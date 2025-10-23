Почему женщины перестали готовить

Женщины все чаще отказываются готовить дома еду на регулярной основе. И мужчины, кажется, смиряются с новой реальностью. Домашняя еда больше не является мерилом любви. Об этом говорят результаты нового исследования.

Как отношение к еде влияет на погоду в доме, выяснили специалисты дейтингового сервиса Twinby и ретейлера X5 Group. И вот оказалось, что большинство женщин (69%) постоянно готовят дома, только если они свободны от работы или трудятся удаленно и без авралов. К слову, мужчин-кулинаров среди удаленщиков насчиталось даже больше — 74%. Они говорят, что воспринимают готовку не как обязанность, а как возможность отвлечься от рабочих задач. Среди сильно загруженных россиян часто заказывают готовую еду 38% мужчин и 43% женщин. Около трети наших граждан предпочитают комбинировать разные режимы питания. Тратить все свободное время на вечные дежурства у плиты никому не нравится. К тому же этого времени не так много. Как и сил.

89% женщин и 79% мужчин в качестве главной причины отказа от готовки назвали усталость.

Устают все. И, кажется, это вызывает все больше понимания у обоих в паре. Большинство мужчин (51%) и женщин (45%) считают, что главное — человек, а вопрос питания не столь принципиален. В конце концов, проявить заботу о родном человеке можно не только собственноручно приготовив его любимое блюдо, но и заказав его в ближайшем ресторане. Такая вот идиллическая картина.

Она, правда, почему-то сразу разбивается, стоит перейти в комментарии под репосты новости в соцсетях. Там народ традиционно грызется друг с другом: джентльмены обвиняют дам в лени, дамы не отстают: кричат, что мужики вообще обнаглели, только и ждут, чтобы их обслужили. А еще, конечно, выступления в обсуждениях устраивают хозяюшки обоих полов, пугающие любителей доставки отравлениями и долго, подробно и велеречиво повествующие о собственных кулинарных подвигах.

Дурдом, в общем. Впрочем, когда в интернете было иначе?

Вопросы меж тем остаются. Готовая еда — это, конечно, удобно. Хорошо, что есть сервисы, облегчающие людям жить. Отлично, когда все меньше людей считают, что отдых от кухни — это преступление (диванных воинов, ломающих копья в сетевых баталиях, в расчет не берем). Но есть, как говорится, нюансы. Доставка и продукция из кулинарии не могут полностью заменить домашнюю еду. И по карману бьет (если мы не говорим о расфасованных салатах из магазинов эконом-класса), и надоедает. Вот люди от своего, с душой сделанного, совсем и не отказываются. Дважды или трижды в неделю едят готовое, а в остальное время заботятся о себе сами. И действительно очень интересно, как эта забота распределяется нынче в парах.

Понимаете, рассуждение в духе, будто главное, чтоб человек был хороший, а еда — дело десятое, ведь только на первый взгляд симпатично.

А задумаешься — и утверждение, что «вопрос питания не принципиален», уже как-то не очень нравится. Как это не принципиален? Большую часть недели семьям все равно приходится решать, что готовить, как готовить, и, главное, кому.

Отрадно, что кухня уже не выступает в общественном сознании чисто женской территорией. Здорово, что все больше граждан понимают, что если оба работают, то готовка не может быть обязанностью кого-то одной. И никакие аргументы про полочки больше не прокатывают. Полочки прибиваются раз в полгода. Женским ответом на это могут быть, не знаю, подшитые мужские брюки. При этом мужчина и сам, конечно, может разобраться со своей одеждой с помощью специалистов ателье, а женщина вызвать мастера. Вот это в самом деле не принципиально. А готовка — это ежедневная рутина с редкими выходными. И справедливое распределение этого процесса важно.

Но нет ли ощущения, что кухонное равенство у нас пока больше теоретическое? Другие исследования показывают, что женщины по-прежнему больше времени проводят у плиты. По данным сервиса SuperJob, только в 28% российских семьях супруги готовят завтраки, обеды и ужины по очереди, в 61% случаях — вопросы питания решают женщины. Тут, конечно, могут вспомнить домохозяек и декретниц, дескать, они же не работают, чего бы им не взять на себя вообще все домашние дела. Но в России 42 млн семей, при этом только 1,1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за детьми, и, по некоторым данным, 3,6 млн россиянок сейчас домохозяйки — не так уж много.

Еще могут сказать, что даже работающие женщины зарабатывают в среднем на треть меньше мужей и почему бы им не компенсировать часть бытом. Но разница в оплате труда определяется тем, что женщины чаще выбирают работу, удобную для совмещения ее с материнством. Это неоспоримый факт. За его доказательство в 2023 году профессор Гарвардского университета Клаудиа Голдин получила Нобелевскую премию по экономике. Так что разница в зарплате уже скомпенсирована большими вложениями в воспитание детей.

Еще женщины чаще и тщательнее убираются. А на все домашние дела (уборку, готовку и присмотр за детьми) они тратят в среднем в два раза больше времени, чем мужчины.

Обыватель объясняет такое просто. А им больше надо, и их никто не просит. Отчасти это даже правда. У многих дам (но не у всех, и, может, не у большинства даже) действительно выше требования к чистоте, домашней еде и вообще организации быта. Но пользуются-то результатами их труда все члены семьи. Хорошо, если мужчинам больше надо чего-нибудь в других сферах, и они так же щедро делятся результатами своих усилий — тогда баланс, гармония и счастье. А если нет?

Я не хочу писать о тяжелой женской доле, о бытовой несправедливости. Я не считаю женщин в XXI веке угнетенным классом. Нормально нам живется. А если в некоторых союзах есть какие-то перекосы, то, видимо, все всех устраивает. Никто ведь не приговорен терпеть неблагодарность. Разводы, к счастью, не запрещены, и люди этим пользуются. Причины, разумеется, очень разные, но, среди прочих, женщины называют и нежелание в одиночку тащить быт и готовку. Но если эта причина становится все менее распространенной, то за общество можно, конечно, только порадоваться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.