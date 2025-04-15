Когда деньги лучше, чем психолог

Наша реальность воистину парадоксальна. Каждый год в России растет спрос на психологов, все больше людей выбирают осознанность и терапию. Казалось бы, общество должно быть с каждым днем здоровее. Но все ровно наоборот. Стремительно растет и число россиян в депрессии. Этой весной Институт психологии РАН насчитал 39% россиян , склонных к депрессивно-тревожным расстройствам.

Удивительно ли после этого, что одновременно с ростом востребованности психотерапии растет и недоверие к ней? За десять лет, например, число скептически настроенных к специалистам душевного профиля увеличилось на 9% — с 29% до 38%. И вот еще какая вскрылась интересная закономерность: респонденты тем чаще высказывают недоверие к «мозгоправам», чем выше их доход. Если среди граждан с доходом до 50 тыс. руб. о недоверии психологам говорит только каждый третий (32%), то среди зарабатывающих более 80 тыс. руб. — почти каждый второй (47%).

А тут еще и по интернету прокатилась разоблачительная волна. Сначала в соцсети X, а потом и на других площадках народ стал вспоминать об эксперименте в Кении. Пять лет назад ученые из MIT (Массачусетский технологический институт) разделили людей с депрессией на разные группы: одних участников опыта отправили на курс психотерапии, другим — вместо психологической помощи дали $500. Так вот, у первых заметных изменений не случилось, несчастные все хандрили, зато вторые демонстрировали куда большее жизнелюбие. Деньги оказались эффективнее терапии . А я наблюдаю за этим, и мне хочется хлопать в ладоши. Черт возьми! Кто бы мог подумать? Открыли снова Америку! Никогда такого не было — и вот опять!

Не подумайте, что я злорадствую. Я с огромным почтением и трепетом отношусь к психологии. Лучшим представителям этой славной науки у меня заготовлено отдельное место (чуть было не написала «в аду») на специальной философской полочке в книжном шкафу. Франкл, Фромм, Фрейд, Юнг, Ялом соседствуют у меня с Бердяевым, Шестовым, Кьеркегором, Камю и Шопенгауэром. Психология — лучшее, что за годы цивилизации люди придумали для борьбы с томлением духа. Раньше некоторые функции психотерапевтов выполняли священники, друзья и совсем уж ни в чем не повинные попутчики в дальней дороге. И те, и другие, и третьи справлялись в лучшем случае на троечку. Да, могли выслушать и не осудить, да, готовы были поддержать словом, но вот сформулировать важный вопрос, поднести к твоему лицу честное зеркало — тут мимо. А сейчас красота: плати деньги квалифицированному специалисту и познавай самого себя по заветам Сократа.

Но! Много на самом деле появилось разных «но». Как выбрать хорошего специалиста и не нарваться на недоучку или вообще шарлатана? Как не перепутать: душа у тебя болит или барахлит щитовидка? Как вообще отделить ментальные проблемы от множества других? Как определить: речь идет о клинической депрессии или человек стал жертвой моды на сплин, а вечные прорабатывания для него — просто элемент демонстративного потребления? Как не переусердствовать с терапией вплоть до искажения собственных воспоминаний о детстве и травмах, с ним связанных? И про деньги вот тоже. Как говорится, есть проблемы, а есть расходы. Удивительно, но люди часто смешивают одно с другим и тратят заработанное не туда, куда следовало бы.

У меня есть родственница. Она в терапии лет пять. Все никак не может ужиться в свои сорок лет в одном доме с токсичной матерью. На мое робкое предположение, что, возможно, легче было бы снять отдельную квартиру, она взрывается негодованием: почему, дескать, она должна тратить деньги, пока мать будет одна наслаждаться жизнью в трех комнатах. На сессии с психологом она тратит половину возможной арендной платы. И, к слову, половину своей зарплаты. А могла бы потратить время, проведенное за беседами на кушетке, на то, чтоб заработать на самостоятельную жизнь.

Другая знакомая застряла в трудном браке. Там просто фильм-катастрофа: дети, общая квартира, кредиты, зависимости и периодическая безработица мужа. Потерпевшая считает, что это гибельная страсть, что супруг имеет над ней тайную власть, потому что такой вот он искусный манипулятор, абьюзер, газлайтер и можете сами продолжить кто. Психолог считает (попался порядочный), что даме лучше обратиться к юристу, специалисту по бракоразводным процессам. Но несчастная к юристу не хочет, а хочет она к другому терапевту, более чуткому, понимающему, пусть и дорогому.

Третья думает, что психология — это веселый коучинг с элементами стендапа. Марафоны, мастер-классы, платные стримы — вот это все. В принципе, если в развлечение, то и пусть. Но знакомой как-то не радостно. И сессии с психологом она тоже посещает. Да не с простым, с финансовым. Потому что главный запрос пациентки — привлечение в жизнь денежных потоков, борьба со страхом бедности. На эту борьбу она уже спустила не одну сотню тысяч. Но, знаете, я ее очень хорошо понимаю. У меня тоже есть похожий пунктик.

Я периодически тоже собираюсь к терапевту. Но потом включаю в голове калькулятор: час стоит тысяч пять, за месяц минус двадцатка и время, потраченное на приемы и дорогу до специалиста. А у меня, между прочим, ипотека, дети. Дебет с кредитом у меня не бьется. И вместо похода к психологу, я выбираю еще поработать. Да, трудоголизм — зло. Но ведь помогает. По крайней мере, от страха разорения. И вообще отвлекает. И учит смирению. В конце концов, если на психотерапевта нет денег, значит надо сначала решить вопрос дефицита финансов. А там, глядишь, и терапевт не понадобится.

Нет, если совсем край: горе утраты, крушение собственной вселенной, сам поймешь, что без помощи душеведа не выгрести. И побежишь. И деньги найдешь. А не найдешь — пойдешь к бесплатному доктору в муниципальную поликлинику или в какой-нибудь кризисный центр. Я, к слову, ходила к психологу при женской консультации. И мне помогли. Да, беседа прошла по стандартным протоколам, ничего особенного, но именно это тогда мне и было нужно — простые и понятные схемы. Мне важно было понять, что случившееся со мной не исказило мое восприятие, что, находясь внутри травмирующей ситуации, я все еще вижу реальность такой, какая она есть, и способна принимать правильные решения. И мне, повторюсь, помогли. Я вырулила.

В общем, психотерапия — это серьезно. Нет, в это можно и поиграть, когда особых проблем в жизни нет, а хочется оказаться хотя бы в собственной голове внутри интересного сюжета. Но вот если дела реально идут неважно, прежде стоит установить истинные причины. Вероятно, деньги и силы нужно направить не на расчесывание душевных ран, а на что-то более конкретное.

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