Почему семьеведение в школе — плохая идея

В новом учебном году в школах может появиться новый предмет — семьеведение. Формат новой дисциплины пока непонятен: то ли это будет обязательным уроком, то ли факультативом, то ли она размажется отдельными разделами в других предметах, то ли станет серией классных часов. Не определена четко и целевая аудитория: то предлагают говорить об устройстве семьи со старшеклассниками, то убеждают, что начинать надо уже с первых классов, а то беда. Неясно и то, кто будет преподавать: то ли психологи, то ли священники, то ли опять все повесят на классных руководителей. Известно только, что упор собираются сделать на традиционные семейные ценности, а одна из целей инициативы — исправление демографической ситуации в стране.

Положение, когда цель есть, а о средствах никто не имеет понятия, будто все как-то само все должно сложиться, стоит только захотеть, вообще довольно странное. А тут еще явно игнорируются причины и кризиса института семьи, и как следствие — демографической проблемы. Меж тем, говорить с детьми о семье, взаимоотношениях между супругами, родителями и детьми, конечно, нужно. И в этом смысле результаты социологических опросов, согласно которым почти половина россиян идею семьеведения в школе поддерживает, понятны. Все хотят, чтобы дети жили лучше своих родителей, не повторяли их ошибок, а разваливающиеся семьи, о которых кричит статистика разводов, — это все же не достижение.

Но стоит все же идти дальше обывательских представлений о простом человеческом счастье, нужно анализировать причины демографического и семейного неблагополучия в стране (и не только в стране, к слову, но и в мире). А причины эти лежат в двух плоскостях: социально-экономической и психологической.

И если на первое через школу влиять все же сложно, то второе — это куда в большей степени вопрос образования. Вот только решать этот вопрос лучше традиционным (раз уж так любят у нас все традиционное) научным способом — введением в школьную программу понятной и зарекомендованной в научном мире дисциплины — собственно, психологии. Разумеется, в курсе может быть отдельный раздел по семейной психологии, но начинать лучше все же с азов — с изучения понимания себя и другого, изучения межличностных взаимоотношений вообще.

Понимаете, в нашей школе и так уже много непонятных дисциплин, не особенно привязанных к определенным наукам и, смею сказать, не имеющих никакой ни практической, ни моральной ценности. Есть ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики), которое как бы про религию и немного про историю, но на самом деле не имеет отношения ни к религиоведению, ни к истории. О предмете много шумели, пугали поповской агитацией и зубрежкой Закона Божьего, а на самом деле все свелось к тому, что в большинстве школ дисциплиной нагрузили предметников-гуманитариев или вовсе классных руководителей, будь они хоть математиками, хоть биологами. Люди просто окончили двухмесячные онлайн-курсы для галочки и пошли выдавать материал по методичке.

То же самое с ОДНКНР (Основами духовно-нравственной культуры народов России). Что-то духовно-нравственное, что-то про культуру, что-то про народы России. Это странный гибрид мировой художественной культуры, регионоведения и этнографии? Нет. Это что-то историческое? Снова нет. Так что это? Зачем? И есть ли смысл? Да черт его знает! Но тоже вот ведут его предметники-гуманитарии после экспресс-курсов. Результатов особых нет. При этом однолетний курс решили продлить на два года. Видимо, думают, что вопрос в объеме.

И уж вовсе ничего можно не писать о «Разговорах о важном», которые обо всем и ни о чем, которые почему-то практически одинаковые для первых и одиннадцатых классов и которые опять же скинули на несчастных классных руководителей, требуя от них быть экспертами по всем вопросам.

Да, много в современной школе странных курсов, то ли вырванных из общих наук и черт-те как перетасованных, наспех перешитых, то ли выдуманных вовсе из воздуха, абсолютно не структурированных, в конце концов, даже и не научных. И вот сейчас хотят ввести еще один такой же. А то, что он будет таким же, исходя из уже анонсированного, сомневаться почти не приходится. Потому что посыл «нам нужно возрождать традиционные семейные ценности» — это не наука.

Наука должна рассказывать нам о том, какие вообще бывают семьи, как они могут быть устроены, какие, в каком виде действуют закономерности. И такой материал, к слову, дается в курсе обществознания для старшеклассников.

Там — о ужас! — рассказывается даже о семьях нетрадиционных, партнерских, например, или даже — вдохните глубже! — полигамных. Не рассказывается только, как со всем этим быть. Что с этим всем делать человеку. Потому что последнее — это как раз область психологии.

Прежде чем взрослеющий человек может понять, что такое семья и какие в ней могут строиться взаимодействия, он должен понять, как устроен он сам и как устроены другие. Отчасти эти вопросы поднимаются на уроках литературы. Но, во-первых, это всегда некая побочная линия, во-вторых, большая часть материала, которая входит в программу по литературе, не подходит для объяснения психологии современного человека, а в-третьих, банально не хватает соответствующей теоретической базы. Теория литературы — это разговор о жанрах, стилях, тропах и тому подобном. Теория психологии — это оперирование знаниями о видах темперамента, типах личности, типах восприятия, типах привязанности и прочая, прочая, прочая.

Современным подросткам ужасно не хватает знаний психологии и в принципе понимания того, что многие психические процессы и человеческие взаимодействия подчиняются каким-то законам, что на это вообще стоит обращать внимание. Это поразительно. Даже парадоксально на фоне того, как социальное пространство захватила мода на самокопание, поиск травм, отстаивание границ. Но это факт.

Впрочем, на самом деле факт этот легко объясним: в большинстве своем ковыряние в травмах и измерение границ не имеет к настоящей психологии никакого отношения. И не удивительно, что это приводит только к еще большему непониманию себя и людей, и что совсем грустно — себя среди людей.

Нужны, очень нужны уроки психологии. Да, разумеется, при всем уважении к академической науке, они должны быть живыми и дискуссионными, с разборами актуальных для школьников ситуаций. Нужно учить разрешать конфликтные ситуации с друзьями, с родителями, с педагогами. Потом можно переходить к анализу кейсов, связанных с работой и карьерой и романтическими отношениями. Обязательно стоит разбирать разные каверзные случаи, говорить, помимо прочего, и том, какую роль в человеческих отношениях, в частности межгендерных, играют деньги и почему проблема денег в отношениях — это на самом деле не проблема денег. Понятно, что тех, кто за скрепы и разное духовно-нравственное, тут кондратий может хватить. Но это все очень важные, по-настоящему волнующие молодежь вопросы. А уже потом можно говорить о семье. Причем как о более сложном феномене. Все-таки последовательность в этом деле, кажется, важна.

Если же начинать опять с конца и если к тому же подходить к проблеме не с точки зрения объяснения явлений, а чтобы к чему-то там призвать, то опять получится ерунда. Да – опять. Многочисленные курсы в стиле «За все хорошее против всего плохого», которыми школьная программа разрастается, словно гидра, уже показали свою удручающую бесполезность.

А знаете, как легко это проверить? Спросить школьников про их любимые предметы. Кто-то назовет физкультуру, кто-то — математику, кто-то — литературу, кто-то — ИЗО, кто-то — музыку. Но я не встречала ни одного живого школьника, кто бы сказал, что больше других предметов он любит ОРКСЭ или ОДНКНР. Уже сами их названия вгоняют в тоску. Та же судьба постигнет и семьеведение, если подходить к делу с точки зрения исключительно государственных интересов, подходить формально, игнорируя причинно-следственные связи.

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