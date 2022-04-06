Взрослым – да, детям – нет: как безопасно пользоваться сервисами аренды электросамокатов

По данным Единого транспортного портала Москвы, более 1 млн москвичей активно пользуются кикшерингом – сервисом по аренде электросамокатов. Нередко самокатчики становятся участниками происшествий, часто случаются инциденты с участием детей.

Как обезопасить себя и ребенка от «аварий» с участием электросамокатов и что делать, если избежать происшествия не удалось, могут ли подростки официально пользоваться сервисами аренды самокатов, «Газете.Ru» рассказали автоюрист, ведущий радио «Автодор» Сергей Смирнов, представители сервиса проката lite и руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев.

Формально — пешеходы

Средства индивидуальной мобильности, используемые в кикшерингах, имеют двигатели мощностью меньше 0,25 кВт и не способны развивать скорость более 25 км/ч. «Человек за рулем такого электросамоката формально приравнивается к пешеходу», — рассказал автоюрист Сергей Смирнов, – «Он может передвигаться на самокате по велодорожкам, при их отсутствии – по тротуарам с соблюдением правил безопасности».

Чтобы максимально обезопасить пешеходов от столкновений с самокатчиками, с 2021 года Дептранс ввел в Москве специальные «медленные зоны» – большинство из них находится в парках и местах плотного пешеходного трафика – в них скорость электросамокатов автоматически замедляется до 5-15 км/ч.

Только с 18 лет

По закону сервисами кикшеринга могут пользоваться только те, кто достиг 18 лет. В пресс-службе сервиса проката lite не раскрыли, как именно они контролируют соблюдение возрастного ограничения, но отметили, что система умеет распознавать нетипичное использование электросамоката и блокирует его до выяснения обстоятельств.

«Для случаев, когда во время аренды управление самокатом передается несовершеннолетнему, в нашем сервисе предусмотрен штраф. Ответственность за действия ребенка лежит на его родителях или опекунах. Если нарушение подтверждается, то доступ к сервису блокируется навсегда, зарегистрироваться с другим номером телефона и привязать к аккаунту новую банковскую карту не получится», — прокомментировали представители lite.

Сергей Смирнов отметил, что если подростки регистрируются в кикшеринге, используя данные родителей, и потом катаются без их присмотра, то ответственность в случае происшествия будет лежать на родителях, а не на прокатчиках.

Также сервисы проката запрещают одновременное передвижение на одном электросамокате двух людей, включая проезд с детьми до 18 лет.

На своем самокате до 18 – можно, на кикшеринге – нельзя

Любопытно, что при запрете пользоваться кикшерингом подростки могут свободно передвигаться по городу на маломощных самокатах, если являются их владельцами.

close 100% Freepik.com

Получается, что на своем самокате тинейджеру ездить можно, а на шеринговом — нельзя. Если его поймают за управлением городского электросамоката, родителям придется заплатить штраф.

Логичнее было бы снизить возраст пользования городскими электросамокатами и разрешить подросткам брать в аренду средства индивидуальной мобильности, но предварительно организовать для них специальные занятия по правилам дорожного движения.

Сергей Ковалев, руководитель Школы безопасности WST, считает вполне уместным создание «школы будущих водителей автомобилей», где детей будут знакомить с правилами, обеспечивающими безопасность как пешеходов, так и самих водителей самокатов, а также прививать ответственность и уважение ко всем участникам дорожного движения.

«Для меня 14 лет — это уже совсем не ребенок. Чем раньше у человека появится осознание ответственности за свои действия, а также права, порождающие обязанности и требующие знаний и навыков, тем лучше», — отметил Ковалев в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одно важное уточнение, касающееся управления тинейджерами электросамокатов.

Подростки, достигшие 16 лет, могут сдать экзамен на водительские права категории «М» — это значит, что они получают официальное разрешение управлять электросамокатами, которые приравниваются к мопедам (с мощностью двигателя 0,25 кВт — 4 кВт). Эти транспортные средства могут развивать скорость до 50 км/ч и являются полноправными участниками дорожного движения. За управление таким электросамокатом без прав, и в случае проезда на нем по пешеходной зоне, водителю грозит административное наказание.

close 100% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Если «авария»

«Поскольку формально пользователи маломощных электросамокатов являются пешеходами, то при столкновении с обычным пешеходом конфликт будет решаться в общем порядке, без участия ГИБДД, так как ситуация не является дорожно-транспортным происшествием», — объяснил Смирнов.

Если вы или ребенок, передвигаясь на шеринговом самокате, столкнулись с пешеходом, в случае серьезных повреждений Сергей Смирнов советует действовать по следующей схеме:

1. Позвонить по телефону 112

2. Сфотографировать место столкновения и повреждения.

Если есть серьезные повреждения, пострадавшего заберет скорая помощь. Медики передадут в полицию информацию и после этого начнется разбирательство. Сотрудники правоохранительных органов будут просматривать записи с видеокамер, восстанавливать, по чьей вине произошло столкновение.

Чтобы «аварии» не произошло, следует соблюдать правила безопасного передвижения, с которыми самокатчики могут ознакомиться при регистрации в сервисах шеринга.

В пресс-службе lite отметили, что предлагают клиентам посмотреть в приложении короткие видеоинструкции, которые призваны сделать поездку максимально комфортной и безопасной:

«Мы просим пользователей держать обе руки на руле самоката, внимательно следить за дорогой, соблюдать ПДД и пользоваться велодорожками, если они есть рядом. Мы также советуем замедляться на проблемных участках, спешиваться при переходе проезжей части и при движении в плотном потоке людей, использовать во время поездки шлем и другую защитную экипировку».