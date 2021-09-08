По данным МВД России, Санкт-Петербург стал лидером по числу ДТП с электросамокатами при участии детей, сообщает ТАСС.

В период с января по июль, в северной столицы отмечены шесть инцидентов с детьми, которые пострадали в ДТП с участием электросамокатов. На втором и третьем месте по России расположились Краснодарский край и Татарстан — здесь за указанный период произошло по четыре инцидента, в которых пострадали пять и четыре ребенка соответственно.

Ранее в МВД рассказали о числе ДТП с участием электросамокатов в России за период с января по июль.

В результате аварий пострадали 275 человек, а число погибших выросло в четыре раза по сравнению 2020 годом — с двух до восьми человек. Лидерами по количеству ДТП с электросамокатами стали Санкт-Петербург — 58, Москва — 55, Краснодарский край — 21, Татарстан — 12 и Подмосковье — 11.

При этом, по всей России за первые шесть месяцев 2021 года было зарегистрировано 180 аварий, в них погибли пять человек, а 188 пострадали.