с учетом возможной инфляции. И уже на нее ориентироваться при формировании накоплений.

На детский сад лучше начинать копить либо с самого рождения ребенка, либо еще раньше — в период беременности. Это относительно короткий срок, до 2,5 лет, поэтому речь будет идти, скорее всего, о срочных консервативных инструментах: депозитах и накопительных счетах.

Нужную сумму стоит разделить на то количество месяцев, которое есть до наступления возраста, в котором вы хотите ребенка отдать в детский сад. Предположим, что на обучение ребенка в детском саду в общей сложности потребуются 100 тыс. рублей. У родителей на формирование необходимой суммы есть 2,5 года. Делим 100 тыс. рублей на 30 месяцев и получаем сумму 3 333 рубля. Именно столько потребуется откладывать родителям каждый месяц.

Если мы хотим накопить на школу, стоит понимать длительность обучения: будут ли это все 11 классов или, например, только старшее звено. К семилетию ребенка вполне реально сформировать капитал, которого хватит на оплату всего образования или хотя бы его части.

Например, обучение в частной гимназии обойдется в 3 млн рублей за все 11 классов. Эту сумму делим на 7 лет — 84 месяца. Все это время, пока ребенок дорастает до школьного возраста, откладываем по 36 тыс. рублей.

С вузом все еще интереснее. С одной стороны, в момент рождения детей мы еще не знаем, какими они будут и какие профессии выберут. Сложно определить нужный университет. Выбор очень велик. Как правило, стоимость образования отличается в зависимости от выбранного вуза и специальности. Но в среднем составляет около 180 тыс. рублей в год. Интересно, что, согласно последнему исследованию, проведенному нами, родители оценивают годовой курс обучения детей в высшем учебном заведении в эту же сумму — 180 тыс. рублей.

В любом случае, в сравнении со школами и детскими садами цифры уже гораздо серьезнее, но и времени на формирование такого капитала больше. Это означает, что к консервативным финансовым инструментам в виде накопительного страхования жизни можно добавить умеренные облигационные продукты. Ценные бумаги позволяют получить доходность выше инфляции, до 15% годовых.

Совершенно точно не стоит покупать недвижимость, так как ее ликвидность сейчас гораздо ниже, и в случае необходимости может возникнуть ситуация, когда продать ее быстро будет сложно.

А если копить на все сразу?

Если речь идет о паре-тройке лет, копить помогают акции, облигации, депозиты, накопительные счета. Для более долгих сроков подходит накопительное страхование жизни с ежемесячным или квартальным взносом. Большой плюс таких программ заключается в том, что, помимо формирования накоплений, есть возможность страхования жизни: в случае реализации одного из страховых рисков страховая компания выплатит деньги или продолжит вносить платежи за вас. Это гарантия того, что вне зависимости от жизненных обстоятельств ребенок получит ту сумму, которую планировали накопить родители.

Если есть желание и возможность формировать накопления и на детский сад, и на школу, и на вуз, то понадобятся сразу три копилки. Так мы не смешиваем финансы и не перекладываем из одной в другую. Кроме того, все три копилки будут отличаться сроком накопления.

Однако, чтобы это финансовое бремя не слишком отягощало семейный бюджет, лучше откладывать на образование до 15-20% своих доходов. Тогда оставшейся суммы хватит, чтобы пожить еще и для себя, а не только ради ребенка и его будущего. Дети будут счастливее, видя довольных родителей.