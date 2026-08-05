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Бизнес

США сняли санкции с трех иранских организаций

Reuters: США исключили из-под санкций связанные с КСИР организации
vchal/Shutterstock/FOTODOM

США исключили из-под санкций несколько иранских организаций. Об этом сообщается на сайте американского Минфина, передает Reuters.

Отмечается, что США сняли санкции в отношении двух самолетов и трех организаций, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В конце июля Минфин США расширил санкции против Ирана, включив в список 10 юридических лиц и 8 нефтяных танкеров. Под ограничения попали компании, зарегистрированные в Иране, Гонконге и на Маршалловых Островах.

5 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители США и Ирана провели очень хороший день переговоров в Омане. Он отметил, что в контактах достигнут большой прогресс и было бы мудро заключить сделку.

Накануне газета The New York Times писала, что Иран и Оман близки к сделке о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Комментируя это, Трамп заявил, что пролив будет скоро открыт, или в противном случае последует удар по Ирану.

В начале июля президент США обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что РФ готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее в Тегеране заявили, что США мешают переговорам Ирана и Омана.

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